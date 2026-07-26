Yangi tug‘ilgan chaqaloqning harakati internetni hayratda qoldirdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda endigina dunyoga kelgan chaqaloq ishtirokidagi samimiy video millionlab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Videoda yangi tug‘ilgan chaqaloq shifokor qo‘lidagi stetoskopni mahkam ushlab olib, uni qo‘yib yubormayotgani aks etgan.
Shifokor stetoskopni olishga harakat qilsa-da, chaqaloq uni qo‘lidan chiqarmaslikka urinadi. Aynan shu yoqimli holat videoni tomosha qilganlarning yuziga tabassum ulashdi.
Qisqa vaqt ichida millionlab tomosha qilingan video ostida foydalanuvchilar chaqaloqni hazil tariqasida "bo‘lajak shifokor", "kasbini tug‘ilgan kuniyoq tanlabdi" deya izohlamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…