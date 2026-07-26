Lionel Messi JCh-2026 finalidan soʻng ilk bor koʻrinish berdi: U quyi liga oʻyinida
Argentina terma jamoasining afsonaviy sardori Lionel Messi JCh-2026 finalidagi alamli magʻlubiyatdan soʻng ilk bor omma oldida koʻrinish berdi. Tajribali pleymeyker ayni damda oʻz vatanida, oilasi davrasida boʻlib turibdi va turnirdan keyingi tiklanish jarayonini oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Inter Miami yulduzi shanba kuni Argentina Primera C ligasi (toʻrtinchi divizion) doirasidagi uchrashuvga tashrif buyurdi. Messi oʻz oilasi tomonidan boshqariladigan "Leones FC" jamoasining "Sentral Kordoba"ga qarshi oʻyinini bevosita stadiondan kuzatib bordi. Bu uning jahon chempionati yakunlanganidan keyingi birinchi ommaviy chiqishidir.
Messi "Antonio Di Jakomo" stadioniga qora rangli xudi (kapushonli svitshot) kiygan holda, ortiqcha eʼtiborni tortmaslikka harakat qilib kelgan. Biroq, milliy qahramonni yashirin qolishi imkonsiz edi. Mahalliy muxlislar va OAV vakillari uni darvoza ortidagi shaxsiy balkonda oʻtirganini darhol payqab qolishdi va ijtimoiy tarmoqlar uning suratlari bilan toʻlib ketdi.
Muxlislar ehtiromi va kutilmagan natijaStadionga yigʻilgan yosh bolalar va futbol ishqibozlari 39 yoshli afsonaning ismini tinmay hayqirib aytishdi. Lionel Messi esa bunga javoban tabassum bilan qoʻl silkitib, muxlislarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Ammo dunyoning sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan futbolchining tashrifi ham mezbonlarga yordam bera olmadi.
Messining qoʻllab-quvvatlashiga qaramay, "Leones FC" jamoasi oʻz maydonida "Sentral Kordoba"ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shunday boʻlsa-da, stadionga kelganlar uchun natijadan koʻra tirik afsonani jonli koʻrish muhimroq ahamiyat kasb etdi.
Inter Miami safiga qaytish va MLS All-Star oʻyiniMessi ayni damda Argentinada dam olayotgan boʻlsa-da, u yaqin kunlarda Shimoliy Karolinada boʻlib oʻtadigan MLS All-Star (Yulduzlar oʻyini) tadbirida ishtirok etmaydi. JCh-2026 finalidagi ishtirokidan soʻng unga qoʻshimcha dam olish vaqti berilgan. Uning yoʻqligida MLS yulduzlari safida Los-Anjeles FK hujumchisi Son Heung-min va Vankuver Uaytkeps aʼzosi Thomas Muller kabi mashhur futbolchilar maydonga tushadi.
Hozirgi kelishuvga koʻra, Messi klub faoliyatidan 21 kunlik toʻliq taʼtil olgan. Bu vaqt unga Nyu-Yorkdagi final magʻlubiyatidan soʻng ruhan tiklanish va jismoniy holatini tartibga solish uchun zarur. Inter Miami muxlislari oʻz sardorini avgust oyining boshlarida yana maydonda koʻrishlari kutilmoqda.
…