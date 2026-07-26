Lionel Messi JCh-2026 finalidan soʻng ilk bor koʻrinish berdi: U quyi liga oʻyinida

·98·Sport
Lionel Messi JCh-2026 finalidan soʻng ilk bor koʻrinish berdi: U quyi liga oʻyinida

Argentina terma jamoasining afsonaviy sardori Lionel Messi JCh-2026 finalidagi alamli magʻlubiyatdan soʻng ilk bor omma oldida koʻrinish berdi. Tajribali pleymeyker ayni damda oʻz vatanida, oilasi davrasida boʻlib turibdi va turnirdan keyingi tiklanish jarayonini oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Inter Miami yulduzi shanba kuni Argentina Primera C ligasi (toʻrtinchi divizion) doirasidagi uchrashuvga tashrif buyurdi. Messi oʻz oilasi tomonidan boshqariladigan "Leones FC" jamoasining "Sentral Kordoba"ga qarshi oʻyinini bevosita stadiondan kuzatib bordi. Bu uning jahon chempionati yakunlanganidan keyingi birinchi ommaviy chiqishidir.

Messi "Antonio Di Jakomo" stadioniga qora rangli xudi (kapushonli svitshot) kiygan holda, ortiqcha eʼtiborni tortmaslikka harakat qilib kelgan. Biroq, milliy qahramonni yashirin qolishi imkonsiz edi. Mahalliy muxlislar va OAV vakillari uni darvoza ortidagi shaxsiy balkonda oʻtirganini darhol payqab qolishdi va ijtimoiy tarmoqlar uning suratlari bilan toʻlib ketdi.

Muxlislar ehtiromi va kutilmagan natija

Stadionga yigʻilgan yosh bolalar va futbol ishqibozlari 39 yoshli afsonaning ismini tinmay hayqirib aytishdi. Lionel Messi esa bunga javoban tabassum bilan qoʻl silkitib, muxlislarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Ammo dunyoning sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan futbolchining tashrifi ham mezbonlarga yordam bera olmadi.

Messining qoʻllab-quvvatlashiga qaramay, "Leones FC" jamoasi oʻz maydonida "Sentral Kordoba"ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shunday boʻlsa-da, stadionga kelganlar uchun natijadan koʻra tirik afsonani jonli koʻrish muhimroq ahamiyat kasb etdi.

Inter Miami safiga qaytish va MLS All-Star oʻyini

Messi ayni damda Argentinada dam olayotgan boʻlsa-da, u yaqin kunlarda Shimoliy Karolinada boʻlib oʻtadigan MLS All-Star (Yulduzlar oʻyini) tadbirida ishtirok etmaydi. JCh-2026 finalidagi ishtirokidan soʻng unga qoʻshimcha dam olish vaqti berilgan. Uning yoʻqligida MLS yulduzlari safida Los-Anjeles FK hujumchisi Son Heung-min va Vankuver Uaytkeps aʼzosi Thomas Muller kabi mashhur futbolchilar maydonga tushadi.

Hozirgi kelishuvga koʻra, Messi klub faoliyatidan 21 kunlik toʻliq taʼtil olgan. Bu vaqt unga Nyu-Yorkdagi final magʻlubiyatidan soʻng ruhan tiklanish va jismoniy holatini tartibga solish uchun zarur. Inter Miami muxlislari oʻz sardorini avgust oyining boshlarida yana maydonda koʻrishlari kutilmoqda.

Lionel MessiArgentinaInter MiamiFutbolJCh-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi