Isroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuvi

·123·Dunyo
Isroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuvi

G‘arbiy Sohildagi keskinlik yangi xavfli bosqichga chiqdi. Nablus yaqinidagi Qusra qishlog‘ida qurilayotgan Ar-Rahma masjidiga o‘t qo‘yilib, uning devorlarida ivrit tilida qasosga chaqiruvchi yozuvlar qoldirildi.

Hujum G‘arbiy Sohil bo‘ylab keng ko‘lamli harbiy reydlar o‘tkazilayotgan va o‘nlab falastinliklar hibsga olinayotgan bir paytda sodir bo‘ldi. Isroil politsiyasi voqea yuzasidan tergov boshlashi bildirilgan, ammo gumonlanuvchilar ushlangani haqida hozircha ma’lumot yo‘q.

Yong‘in qurilayotgan masjidga zarar yetkazdi

Qusra rahbari Abdul Azim Vadining ma’lum qilishicha, hujumchilar qishloqning janubiy qismida hali qurib bitkazilmagan masjidga o‘t qo‘ygan.

Yong‘in binoning kirish qismi, qurilishda ishlatilayotgan yog‘och materiallar va ayrim jihozlarga zarar yetkazgan. Masjid devorlarida esa ivrit tilida «qasos» mazmunidagi yozuvlar qoldirilgan.

Ular orasida:

«Benayahu uchun qasos» degan yozuv ham bo‘lgan.

Ushbu yozuv Tal qishlog‘i yaqinidagi avvalgi otishmada halok bo‘lgan 32 yoshli Benayahu Melletga ishora qilishi aytilmoqda.

Isroil armiyasi hodisani tasdiqladi

Isroil harbiylari masjidga o‘t qo‘yilgani haqida xabar kelib tushgach, Qusra chekkasiga askarlar yuborilganini ma’lum qildi.

Armiya bayonotiga ko‘ra, harbiylar voqea joyida yong‘in va devorlarga yozilgan graffiti izlarini aniqlagan. Gumonlanuvchilar esa askarlar yetib kelguniga qadar hududni tark etgan.

Isroil politsiyasi dalillarni to‘plab, voqeani tekshirishi bildirildi. Harbiylar hujumni qoralab, hududda tartibni saqlashga va’da bergan.

Shu kuni Tulkarm yaqinidagi Kur qishlog‘ida ham boshqa bir masjidga o‘t qo‘yilgani xabar qilindi. Mahalliy aholi yong‘in keng tarqalishidan oldin uni o‘chirishga muvaffaq bo‘lgan.

Reydlarda nechta odam hibsga olindi?

Masjidlarga qilingan hujumlar G‘arbiy Sohildagi keng ko‘lamli harbiy operatsiyalar fonida ro‘y berdi.

Isroil armiyasi turli hududlarda 70 dan ortiq gumonlanuvchi qo‘lga olinganini bildirgan. Falastin manbalari esa Nablus, Ramalloh, Xevron va boshqa hududlarda hibsga olinganlar soni kamida 80 nafarga yetganini ma’lum qildi.

Shuningdek, yuzlab uy va obyektlar tintuv qilingan. Operatsiyalarning asosiy qismi Tal qishlog‘i va Nablus atrofida o‘tkazilgan.

Isroil tomoni reydlarni «terrorizmga qarshi operatsiya» deb atagan. Falastin tashkilotlari esa ularni jamoaviy jazolash siyosati sifatida baholagan.

Tal qishlog‘ida nima sodir bo‘lgan edi?

Keskinlik Tal qishlog‘i yaqinida isroillik ko‘chmanchilar va mahalliy falastinliklar o‘rtasidagi to‘qnashuvdan keyin kuchaydi.

Voqeada to‘rt nafar falastinlik va ikki nafar isroillik halok bo‘lgan. Ayrim xabarlarda ikki isroillik harbiy xizmatchi sifatida tilga olingan bo‘lsa, boshqa manbalar ulardan biri mahalliy xavfsizlik koordinatori bo‘lganini qayd etmoqda.

Shundan keyin Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu qo‘shimcha kuchlar joylashtirish, harakat cheklovlarini kuchaytirish va keng ko‘lamli operatsiya o‘tkazish bo‘yicha ko‘rsatmalar bergani xabar qilindi.

Qurbonlar haqidagi raqamlar farq qilmoqda

Falastin manbalari 2023 yil oktyabridan beri G‘arbiy Sohilda halok bo‘lganlar soni 1182 nafarga yetganini bildirmoqda. Biroq bu raqam hozircha BMTning ochiq ma’lumotlarida tasdiqlanmagan.

BMTning Gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi 2026 yil 3 iyul holatiga ko‘ra, 2023 yil 7 oktyabridan beri G‘arbiy Sohilda Isroil kuchlari yoki ko‘chmanchilari tomonidan 1109 nafar falastinlik halok bo‘lganini qayd etgan. Ular orasida 243 nafar bola bor.

Tal qishlog‘idagi keyingi qurbonlar bu ko‘rsatkichga qo‘shilganda raqam yana ortgan bo‘lishi mumkin, ammo 1182 nafarlik ma’lumot mustaqil manbalar bilan hali tasdiqlanmagan.

24 ming hibs — hozir qamoqda degani emas

Falastin mahbuslar jamiyati ma’lumotiga ko‘ra, 2023 yil oktyabridan beri G‘arbiy Sohilda 24 mingdan ortiq hibsga olish holati qayd etilgan. Bu raqam hozir ham qamoqxonada saqlanayotganlar sonini emas, ozod qilingan yoki qayta hibsga olingan shaxslarni ham qamrab oluvchi umumiy holatlarni anglatadi.

BMT hisobotiga ko‘ra, 2026 yil may oyida Isroil qamoqxonalarida 9384 nafar falastinlik saqlangan. Ulardan 3376 nafari sudsiz va ayblovsiz ma’muriy qamoqda bo‘lgan.

G‘arbiy Sohilda xavf yanada kuchaymoqda

Qusradagi masjid yong‘ini alohida hodisa bo‘lib qolmayapti. Ko‘chmanchilarning aholi punktlari, diniy binolar, uylar va qishloq xo‘jaligi obyektlariga hujumlari yil davomida keskin ko‘paygan.

BMT 2026 yilning dastlabki oylarida kuniga o‘rtacha oltitaga yaqin ko‘chmanchilar hujumi qayd etilganini ma’lum qilgan. Bu hujumlarda insonlar jarohatlangan, uylar va hayotiy muhim infratuzilmalarga zarar yetkazilgan.

Masjid devorida qoldirilgan birgina «qasos» yozuvi vaziyatning qay darajada xavfli ekanini ko‘rsatib turibdi: har bir yangi hujum navbatdagi javob harakati va yana ko‘proq qurbonlarga olib kelishi mumkin.

Endi asosiy savol — hujumchilar topilib, javobgarlikka tortiladimi yoki bu voqea ham G‘arbiy Sohildagi jazosiz qolgan zo‘ravonliklar ro‘yxatiga qo‘shiladimi?

QusraNablusTulkarmBenayahu Mellet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiBugun, 01:02Donald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiDonald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiKecha, 23:50Trampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiTrampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiKecha, 22:55Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Kecha, 22:39Kaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKecha, 22:28Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi