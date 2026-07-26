Klopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerak
Germaniya milliy jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Bosh murabbiylikka tayinlangan Yurgen Klopp dastlabki matbuot anjumanida jamoaning o‘yin uslubi qanday bo‘lishini ochiq aytdi — to‘rt himoyachi, yuqori sur’at va raqibga nafas olishga imkon bermaydigan bosim.
Biroq Kloppning asosiy maqsadi faqat natija emas. U Germaniya o‘yinlaridan keyin muxlislar stadionni bitta his bilan tark etishini xohlamoqda: «Vau, bu juda yaxshi edi».
To‘rt himoyachi — yangi tizimning asosi
Klopp JCH-2026ni tahlil qilar ekan, turnir g‘olibi Ispaniyaning to‘rt himoyachili tizimda maydon markazini nazorat qilganiga e’tibor qaratdi. Shu sabab Germaniyaning yangi taktik modeli ham himoyadagi to‘rtlikka asoslanishi kutilmoqda.
Mutaxassis hozircha aniq sxema — 4-3-3 yoki 4-2-3-1 haqida gapirmadi. Ammo uning rejasida quyidagi tamoyillar ustuvor bo‘ladi:
mustahkam va tushunarli taktik tuzilma;
to‘p yo‘qotilgan zahoti qarshi pressing;
yuqori jismoniy faollik;
qanot futbolchilaridan samarali foydalanish;
uchrashuvni nazorat qilishga intilish.
«Ko‘proq mehnat qilish va yuqori shiddatda o‘ynash — mening rejam», — dedi Klopp.
Qanot futbolchilariga katta vazifa yuklatiladi
Klopp zamonaviy futbolda raqiblar markazni yopishni yaxshi o‘rganib olganini ta’kidladi. Shu bois hujumni ochish va kutilmagan vaziyatlar yaratishda asosiy mas’uliyat qanot futbolchilari zimmasiga tushadi.
Bu yondashuv tezkor vingerlar, hujumkor qanot himoyachilari va bo‘sh hududlarga ochila oladigan futbolchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.
Klopp tarkib masalasida ham keskin qarorlardan qo‘rqmasligini bildirdi. U Germaniya termasida o‘ynash huquqiga ega bo‘lgan 57 nafar maydon futbolchisidan iborat dastlabki ro‘yxat tuzgan va har bir nomzodni kuzatib borishini aytgan.
Klopp tanish qurolini ishga soladi
«Borussiya Dortmund» va «Liverpul»da Klopp jamoalarining asosiy belgisi yuqori shiddatli qarshi pressing edi. Germaniya termasida ham to‘p boy berilganidan keyin darhol bosim o‘tkazish muhim taktik qurolga aylanadi.
Lekin yangi murabbiy faqat tartibsiz yugurishni emas, aniq tashkil etilgan bosimni talab qilmoqda. Uning rejasiga ko‘ra, futbolchilar qayerda, qachon va qaysi yo‘nalishda pressing boshlanishini yaxshi tushunishi kerak.
Klopp Germaniya o‘yinida bir qarashda tanib olinadigan aniq uslub paydo bo‘lishini istamoqda. Ya’ni natija tabloda ko‘rinishidan oldin ham muxlis maydonda aynan qanday jamoa o‘ynayotganini his qilishi kerak.
Germaniya muxlislari yana termaga ishonishi kerak
Kloppning eng muhim vazifalaridan biri milliy jamoa va muxlislar o‘rtasidagi aloqani qayta tiklash bo‘ladi.
Germaniya JCH-2026ning 1/16 finalida Paragvay bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 3:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Bu natijadan keyin Yulian Nagelsmann lavozimini tark etdi.
Klopp esa yangi jamoa faqat g‘alaba qozonishini emas, odamlarda hissiyot uyg‘otishini ham xohlamoqda.
«Odamlar o‘yindan keyin uyiga qaytib: “Vau, bu juda yaxshi edi”, deyishini istayman».
Uning fikricha, muvaffaqiyatli futbol nafaqat jamoa natijasini, balki butun mamlakatdagi kayfiyatni ham o‘zgartirishi mumkin.
Kloppning Germaniyadagi birinchi sinovlari
Germaniya futbol ittifoqi Klopp bilan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. 59 yoshli mutaxassis 15 avgustdan rasman ish boshlaydi va terma jamoani Yevro-2028 hamda JCH-2030ga tayyorlaydi.
Uning ilk uchrashuvlari Millatlar ligasi doirasida o‘tkaziladi:
24 sentyabr — Niderlandiyaga qarshi;
27 sentyabr — Gretsiyaga qarshi;
1 oktyabr — Serbiyaga qarshi;
4 oktyabr — yana Gretsiyaga qarshi.
Kloppga Peter Kravis, Pep Leynders va Sven Bender yordam beradi. Kravis va Leynders mutaxassis bilan «Liverpul»da ham ishlagan.
Oldinda natijadan ham katta vazifa turibdi
Kloppning dastlabki bayonotlari Germaniyada ehtiyotkor futbol emas, balki shiddatli va tomoshabop uslub qurilishini ko‘rsatmoqda.
To‘rt himoyachi, faol qanotlar, qarshi pressing va qat’iy tartib — reja qog‘ozda jozibali. Ammo asosiy sinov futbolchilar ushbu talablarni qisqa yig‘inlar davomida qanchalik tez o‘zlashtira olishida bo‘ladi.
Germaniyaga endi shunchaki yangi sxema emas, o‘z kuchiga ishonadigan yangi jamoa kerak. Kloppning vazifasi esa o‘sha ishonchni maydonga qaytarish.
Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniyani yana jahon chempionligi uchun kurashadigan jamoaga aylantira oladimi?
…