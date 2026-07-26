Klopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerak

·61·Sport
Klopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerak

Germaniya milliy jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Bosh murabbiylikka tayinlangan Yurgen Klopp dastlabki matbuot anjumanida jamoaning o‘yin uslubi qanday bo‘lishini ochiq aytdi — to‘rt himoyachi, yuqori sur’at va raqibga nafas olishga imkon bermaydigan bosim.

Biroq Kloppning asosiy maqsadi faqat natija emas. U Germaniya o‘yinlaridan keyin muxlislar stadionni bitta his bilan tark etishini xohlamoqda: «Vau, bu juda yaxshi edi».

To‘rt himoyachi — yangi tizimning asosi

Klopp JCH-2026ni tahlil qilar ekan, turnir g‘olibi Ispaniyaning to‘rt himoyachili tizimda maydon markazini nazorat qilganiga e’tibor qaratdi. Shu sabab Germaniyaning yangi taktik modeli ham himoyadagi to‘rtlikka asoslanishi kutilmoqda.

Mutaxassis hozircha aniq sxema — 4-3-3 yoki 4-2-3-1 haqida gapirmadi. Ammo uning rejasida quyidagi tamoyillar ustuvor bo‘ladi:

  • mustahkam va tushunarli taktik tuzilma;

  • to‘p yo‘qotilgan zahoti qarshi pressing;

  • yuqori jismoniy faollik;

  • qanot futbolchilaridan samarali foydalanish;

  • uchrashuvni nazorat qilishga intilish.

«Ko‘proq mehnat qilish va yuqori shiddatda o‘ynash — mening rejam», — dedi Klopp.

Qanot futbolchilariga katta vazifa yuklatiladi

Klopp zamonaviy futbolda raqiblar markazni yopishni yaxshi o‘rganib olganini ta’kidladi. Shu bois hujumni ochish va kutilmagan vaziyatlar yaratishda asosiy mas’uliyat qanot futbolchilari zimmasiga tushadi.

Bu yondashuv tezkor vingerlar, hujumkor qanot himoyachilari va bo‘sh hududlarga ochila oladigan futbolchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Klopp tarkib masalasida ham keskin qarorlardan qo‘rqmasligini bildirdi. U Germaniya termasida o‘ynash huquqiga ega bo‘lgan 57 nafar maydon futbolchisidan iborat dastlabki ro‘yxat tuzgan va har bir nomzodni kuzatib borishini aytgan.

Klopp tanish qurolini ishga soladi

«Borussiya Dortmund» va «Liverpul»da Klopp jamoalarining asosiy belgisi yuqori shiddatli qarshi pressing edi. Germaniya termasida ham to‘p boy berilganidan keyin darhol bosim o‘tkazish muhim taktik qurolga aylanadi.

Lekin yangi murabbiy faqat tartibsiz yugurishni emas, aniq tashkil etilgan bosimni talab qilmoqda. Uning rejasiga ko‘ra, futbolchilar qayerda, qachon va qaysi yo‘nalishda pressing boshlanishini yaxshi tushunishi kerak.

Klopp Germaniya o‘yinida bir qarashda tanib olinadigan aniq uslub paydo bo‘lishini istamoqda. Ya’ni natija tabloda ko‘rinishidan oldin ham muxlis maydonda aynan qanday jamoa o‘ynayotganini his qilishi kerak.

Germaniya muxlislari yana termaga ishonishi kerak

Kloppning eng muhim vazifalaridan biri milliy jamoa va muxlislar o‘rtasidagi aloqani qayta tiklash bo‘ladi.

Germaniya JCH-2026ning 1/16 finalida Paragvay bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 3:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Bu natijadan keyin Yulian Nagelsmann lavozimini tark etdi.

Klopp esa yangi jamoa faqat g‘alaba qozonishini emas, odamlarda hissiyot uyg‘otishini ham xohlamoqda.

«Odamlar o‘yindan keyin uyiga qaytib: “Vau, bu juda yaxshi edi”, deyishini istayman».

Uning fikricha, muvaffaqiyatli futbol nafaqat jamoa natijasini, balki butun mamlakatdagi kayfiyatni ham o‘zgartirishi mumkin.

Kloppning Germaniyadagi birinchi sinovlari

Germaniya futbol ittifoqi Klopp bilan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. 59 yoshli mutaxassis 15 avgustdan rasman ish boshlaydi va terma jamoani Yevro-2028 hamda JCH-2030ga tayyorlaydi.

Uning ilk uchrashuvlari Millatlar ligasi doirasida o‘tkaziladi:

  • 24 sentyabr — Niderlandiyaga qarshi;

  • 27 sentyabr — Gretsiyaga qarshi;

  • 1 oktyabr — Serbiyaga qarshi;

  • 4 oktyabr — yana Gretsiyaga qarshi.

Kloppga Peter Kravis, Pep Leynders va Sven Bender yordam beradi. Kravis va Leynders mutaxassis bilan «Liverpul»da ham ishlagan.

Oldinda natijadan ham katta vazifa turibdi

Kloppning dastlabki bayonotlari Germaniyada ehtiyotkor futbol emas, balki shiddatli va tomoshabop uslub qurilishini ko‘rsatmoqda.

To‘rt himoyachi, faol qanotlar, qarshi pressing va qat’iy tartib — reja qog‘ozda jozibali. Ammo asosiy sinov futbolchilar ushbu talablarni qisqa yig‘inlar davomida qanchalik tez o‘zlashtira olishida bo‘ladi.

Germaniyaga endi shunchaki yangi sxema emas, o‘z kuchiga ishonadigan yangi jamoa kerak. Kloppning vazifasi esa o‘sha ishonchni maydonga qaytarish.

Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniyani yana jahon chempionligi uchun kurashadigan jamoaga aylantira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi