2 ming dollarni tejash uchun hojatxonani dengizdan olib o‘tishdi
Avstraliyada ikki do‘st noodatiy qarori bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi. Ular 2 ming Avstraliya dollari miqdoridagi tashish xarajatini to‘lamaslik uchun hojatxonani o‘zlari yasagan suzuvchi platformada Kanguru oroliga olib o‘tishga qaror qilgan.
Sarguzasht davomida ular akulalar uchrashi bilan mashhur bo‘lgan bo‘g‘ozni qariyb 4 soat ichida kesib o‘tishdi. Suzuvchi platforma oddiy emasdi — unga qayiq motori o‘rnatilgan, hatto yo‘l davomida ovqat tayyorlash uchun kichik mangal ham joylashtirilgan. Do‘stlar sayohat chog‘ida kolbasa pishirib, safarni yanada qiziqarli o‘tkazishgan.
Qizig‘i shundaki, parom ushbu masofani atigi 45 daqiqada bosib o‘tadi. Biroq ular pulni tejash bilan birga unutilmas sarguzashtni boshdan kechirishni afzal ko‘rishgan.
Mazkur sayohat aks etgan video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar ularning topqirligini olqishlagan bo‘lsa, boshqalar bunday xavfli safar arzimas tejash uchun o‘zini oqlamasligini ta’kidlamoqda.
…