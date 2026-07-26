Milan himoyasini kuchaytirish uchun Barselona iqtidoriga koʻz tikmoqda

·42·Sport
Milan himoyasini kuchaytirish uchun Barselona iqtidoriga koʻz tikmoqda

Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Ruben Amorim boshchiligidagi loyihani shakllantirishda davom etmoqda. Jamoaning soʻnggi nazorat oʻyinlaridagi himoyaviy xatolari va toʻpni ortdan oʻyinga kiritishdagi muammolari tarkibni sifatli himoyachilar bilan toʻldirish zaruratini yuzaga keltirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, "rossonerilar" ayni damda Barselona aʼzosi Gerard Martin transferi ustida jiddiy ish boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2002-yilda tugʻilgan ispaniyalik himoyachi La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Boʻyi 186 santimetr boʻlgan va chap oyoqda harakatlanadigan ushbu futbolchi Amorimning taktik sxemalariga toʻla mos kelishi kutilmoqda. Milan klubi skautlari bir necha oydan beri futbolchining oʻyinlarini kuzatib borishmoqda va uning texnik mahoratini yuqori baholashmoqda.

Transfer narxi va muzokaralar tafsiloti

El Nacional nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Milan Barselona rahbariyatiga 20 million yevrolik rasmiy taklif yuborgan. Biroq, Kataloniya klubi bu summani yetarli emas deb hisoblamoqda. Barselona rahbariyati oʻz iqtidori uchun kamida 35 million yevro talab qilmoqda. Shunga qaramay, tomonlar bonuslar va keyingi sotuvdan tushadigan foizlar evaziga yakuniy narxni biroz pasaytirish borasida kelishib olishlari mumkin.

Gerard Martin oʻtgan mavsumda La Ligada 30 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Garchi futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Barselona moliyaviy muammolar va byudjetni muvozanatlash zarurati tufayli uni sotishga tayyorligini bildirgan.

Milan uchun ushbu transfer poygasida Londonning Chelsi klubi asosiy raqobatchi boʻlib turibdi. Angliya jamoasi ham yosh himoyachining holatini diqqat bilan kuzatmoqda. Ammo Milan rahbariyati futbolchiga asosiy tarkibdan kafolatlangan joy va Chempionlar ligasidagi barqaror ishtirokni taklif qilish orqali ustunlikka erishmoqchi.

Ruben Amorim jamoaning himoya chizigʻida toʻp bilan ishlash qobiliyati yuqori boʻlgan ijrochilarni koʻrmoqchi. Gerard Martin aynan shunday xususiyatga ega ekanligi, uning hujumlarni boshlashdagi aniqligi Milan uchun strategik ahamiyatga ega. Agar transfer amalga oshsa, u jamoa mudofaasining chap qanotida yoki markaziy himoya tizimida muhim boʻgʻinga aylanishi kutilmoqda.

Hozirda klublar oʻrtasidagi muloqot davom etmoqda. Milan sport direktori va rahbariyati transferni tezroq yakunlab, futbolchini yangi mavsum boshlanishidan oldin jamoa ixtiyoriga yetkazib kelishni maqsad qilgan. Ushbu kelishuv nafaqat Milan himoyasini, balki jamoaning umumiy oʻyin uslubini ham yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

MilanBarselonaTransferFutbolGerard Martin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi