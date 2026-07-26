Milan himoyasini kuchaytirish uchun Barselona iqtidoriga koʻz tikmoqda
Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Ruben Amorim boshchiligidagi loyihani shakllantirishda davom etmoqda. Jamoaning soʻnggi nazorat oʻyinlaridagi himoyaviy xatolari va toʻpni ortdan oʻyinga kiritishdagi muammolari tarkibni sifatli himoyachilar bilan toʻldirish zaruratini yuzaga keltirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, "rossonerilar" ayni damda Barselona aʼzosi Gerard Martin transferi ustida jiddiy ish boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2002-yilda tugʻilgan ispaniyalik himoyachi La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Boʻyi 186 santimetr boʻlgan va chap oyoqda harakatlanadigan ushbu futbolchi Amorimning taktik sxemalariga toʻla mos kelishi kutilmoqda. Milan klubi skautlari bir necha oydan beri futbolchining oʻyinlarini kuzatib borishmoqda va uning texnik mahoratini yuqori baholashmoqda.
Transfer narxi va muzokaralar tafsilotiEl Nacional nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Milan Barselona rahbariyatiga 20 million yevrolik rasmiy taklif yuborgan. Biroq, Kataloniya klubi bu summani yetarli emas deb hisoblamoqda. Barselona rahbariyati oʻz iqtidori uchun kamida 35 million yevro talab qilmoqda. Shunga qaramay, tomonlar bonuslar va keyingi sotuvdan tushadigan foizlar evaziga yakuniy narxni biroz pasaytirish borasida kelishib olishlari mumkin.
Gerard Martin oʻtgan mavsumda La Ligada 30 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Garchi futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Barselona moliyaviy muammolar va byudjetni muvozanatlash zarurati tufayli uni sotishga tayyorligini bildirgan.
Milan uchun ushbu transfer poygasida Londonning Chelsi klubi asosiy raqobatchi boʻlib turibdi. Angliya jamoasi ham yosh himoyachining holatini diqqat bilan kuzatmoqda. Ammo Milan rahbariyati futbolchiga asosiy tarkibdan kafolatlangan joy va Chempionlar ligasidagi barqaror ishtirokni taklif qilish orqali ustunlikka erishmoqchi.
Ruben Amorim jamoaning himoya chizigʻida toʻp bilan ishlash qobiliyati yuqori boʻlgan ijrochilarni koʻrmoqchi. Gerard Martin aynan shunday xususiyatga ega ekanligi, uning hujumlarni boshlashdagi aniqligi Milan uchun strategik ahamiyatga ega. Agar transfer amalga oshsa, u jamoa mudofaasining chap qanotida yoki markaziy himoya tizimida muhim boʻgʻinga aylanishi kutilmoqda.
Hozirda klublar oʻrtasidagi muloqot davom etmoqda. Milan sport direktori va rahbariyati transferni tezroq yakunlab, futbolchini yangi mavsum boshlanishidan oldin jamoa ixtiyoriga yetkazib kelishni maqsad qilgan. Ushbu kelishuv nafaqat Milan himoyasini, balki jamoaning umumiy oʻyin uslubini ham yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.
…