Yapon qizining yo‘ldagi odobi ko‘pchilikka o‘rnak bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video qisqa fursatda millionlab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Unda Yaponiyadagi yosh qiz piyodalar o‘tish joyidan yo‘lni kesib o‘tayotganida, unga yo‘l bergan haydovchilarga egilib minnatdorlik bildirayotgani aks etgan.
Videoda qiz yo‘lning narigi tomoniga o‘tib bo‘lgach, avtomobillarni to‘xtatib turgan haydovchilarga hurmat ramzi sifatida bir necha bor egiladi. Uning bu odobi va yo‘l harakati qoidalariga bo‘lgan yuksak hurmati ko‘plab internet foydalanuvchilarini hayratda qoldirdi.
Izohlarda ko‘pchilik yaponlarning tarbiyasi, intizomi va boshqalarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo‘lish madaniyatini e’tirof etib, bu kabi odatlar boshqa mamlakatlarda ham ommalashishini tilamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…