«Ukraina o‘z mustaqilligini sotdi»: Mariya Zaxarovadan shov-shuvli bayonot

·124·Dunyo
«Ukraina o‘z mustaqilligini sotdi»: Mariya Zaxarovadan shov-shuvli bayonot

Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rjev shahrida bo‘lib o‘tgan «Gvardeysk» xalqaro yoshlar forumi hamda navbatdagi brifingida Ukraina atrofidagi vaziyat bo‘yicha bir qator keskin bayonotlarni berdi. Diplomatning ta’kidlashicha, Ukraina rahbariyati o‘z mustaqilligini sotgan va mamlakat G‘arb tomonidan Rossiyaga qarshi kurash vositasi sifatida ishlatilmoqda.

Zamin.uz RIA Novosti manbasiga tayanib, Rossiya TIV vakilining asosiy bayonotlari va ularning mazmunini taqdim etadi.

1. «Mustaqillik sotib yuborildi»: Hokimiyatdagi siyosatchilar aybi

Mariya Zaxarovaning ta’kidlashicha, Ukraina aholisi hech qachon haqiqiy mustaqillik uchun kurashmagan, chunki ularda mavjud bo‘lgan erkinlik va suverenitet hokimiyat tepasiga kelgan siyosatchilar tomonidan sotib yuborilgan.

Mariya Zaxarovaning Rjevdagi forumda aytgan so‘zlaridan:

«Ular hech qanday “mustaqillik” uchun kurashmayapti. Ularda bor edi, shunchaki sotildi. Xalqni aldaganlar xalq emas, balki hokimiyatga kelgan siyosatchilar edi.»

Diplomatning qo‘shimcha qilishicha, bu boradagi yolg‘on va chalg‘ituvchi siyosat Ukrainada bugungi kungacha davom etmoqda.

2. «Slavyanlar birodarligiga barham berish»: G‘arbning asosiy maqsadi

Rossiya TIV vakilining so‘zlariga ko‘ra, hozirgi kunda Ukraina hududi va xalqi G‘arb davlatlarining geosiyosiy manfaatlari yo‘lida qurbon qilinmoqda. Asosiy maqsad — mintaqadagi birodar xalqlar o‘rtasida abadiy bitib ketilmaydigan yara hosil qilishdir.

Mariya Zaxarova G‘arb siyosati haqida:

«Ular shunchaki Ukrainani yer yuzidan o‘chirib tashlamoqda. Slavyanlar bo‘lmasligi uchun, ruslar, belaruslar, moldavanlar va boshqalar bilan birodarlikda bo‘lgan xalqlar bo‘lmasligi uchun. Abadiy, yorilib ketgan yara bo‘lishi uchun.»

Zaxarova bayonotlarining asosiy mohiyati

Yo‘nalish / Jihat

Bayonot mazmuni va mantig‘i

Mustaqillik maqomi

Siyosatchilar tomonidan sotilgan, xalq aldangan

G‘arbning roli

Mamlakatni Rossiyaga qarshi kurash vositasi sifatida ishlatish

Geosiyosiy maqsad

Slavyan va qardosh xalqlar birligini butunlay yo‘q qilish

Jazo choralari

Tinch aholiga qarshi hujumlar uchun Rossiya tomonidan javob berilishi

3. Brifingdagi ogohlantirish: Terroristik hujumlar javobsiz qolmaydi

Bundan tashqari, Mariya Zaxarova o‘zining navbatdagi brifingida Kiyev rasmiylari jang maydonida mag‘lubiyatning oldini ololmasligini asta-sekin anglab yetayotganini ta’kidladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, tinch aholiga qarshi sodir etilayotgan har qanday terroristik hujumlar va harakatlar uchun Rossiya armiyasi hamda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tegishli va qat’iy jazo choralari ko‘riladi.

Ushbu muhim geosiyosiy xabarni do‘stlaringizga yuboring!

Xalqaro maydondagi vaziyat va diplomatik bayonotlar mintaqaviy va jahon siyosati uchun muhim ahamiyatga ega.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, geosiyosiy murakkabliklar fonida mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta’minlashning eng maqbul yo‘li nimadan iborat? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandiBugun, 04:17Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiBugun, 00:03Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiYirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiKecha, 23:40Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiPxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda