«Ukraina o‘z mustaqilligini sotdi»: Mariya Zaxarovadan shov-shuvli bayonot
Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rjev shahrida bo‘lib o‘tgan «Gvardeysk» xalqaro yoshlar forumi hamda navbatdagi brifingida Ukraina atrofidagi vaziyat bo‘yicha bir qator keskin bayonotlarni berdi. Diplomatning ta’kidlashicha, Ukraina rahbariyati o‘z mustaqilligini sotgan va mamlakat G‘arb tomonidan Rossiyaga qarshi kurash vositasi sifatida ishlatilmoqda.
Zamin.uz RIA Novosti manbasiga tayanib, Rossiya TIV vakilining asosiy bayonotlari va ularning mazmunini taqdim etadi.
1. «Mustaqillik sotib yuborildi»: Hokimiyatdagi siyosatchilar aybi
Mariya Zaxarovaning ta’kidlashicha, Ukraina aholisi hech qachon haqiqiy mustaqillik uchun kurashmagan, chunki ularda mavjud bo‘lgan erkinlik va suverenitet hokimiyat tepasiga kelgan siyosatchilar tomonidan sotib yuborilgan.
Mariya Zaxarovaning Rjevdagi forumda aytgan so‘zlaridan:
«Ular hech qanday “mustaqillik” uchun kurashmayapti. Ularda bor edi, shunchaki sotildi. Xalqni aldaganlar xalq emas, balki hokimiyatga kelgan siyosatchilar edi.»
Diplomatning qo‘shimcha qilishicha, bu boradagi yolg‘on va chalg‘ituvchi siyosat Ukrainada bugungi kungacha davom etmoqda.
2. «Slavyanlar birodarligiga barham berish»: G‘arbning asosiy maqsadi
Rossiya TIV vakilining so‘zlariga ko‘ra, hozirgi kunda Ukraina hududi va xalqi G‘arb davlatlarining geosiyosiy manfaatlari yo‘lida qurbon qilinmoqda. Asosiy maqsad — mintaqadagi birodar xalqlar o‘rtasida abadiy bitib ketilmaydigan yara hosil qilishdir.
Mariya Zaxarova G‘arb siyosati haqida:
«Ular shunchaki Ukrainani yer yuzidan o‘chirib tashlamoqda. Slavyanlar bo‘lmasligi uchun, ruslar, belaruslar, moldavanlar va boshqalar bilan birodarlikda bo‘lgan xalqlar bo‘lmasligi uchun. Abadiy, yorilib ketgan yara bo‘lishi uchun.»
Zaxarova bayonotlarining asosiy mohiyati
Yo‘nalish / Jihat
Bayonot mazmuni va mantig‘i
Mustaqillik maqomi
Siyosatchilar tomonidan sotilgan, xalq aldangan
G‘arbning roli
Mamlakatni Rossiyaga qarshi kurash vositasi sifatida ishlatish
Geosiyosiy maqsad
Slavyan va qardosh xalqlar birligini butunlay yo‘q qilish
Jazo choralari
Tinch aholiga qarshi hujumlar uchun Rossiya tomonidan javob berilishi
3. Brifingdagi ogohlantirish: Terroristik hujumlar javobsiz qolmaydi
Bundan tashqari, Mariya Zaxarova o‘zining navbatdagi brifingida Kiyev rasmiylari jang maydonida mag‘lubiyatning oldini ololmasligini asta-sekin anglab yetayotganini ta’kidladi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, tinch aholiga qarshi sodir etilayotgan har qanday terroristik hujumlar va harakatlar uchun Rossiya armiyasi hamda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tegishli va qat’iy jazo choralari ko‘riladi.
Ushbu muhim geosiyosiy xabarni do‘stlaringizga yuboring!
Xalqaro maydondagi vaziyat va diplomatik bayonotlar mintaqaviy va jahon siyosati uchun muhim ahamiyatga ega.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, geosiyosiy murakkabliklar fonida mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta’minlashning eng maqbul yo‘li nimadan iborat? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…