Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdi

·80·Dunyo
Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdi

AQSHning mashhur Yelloustoun milliy bog‘ida sayyohlar guvoh bo‘lgan xavfli voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo‘ldi. Ulkan bizon yo‘lda harakatlanayotgan avtomashinaga kutilmaganda hujum qilib, uni qattiq zarba bilan urib yubordi. Hodisa oqibatida avtomobilning shinalaridan biri yorilib ketgan.

Mazkur voqea videotasvirga muhrlanib, TikTok foydalanuvchisi Tonya Names tomonidan chorshanba kuni e’lon qilindi. U videoga yozgan izohida, oldinda sekin harakatlanayotgan SUV avtomobiliga yaqinlashishdan avval mashina oynasini yopmoqchi bo‘lganini, aynan shu paytda ulkan bizon kutilmaganda avtomobilga tashlanganini aytgan.

Videoda bizonning kuchli zarbasidan keyin avtomobil shinasidan havo chiqish ovozi ham aniq eshitiladi. Shundan so‘ng SUV haydovchisi transport vositasini yo‘l chetida to‘xtatishga majbur bo‘lgan. Videoda avtomobil ichida necha kishi bo‘lganiga aniqlik kiritilmagan.

Bu Yelloustoun milliy bog‘ida bizonlar bilan bog‘liq ilk xavfli holat emas. Joriy yilning iyun oyi oxirida Fishing Bridge hududidan shimolda joylashgan Mud Volcano atrofida 12 yoshli bola bizon hujumi oqibatida jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan edi.

Shuningdek, iyul oyi boshlarida yana bir hodisa qayd etildi. Yellowstone Lake yaqinidagi Bridge Bay Compound hududida nabirasi bilan sayr qilib yurgan 65 yoshli Karl Aysom-Makdeniyel ham bizon hujumiga uchragan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, bizon avval hech qanday tajovuzkor harakat namoyish etmagan. «U tajovuzkor ko‘rinmasdi, ammo bir payt kelib o‘ziga nishon tanladi», deya voqeani eslagan Karl Aysom-Makdeniyel.

Mutaxassislar Yelloustoun milliy bog‘iga tashrif buyuruvchilarni yovvoyi hayvonlarga yaqinlashmaslik, xavfsiz masofani saqlash hamda ularning harakatlarini bezovta qilmaslikka chaqirmoqda. Chunki bunday hayvonlar tashqi tomondan xotirjam ko‘rinsa-da, istalgan vaqtda kutilmagan tarzda hujum qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandiBugun, 04:17Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiBugun, 00:03Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiPxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiKecha, 23:25Eron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikEron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikKecha, 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda