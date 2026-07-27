Eron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlik
Ukraina qurolli kuchlarining Kaspiy dengizida Eron savdo kemasiga uyushtirgan hujumi oqibatida bir dengizchi halok bo‘lganidan so‘ng, Tehron va Kiyev o‘rtasidagi munosabatlar eng yuqori keskinlik darajasiga yetdi. Eron Ukrainaga o‘z hududidan to‘g‘ridan to‘g‘ri ballistik raketalar orqali qasos zarbasi berishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda.
Zamin.uz Ukrainaning «Defense Express» va «Strana» nashrlari tahliliga tayanib, ushbu harbiy-siyosiy inqirozning eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Kaspiydagi fojia: Tehron va Kiyevning o‘zaro bayonotlari
Kaspiy dengizida Eron savdo kemasiga qilingan hujum oqibatida bir nafar dengizchining halok bo‘lishi Tehronning keskin va vahimali reaksiyasiga sabab bo‘ldi. Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Kiyevni jiddiy oqibatlardan ogohlantirdi.
Eron TIV vakili Ismoil Bag‘oining bayonotidan:
«Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning xatti-harakatlari butun dunyoni yangi jahon urushi yoqasiga olib kelishi mumkin. Tehron ushbu harakatlarni javobsiz qoldirmaydi.»
Bunga javoban Ukraina tashqi ishlar vaziri Andriy Sibiga Kiyevning rasmiy pozitsiyasini bildirib, Tehron «uzoq vaqtdan beri Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzida faol sherik bo‘lib kelayotganini» ta’kidladi.
2. 2000 dan 4000 km gacha: Eronning ballistik arsenali xavfi
Ukrainaning «Defense Express» va «Strana» nashrlari tahliliga ko‘ra, Tehron o‘zining o‘rta va uzoq masofali ballistik raketalaridan foydalangan holda Ukraina hududiga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish aqliy va harbiy salohiyatiga ega:
Ghadr, Emad va Sejjil: Ushbu raketalar taxminan 2000 km masofagacha bo‘lgan nishonlarni yo‘q qilish qobiliyatiga ega.
Khorramshahr: Eron arsenalidagi eng og‘ir va uzoq masofali raketa bo‘lib, Isroilga qilingan zarbalar davomida 4000 km gacha bo‘lgan masofaga ucha olishini amalda isbotlagan.
3. Ukraina HAM tizimi: Patriot raketalarni to‘xtata oladimi?
Harbiy ekspertlarning ta’kidlashicha, Ukrainaning hozirgi havo va raketaga qarshi mudofaa tizimi bunday turdagi og‘ir ballistik raketalarga qarshi ojizlik qilishi mumkin.
Patriot tizimlari: Eronning o‘rta va uzoq masofali og‘ir ballistik raketalariga qarshi nihoyatda cheklangan imkoniyatlarga ega.
THAAD va Arrow tizimlari: Bunday raketalarni samarali ushlab qolishga qodir bo‘lgan ushbu zamonaviy mudofaa tizimlari Ukraina arsenalida umuman mavjud emas.
Eron raketalari va Mudofaa tizimlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari
Raketa / Tizim nomi
Uchish masofasi
Ukrainadagi holati / Imkoniyati
Ghadr, Emad, Sejjil
~2 000 km
Patriot orqali tutib qolish imkoniyati juda cheklangan
Khorramshahr
~4 000 km
Nishonni urish darajasi yuqori, mudofaa qilish murakkab
THAAD / Arrow
—
Ushbu mudofaa tizimlari Ukrainada mavjud emas
4. Eronning raketa zahiralari qay ahvolda?
«Defense Express» nashrining qayd etishicha, Eronning o‘rta masofaga uchadigan raketalar zaxirasi so‘nggi bir yil ichida sezilarli darajada kamaygan. Bunga ikkita asosiy omil sabab bo‘lgan:
Isroil hududiga uyushtirilgan ommaviy raketa zarbalari davomida ko‘p miqdordagi arsenalning sarflanishi.
AQSH va Isroil tomonidan Erondagi uchirish maydonchalari, qurol omborlari hamda ishlab chiqarish obyektlariga berilgan aniq havo zarbalari.
Ushbu muhim geosiyosiy va harbiy yangilikni do‘stlaringizga yuboring!
Yaqin Sharq va Ukraina atrofidagi murakkab vaziyat global xavfsizlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatmoqda.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Eron Ukrainaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ballistik raketa zarbasi berishga jazm qiladimi yoki bu shunchaki siyosiy tahdidmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…