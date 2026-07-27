Eron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlik

·92·Dunyo
Eron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlik

Ukraina qurolli kuchlarining Kaspiy dengizida Eron savdo kemasiga uyushtirgan hujumi oqibatida bir dengizchi halok bo‘lganidan so‘ng, Tehron va Kiyev o‘rtasidagi munosabatlar eng yuqori keskinlik darajasiga yetdi. Eron Ukrainaga o‘z hududidan to‘g‘ridan to‘g‘ri ballistik raketalar orqali qasos zarbasi berishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda.

Zamin.uz Ukrainaning «Defense Express» va «Strana» nashrlari tahliliga tayanib, ushbu harbiy-siyosiy inqirozning eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Kaspiydagi fojia: Tehron va Kiyevning o‘zaro bayonotlari

Kaspiy dengizida Eron savdo kemasiga qilingan hujum oqibatida bir nafar dengizchining halok bo‘lishi Tehronning keskin va vahimali reaksiyasiga sabab bo‘ldi. Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Kiyevni jiddiy oqibatlardan ogohlantirdi.

Eron TIV vakili Ismoil Bag‘oining bayonotidan:

«Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning xatti-harakatlari butun dunyoni yangi jahon urushi yoqasiga olib kelishi mumkin. Tehron ushbu harakatlarni javobsiz qoldirmaydi.»

Bunga javoban Ukraina tashqi ishlar vaziri Andriy Sibiga Kiyevning rasmiy pozitsiyasini bildirib, Tehron «uzoq vaqtdan beri Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzida faol sherik bo‘lib kelayotganini» ta’kidladi.

2. 2000 dan 4000 km gacha: Eronning ballistik arsenali xavfi

Ukrainaning «Defense Express» va «Strana» nashrlari tahliliga ko‘ra, Tehron o‘zining o‘rta va uzoq masofali ballistik raketalaridan foydalangan holda Ukraina hududiga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish aqliy va harbiy salohiyatiga ega:

  • Ghadr, Emad va Sejjil: Ushbu raketalar taxminan 2000 km masofagacha bo‘lgan nishonlarni yo‘q qilish qobiliyatiga ega.

  • Khorramshahr: Eron arsenalidagi eng og‘ir va uzoq masofali raketa bo‘lib, Isroilga qilingan zarbalar davomida 4000 km gacha bo‘lgan masofaga ucha olishini amalda isbotlagan.

3. Ukraina HAM tizimi: Patriot raketalarni to‘xtata oladimi?

Harbiy ekspertlarning ta’kidlashicha, Ukrainaning hozirgi havo va raketaga qarshi mudofaa tizimi bunday turdagi og‘ir ballistik raketalarga qarshi ojizlik qilishi mumkin.

  • Patriot tizimlari: Eronning o‘rta va uzoq masofali og‘ir ballistik raketalariga qarshi nihoyatda cheklangan imkoniyatlarga ega.

  • THAAD va Arrow tizimlari: Bunday raketalarni samarali ushlab qolishga qodir bo‘lgan ushbu zamonaviy mudofaa tizimlari Ukraina arsenalida umuman mavjud emas.

Eron raketalari va Mudofaa tizimlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari

Raketa / Tizim nomi

Uchish masofasi

Ukrainadagi holati / Imkoniyati

Ghadr, Emad, Sejjil

~2 000 km

Patriot orqali tutib qolish imkoniyati juda cheklangan

Khorramshahr

~4 000 km

Nishonni urish darajasi yuqori, mudofaa qilish murakkab

THAAD / Arrow

Ushbu mudofaa tizimlari Ukrainada mavjud emas

4. Eronning raketa zahiralari qay ahvolda?

«Defense Express» nashrining qayd etishicha, Eronning o‘rta masofaga uchadigan raketalar zaxirasi so‘nggi bir yil ichida sezilarli darajada kamaygan. Bunga ikkita asosiy omil sabab bo‘lgan:

  1. Isroil hududiga uyushtirilgan ommaviy raketa zarbalari davomida ko‘p miqdordagi arsenalning sarflanishi.

  2. AQSH va Isroil tomonidan Erondagi uchirish maydonchalari, qurol omborlari hamda ishlab chiqarish obyektlariga berilgan aniq havo zarbalari.

Ushbu muhim geosiyosiy va harbiy yangilikni do‘stlaringizga yuboring!

Yaqin Sharq va Ukraina atrofidagi murakkab vaziyat global xavfsizlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatmoqda.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Eron Ukrainaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ballistik raketa zarbasi berishga jazm qiladimi yoki bu shunchaki siyosiy tahdidmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandiBugun, 04:17Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiBugun, 00:03Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiYirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiKecha, 23:40Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiPxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda