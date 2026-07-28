Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildi

·81·Dunyo
Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildi

Irlandiya sohillari har yili dunyoning eng yirik baliqlaridan biri — gigant akulalar (basking shark) uchun muhim maskanga aylanadi. Bu ulkan, ammo inson uchun mutlaqo xavfsiz dengiz jonzotlari qirg‘oqqa juda yaqin suzishi bilan sayyohlar va tabiat ixlosmandlarini hayratga solmoqda. Shu bois Irlandiya gigant akulalarni tabiiy muhitda kuzatish mumkin bo‘lgan eng mashhur manzillardan biri hisoblanadi.

Har yili aprel oyidan iyul boshigacha, shuningdek avgust va sentyabr oylarida yuzlab gigant akulalar Irlandiyaning g‘arbiy va janubi-g‘arbiy sohillariga plankton va kopepodlar bilan oziqlanish uchun keladi. Donegol ko‘rfazidan Kork grafligigacha bo‘lgan hudud ularni kuzatish uchun dunyodagi eng qulay joylardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Bir guruh odamlar firuza rangli suvda akula yaqinida suzmoqda.

Irlandiya Gigant Akulalarini Tadqiq Qilish Guruhi (ISBG) mutaxassislarining ta’kidlashicha, bu akulalar Shotlandiyadan Yangi Zelandiyagacha bo‘lgan hududlarda yashaydi. Biroq aynan Irlandiyada ular qirg‘oqqa juda yaqin keladi. Uzunligi 10 metrgacha yetadigan gigant akulalar dunyodagi ikkinchi eng yirik baliq turi bo‘lib, faqat plankton bilan oziqlanadi va inson uchun xavf tug‘dirmaydi.

Ushbu tur o‘tgan asrning 1950–1960 yillarida keng miqyosda ovlangani sababli deyarli yo‘qolib ketish darajasiga yetgan. Biroq 1984 yilda Irlandiyada oxirgi gigant akula ovlanganidan so‘ng ularning soni asta-sekin qayta tiklana boshladi. Shu bilan birga, xalqaro darajada bu tur hali ham yo‘qolib ketish xavfi ostidagi jonzotlar qatoriga kiradi.

Moviy kurtkali odam qoyalar yaqinidagi suvda suzayotgan akulani kuzatmoqda.

2022 yildan boshlab gigant akulalar Irlandiya qonunchiligi bilan alohida muhofazaga olingan. Sayyohlik qayiqlari uchun maxsus qoidalar joriy etilgan bo‘lib, akulalarga xavfsiz masofada yaqinlashish va ularni oziqlanish yoki ko‘payish vaqtida bezovta qilmaslik talab etiladi.

Mutaxassislarning fikricha, gigant akulalarni dengiz bag‘rida yaqin masofadan kuzatish nafaqat noyob tabiat mo‘jizasi, balki Irlandiyaga tashrif buyurgan har bir sayyoh xotirasida uzoq saqlanib qoladigan unutilmas taassurotlardan biri hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandiBugun, 04:17Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiYirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiKecha, 23:40Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiPxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiKecha, 23:25Eron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikEron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikKecha, 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda