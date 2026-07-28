Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi

·54·Salomatlik
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi

Suyaklar mustahkamligi haqida faqat keksayganda emas, yoshlikdanoq qayg‘urish muhim. Mutaxassislar ta’kidlashicha, suyak zichligi ko‘pchilik o‘ylagandan ham ertaroq pasaya boshlaydi. Biroq to‘g‘ri ovqatlanish va faol hayot tarzi bu jarayonni sekinlashtirishga yordam beradi.

Olimlarning ma’lum qilishicha, insonning qarilikdagi suyak salomatligi bolalik va yoshlikda to‘plangan «suyak zaxirasi»ga bog‘liq. Yosh o‘tishi bilan suyak massasi asta-sekin kamayadi. Bugungi kunda dunyoda 500 millionga yaqin kishi osteoporozdan aziyat chekmoqda. Bu kasallik suyaklarni mo‘rtlashtirib, sinish xavfini oshiradi.

Suyaklar uchun eng foydali mahsulotlar

Sut mahsulotlari – sut, pishloq va qatiq kalsiy, D vitamini hamda oqsilning boy manbai hisoblanadi. Tadqiqotlar ularni muntazam iste’mol qilish suyak sinishi xavfini kamaytirishini ko‘rsatgan.

Soya mahsulotlari – tofu, tempe va edamame kalsiyga boy bo‘lib, ayniqsa ayollarda suyak zichligini saqlashga yordam berishi mumkin.

Chia urug‘i – kalsiy, magniy, fosfor va omega-3 ga boy bo‘lib, suyak to‘qimalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Quritilgan mevalar – anjir, o‘rik va qora olxo‘ri kalsiy hamda antioksidantlarga boy. Ular suyak yemirilishini sekinlashtirishga yordam beradi.

Konservalangan baliq – sardina va losos kalsiy, D vitamini va oqsil manbai bo‘lib, suyak hamda mushaklar salomatligi uchun juda foydali.

Mutaxassislar vitamin qo‘shimchalarini esa faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qilishni maslahat beradi. Agar ratsionda sut mahsulotlari, ko‘katlar, baliq, dukkaklilar va oqsilga boy oziq-ovqatlar yetarli bo‘lsa, organizm zarur moddalarning aksariyatini tabiiy ravishda qabul qiladi.

Olimlar xulosasiga ko‘ra, muvozanatli ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik suyaklarni yillar davomida mustahkam saqlash hamda osteoporoz xavfini sezilarli darajada kamaytirishning eng samarali usuli hisoblanadi.

KalsiyVitamin D
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Kecha, 17:23Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Kecha, 16:43Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulotBuyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulotKecha, 14:54Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiOlimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdi25.07, 14:55Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiAyollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldi25.07, 11:47Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...25.07, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot