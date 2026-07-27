Microsoft ilk kiberxavfsizlik modeli va Perception agent tizimini taqdim etdi

·35·Texno
Microsoft ilk kiberxavfsizlik modeli va Perception agent tizimini taqdim etdi

San-Fransiskodagi maxsus tadbirda Microsoft korporatsiyasi oʻzining ilk ixtisoslashgan kiberxavfsizlik modeli hamda yangi sunʼiy intellekt platformasini eʼlon qildi. Ushbu qadam kompaniyaning xavfsizlik yoʻnalishidagi asosiy raqobatchilari hisoblangan Anthropic, Google va OpenAI kompaniyalariga jiddiy raqobat chorasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi taqdim etilgan MAI-Cyber-1-Flash deb nomlangan model murakkab kod bazalaridagi oʻta murakkab zaifliklarni topishga moʻljallangan. Dasturiy taʼminotdagi xavflarni aniqlash hamda bartaraf etishga bagʻishlangan MDASH tizimi aynan mazkur model asosida ishlaydi.

Sunʼiy intellekt asosidagi yangi himoya platformasi

Microsoft tomonidan taqdim etilgan yana bir muhim yangilik bu — xavfsizlik jarayonlarini avtomatlashtirish uchun sunʼiy intellekt agentlari jamoalarini ishga tushiruvchi Perception platformasidir. Ushbu tizim xatolarni topish va tuzatish ishlarini bajarishda bevosita yordam beradi hamda MDASH bilan muvaffaqiyatli integratsiya qila oladi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, MAI-Cyber-1-Flash modeli sanoatdagi asosiy kiberxavfsizlik testi boʻyicha raqobatchi modellarga qaraganda ancha quvvatli va iqtisodiy jihatdan tejamkor ekanligini koʻrsatgan. Microsoft AI bosh direktori Mustafo Sulaymonning soʻzlariga koʻra, yangi ishlanma Cyber Gym asosiy sinov maydonida yetakchi natijalarni qayd etgan va darhol ishlab chiqarishga kiritilmoqda.

Hakerlarga qarshi sunʼiy intellekt

Soʻnggi paytlarda kiberjinoyatchilar oʻz hujumlarida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan faol foydalanayotgani kuzatilmoqda. Microsoft xavfsizlik boʻyicha vitse-prezidenti Hayete Gallotning qayd etishicha, Perception platformasi korporativ himoyachilarga hujumchilar tezligi va koʻlamida sunʼiy intellektga qarshi sunʼiy intellekt bilan kurashish imkonini beradi.

Perception platformasi ish jarayonida uchta asosiy yoʻnalishdagi agentlardan foydalanadi:

  • Qizil jamoalar — potensial tahdidlar va ular ishlatishi mumkin boʻlgan zaifliklar boʻyicha batafsil simulyatsiyalarni taqdim etadi.
  • Koʻk jamoalar — mavjud xatolarni aniqlash va ularni tartibga solish bilan shugʻullanadi.
  • Yashil jamoalar — aniqlangan xatolarga qarshi zarur tuzatish choralarini koʻradi.
Platformaning bosh muhandisi Deyv Westonning aytishicha, ilgari bir nechta mutaxassislar soatlab qoʻl mehnati sarflagan ishlar endilikda atigi daqiqalar ichida bajariladi. Tizim nafaqat muammolarni aniqlab, ularni ustuvorlikka ajratadi, balki kod darajasida ham toʻliq tuzatishni taʼminlaydi.

MicrosoftKiberxavfsizlikSuniy intellektDasturlashTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob