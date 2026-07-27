Microsoft ilk kiberxavfsizlik modeli va Perception agent tizimini taqdim etdi
San-Fransiskodagi maxsus tadbirda Microsoft korporatsiyasi oʻzining ilk ixtisoslashgan kiberxavfsizlik modeli hamda yangi sunʼiy intellekt platformasini eʼlon qildi. Ushbu qadam kompaniyaning xavfsizlik yoʻnalishidagi asosiy raqobatchilari hisoblangan Anthropic, Google va OpenAI kompaniyalariga jiddiy raqobat chorasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi taqdim etilgan MAI-Cyber-1-Flash deb nomlangan model murakkab kod bazalaridagi oʻta murakkab zaifliklarni topishga moʻljallangan. Dasturiy taʼminotdagi xavflarni aniqlash hamda bartaraf etishga bagʻishlangan MDASH tizimi aynan mazkur model asosida ishlaydi.
Sunʼiy intellekt asosidagi yangi himoya platformasiMicrosoft tomonidan taqdim etilgan yana bir muhim yangilik bu — xavfsizlik jarayonlarini avtomatlashtirish uchun sunʼiy intellekt agentlari jamoalarini ishga tushiruvchi Perception platformasidir. Ushbu tizim xatolarni topish va tuzatish ishlarini bajarishda bevosita yordam beradi hamda MDASH bilan muvaffaqiyatli integratsiya qila oladi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, MAI-Cyber-1-Flash modeli sanoatdagi asosiy kiberxavfsizlik testi boʻyicha raqobatchi modellarga qaraganda ancha quvvatli va iqtisodiy jihatdan tejamkor ekanligini koʻrsatgan. Microsoft AI bosh direktori Mustafo Sulaymonning soʻzlariga koʻra, yangi ishlanma Cyber Gym asosiy sinov maydonida yetakchi natijalarni qayd etgan va darhol ishlab chiqarishga kiritilmoqda.
Hakerlarga qarshi sunʼiy intellektSoʻnggi paytlarda kiberjinoyatchilar oʻz hujumlarida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan faol foydalanayotgani kuzatilmoqda. Microsoft xavfsizlik boʻyicha vitse-prezidenti Hayete Gallotning qayd etishicha, Perception platformasi korporativ himoyachilarga hujumchilar tezligi va koʻlamida sunʼiy intellektga qarshi sunʼiy intellekt bilan kurashish imkonini beradi.
Perception platformasi ish jarayonida uchta asosiy yoʻnalishdagi agentlardan foydalanadi:
- Qizil jamoalar — potensial tahdidlar va ular ishlatishi mumkin boʻlgan zaifliklar boʻyicha batafsil simulyatsiyalarni taqdim etadi.
- Koʻk jamoalar — mavjud xatolarni aniqlash va ularni tartibga solish bilan shugʻullanadi.
- Yashil jamoalar — aniqlangan xatolarga qarshi zarur tuzatish choralarini koʻradi.
…