Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdi
Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) atrofida kutilmagan va shov-shuvli voqea yuz berdi. Rahbariyatga tayinlanganiga atigi 10 kun bo‘lgan texnik direktor Paolo Maldini hamda uning maslahatchisi Leonardo milliy terma jamoadagi o‘z lavozimlarini tark etishga qaror qildi.
Zamin.uz taniqli insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga tayanib, ushbu favqulodda iste’foning asl sabablarini taqdim etadi.
1. 10 kunlik faoliyat va rahbariyat o‘rtasidagi keskin nizo
Italiya futboli afsonasi Paolo Maldini va tajribali mutaxassis Leonardo federatsiyadagi o‘z loyihalarini endigina boshlagan edi. Biroq milliy terma jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash masalasida FIGC prezidenti Jovanni Malago va Maldini boshchiligidagi sport rahbariyati o‘rtasida keskin kelishmovchilik yuzaga keldi.
2. Andrea Pirlo nomzodi va Rossiya bukmekerlik aloqalari
Maldini va Leonardo Italiya terma jamoasi bosh murabbiyligiga yagona va asosiy nomzod sifatida Andrea Pirloni ko‘rishgan. Aynan Pirlo nomzodi asosiy favorit bo‘lib turganda, FIGC prezidenti Jovanni Malago uning nomzodini kutilmaganda keskin rad etgan.
Iste’foning asosiy sababi:
Federatsiya prezidenti Jovanni Malago Andrea Pirloning Rossiya bukmekerlik kompaniyalari bilan tijoriy aloqalari va hamkorligi mavjudligi sababli uning terma jamoa ruliga kelishiga sur’atda qarshi chiqqan.
3. Prinsipial qaror: Maldini va Leonardoning ketishi
Maldini va Leonardo o‘z pozitsiyasidan chekinmadi. Ular milliy jamoa kelajagini faqat Pirlo qo‘lida ko‘rganliklari va o‘z qarashlari federatsiya prezidenti tomonidan qo‘llab-quvvatlanmagani sababli, tayinlovdan atigi 10 kun o‘tib, o‘z xohishlari bilan lavozimlarini tark etishdi.
Iste’fo atrofidagi asosiy faktlar va tafsilotlar
Aspekt / Omil
Tafsilotlar
Iste’foga chiqqanlar
Paolo Maldini (Texnik direktor) va Leonardo (Maslahatchi)
Lavozimdagi vaqti
Atigi 10 kun
Kelishmovchilik sababi
Andrea Pirloni bosh murabbiy etib tayinlash
Rad etish sababi
Pirloning Rossiya bukmekerlik kompaniyalari bilan aloqalari
Asosiy manba
Insayder Fabritsio Romano
Ushbu shov-shuvli sport xabarini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!
Italiya terma jamoasi atrofidagi bunday kutilmagan inqiroz Yevropa futbolida katta aks-sado bermoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Italiya futboli muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Paolo Maldini o‘z prinsipida to‘g‘ri qildimi yoki federatsiya prezidentining xavotiri o‘rinli edimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…