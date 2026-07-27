Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdi

·53·Sport
Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdi

Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) atrofida kutilmagan va shov-shuvli voqea yuz berdi. Rahbariyatga tayinlanganiga atigi 10 kun bo‘lgan texnik direktor Paolo Maldini hamda uning maslahatchisi Leonardo milliy terma jamoadagi o‘z lavozimlarini tark etishga qaror qildi.

Zamin.uz taniqli insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga tayanib, ushbu favqulodda iste’foning asl sabablarini taqdim etadi.

1. 10 kunlik faoliyat va rahbariyat o‘rtasidagi keskin nizo

Italiya futboli afsonasi Paolo Maldini va tajribali mutaxassis Leonardo federatsiyadagi o‘z loyihalarini endigina boshlagan edi. Biroq milliy terma jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash masalasida FIGC prezidenti Jovanni Malago va Maldini boshchiligidagi sport rahbariyati o‘rtasida keskin kelishmovchilik yuzaga keldi.

2. Andrea Pirlo nomzodi va Rossiya bukmekerlik aloqalari

Maldini va Leonardo Italiya terma jamoasi bosh murabbiyligiga yagona va asosiy nomzod sifatida Andrea Pirloni ko‘rishgan. Aynan Pirlo nomzodi asosiy favorit bo‘lib turganda, FIGC prezidenti Jovanni Malago uning nomzodini kutilmaganda keskin rad etgan.

Iste’foning asosiy sababi:

Federatsiya prezidenti Jovanni Malago Andrea Pirloning Rossiya bukmekerlik kompaniyalari bilan tijoriy aloqalari va hamkorligi mavjudligi sababli uning terma jamoa ruliga kelishiga sur’atda qarshi chiqqan.

3. Prinsipial qaror: Maldini va Leonardoning ketishi

Maldini va Leonardo o‘z pozitsiyasidan chekinmadi. Ular milliy jamoa kelajagini faqat Pirlo qo‘lida ko‘rganliklari va o‘z qarashlari federatsiya prezidenti tomonidan qo‘llab-quvvatlanmagani sababli, tayinlovdan atigi 10 kun o‘tib, o‘z xohishlari bilan lavozimlarini tark etishdi.

Iste’fo atrofidagi asosiy faktlar va tafsilotlar

Aspekt / Omil

Tafsilotlar

Iste’foga chiqqanlar

Paolo Maldini (Texnik direktor) va Leonardo (Maslahatchi)

Lavozimdagi vaqti

Atigi 10 kun

Kelishmovchilik sababi

Andrea Pirloni bosh murabbiy etib tayinlash

Rad etish sababi

Pirloning Rossiya bukmekerlik kompaniyalari bilan aloqalari

Asosiy manba

Insayder Fabritsio Romano

Ushbu shov-shuvli sport xabarini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!

Italiya terma jamoasi atrofidagi bunday kutilmagan inqiroz Yevropa futbolida katta aks-sado bermoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Italiya futboli muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Paolo Maldini o‘z prinsipida to‘g‘ri qildimi yoki federatsiya prezidentining xavotiri o‘rinli edimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Paolo MaldiniLeonardoAndrea PirloGiovanni MalagòFabrizio Romano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golSuperligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golKecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi