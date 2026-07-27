Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Boliviyada sodir bo‘lgani aytilayotgan noodatiy hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Telefonga chalg‘ib ketgan ayol yo‘lni adashtirib, tasodifan begona xonadon hovlisiga kirib qolgan.
Aynan shu paytda uy egasi avtomatik darvozani yopib, avtomobiliga o‘tirib jo‘nab ketmoqchi bo‘lgan. Vaziyatni anglab ulgurmagan ayol esa yopilib qolgan hovlida qolib ketgan.
Yaxshiyamki, ayol uy egasiga ovoz berishga ulgurgan. Uning chaqirig‘ini eshitgan uy egasi darhol to‘xtab, darvozani qayta ochgan va ayolni tashqariga chiqargan. Hodisa davomida hech kim jabrlanmagan.
Ko‘pchilik ushbu voqea telefonga ortiqcha chalg‘ish ba’zan kutilmagan vaziyatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor eslatishini ta’kidlamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…