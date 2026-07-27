Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldi

·149·Dunyo
Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldi

Boliviyada sodir bo‘lgani aytilayotgan noodatiy hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Telefonga chalg‘ib ketgan ayol yo‘lni adashtirib, tasodifan begona xonadon hovlisiga kirib qolgan.

Aynan shu paytda uy egasi avtomatik darvozani yopib, avtomobiliga o‘tirib jo‘nab ketmoqchi bo‘lgan. Vaziyatni anglab ulgurmagan ayol esa yopilib qolgan hovlida qolib ketgan.

Yaxshiyamki, ayol uy egasiga ovoz berishga ulgurgan. Uning chaqirig‘ini eshitgan uy egasi darhol to‘xtab, darvozani qayta ochgan va ayolni tashqariga chiqargan. Hodisa davomida hech kim jabrlanmagan.

Ko‘pchilik ushbu voqea telefonga ortiqcha chalg‘ish ba’zan kutilmagan vaziyatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor eslatishini ta’kidlamoqda.

Boliviya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiRossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiBugun, 17:49«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdiBugun, 17:44Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiPokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiBugun, 17:3153 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldiBugun, 15:08Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Bugun, 14:43WSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiWSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda