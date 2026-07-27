Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdi
Tailandning mashhur Pxuket orolida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Mahalliy hokimiyatning yuqori martabali mulozimi boshqaruvidagi avtomobil rossiyalik sayyohni urib yubordi. Og‘ir tan jarohatlari olgan fuqaro shifoxonada vafot etdi.
Zamin.uz The Phuket News nashri ma’lumotlariga tayanib, ushbu shov-shuvli hodisaning tafsilotlarini taqdim etadi.
1. 7-Eleven do‘koni ro‘parasidagi mudhish zarba
Fojiali hodisa 23 iyul kuni Pxuket orolining Pa Khlok tumanida sodir bo‘lgan. 41 yoshli Rossiya fuqarosi Leonid Yu. 7-Eleven do‘koni ro‘parasida yo‘lni kesib o‘tayotgan vaqtida yuqori tezlikda harakatlanib kelayotgan qora rangli Ford avtomobili tomonidan urib yuborilgan.
Jarohatlangan sayyoh og‘ir ahvolda zudlik bilan kasalxonaga yetkazilgan. Biroq shifokorlarning jonbozligiga qaramay, uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.
2. Rulda kim bo‘lgan? Pxuket viloyati ma’muriyati kotibi
Politsiya tomonidan olib borilgan surishtiruvlar jarayonida avtomobil rulida oddiy haydovchi emas, balki Tailand davlat idoralarida muhim o‘rin tutuvchi amaldor bo‘lgani aniqlandi.
Voqea sodir bo‘lgan vaqtda qora Ford rulida Pxuket provinsiyasi ma’muriyati kotibi lavozimida faoliyat yurituvchi Tanet Navalong (Thanet Navalong) bo‘lgan.
YTHga oid asosiy ma’lumotlar
Ko‘rsatkich / Aspekt
Tafsilotlar
Hodisa joyi va vaqti
Pxuket, Pa Khlok tumani, 7-Eleven ro‘parasi (23 iyul)
Jabrlanuvchi
41 yoshli Rossiya fuqarosi (Leonid Yu.) — vafot etgan
Haydovchi
Tanet Navalong (Pxuket provinsiyasi ma’muriyati kotibi)
Transport vositasi
Qora rangli Ford avtomobili
Tergov holati
Kuzatuv kameralari o‘rganilmoqda, rasmiy ayblov hali e’lon qilinmagan
3. Tergov surishtiruvlari va politsiya pozitsiyasi
Hozirda mahalliy huquqni muhofaza qilish organlari fojia sodir bo‘lgan hududdagi barcha holatlarni sinchkovlik bilan tekshirmoqda.
Politsiya bayonotidan:
«Tergovchilar hodisa joyidagi kuzatuv kameralarining videoyozuvlarini sinchiklab o‘rganmoqda. Fojiaga sabab bo‘lgan Ford avtomobili sud-tibbiy ekspertizasidan o‘tkazish uchun yuborilgan. Hozircha Tanet Navalongga nisbatan rasmiy ayblov qo‘zg‘atilmagan, surishtiruv ishlari davom etmoqda.»
Jamoatchilik yuqori martabali amaldor ishtirokidagi ushbu hodisa bo‘yicha xolis va odil tergov o‘tkazilishini kutmoqda.
Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va sayyohlik bilan qiziquvchilarga yuboring!
Xorijda xavfsizlik va yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish har bir sayyoh uchun nihoyatda muhimdir.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va sayohatga chiqishni rejalashtirayotganlar guruhlariga yuboring!
Sizningcha, mansabdor shaxs ishtirokidagi bu kabi hodisalarda adolatli tergov va jazo ta’minlanadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…