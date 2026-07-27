Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdi

·96·Dunyo
Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdi

Tailandning mashhur Pxuket orolida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Mahalliy hokimiyatning yuqori martabali mulozimi boshqaruvidagi avtomobil rossiyalik sayyohni urib yubordi. Og‘ir tan jarohatlari olgan fuqaro shifoxonada vafot etdi.

Zamin.uz The Phuket News nashri ma’lumotlariga tayanib, ushbu shov-shuvli hodisaning tafsilotlarini taqdim etadi.

1. 7-Eleven do‘koni ro‘parasidagi mudhish zarba

Fojiali hodisa 23 iyul kuni Pxuket orolining Pa Khlok tumanida sodir bo‘lgan. 41 yoshli Rossiya fuqarosi Leonid Yu. 7-Eleven do‘koni ro‘parasida yo‘lni kesib o‘tayotgan vaqtida yuqori tezlikda harakatlanib kelayotgan qora rangli Ford avtomobili tomonidan urib yuborilgan.

Jarohatlangan sayyoh og‘ir ahvolda zudlik bilan kasalxonaga yetkazilgan. Biroq shifokorlarning jonbozligiga qaramay, uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.

2. Rulda kim bo‘lgan? Pxuket viloyati ma’muriyati kotibi

Politsiya tomonidan olib borilgan surishtiruvlar jarayonida avtomobil rulida oddiy haydovchi emas, balki Tailand davlat idoralarida muhim o‘rin tutuvchi amaldor bo‘lgani aniqlandi.

Voqea sodir bo‘lgan vaqtda qora Ford rulida Pxuket provinsiyasi ma’muriyati kotibi lavozimida faoliyat yurituvchi Tanet Navalong (Thanet Navalong) bo‘lgan.

YTHga oid asosiy ma’lumotlar

Ko‘rsatkich / Aspekt

Tafsilotlar

Hodisa joyi va vaqti

Pxuket, Pa Khlok tumani, 7-Eleven ro‘parasi (23 iyul)

Jabrlanuvchi

41 yoshli Rossiya fuqarosi (Leonid Yu.) — vafot etgan

Haydovchi

Tanet Navalong (Pxuket provinsiyasi ma’muriyati kotibi)

Transport vositasi

Qora rangli Ford avtomobili

Tergov holati

Kuzatuv kameralari o‘rganilmoqda, rasmiy ayblov hali e’lon qilinmagan

3. Tergov surishtiruvlari va politsiya pozitsiyasi

Hozirda mahalliy huquqni muhofaza qilish organlari fojia sodir bo‘lgan hududdagi barcha holatlarni sinchkovlik bilan tekshirmoqda.

Politsiya bayonotidan:

«Tergovchilar hodisa joyidagi kuzatuv kameralarining videoyozuvlarini sinchiklab o‘rganmoqda. Fojiaga sabab bo‘lgan Ford avtomobili sud-tibbiy ekspertizasidan o‘tkazish uchun yuborilgan. Hozircha Tanet Navalongga nisbatan rasmiy ayblov qo‘zg‘atilmagan, surishtiruv ishlari davom etmoqda.»

Jamoatchilik yuqori martabali amaldor ishtirokidagi ushbu hodisa bo‘yicha xolis va odil tergov o‘tkazilishini kutmoqda.

Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va sayyohlik bilan qiziquvchilarga yuboring!

Xorijda xavfsizlik va yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish har bir sayyoh uchun nihoyatda muhimdir.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va sayohatga chiqishni rejalashtirayotganlar guruhlariga yuboring!

Sizningcha, mansabdor shaxs ishtirokidagi bu kabi hodisalarda adolatli tergov va jazo ta’minlanadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

PhuketTailandFord7-ElevenThanet Navalong
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandiBugun, 04:17Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiBugun, 00:03Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiYirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiKecha, 23:40Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36Eron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikEron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikKecha, 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda