Microsoft Surface Laptop testi Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira kamligini koʻrsatdi
Jahon xotira bozoridagi inqiroz va narxlarning oʻzgarishi zamonaviy texnologiya bozoriga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. ixbt.com nashrining The Verge tahlillariga tayanib xabar berishicha, Microsoft kompaniyasining 950 dollardan boshlanuvchi yangi 13 dyuymli Surface Laptop noutbuki atigi 8 GB tezkor xotira (RAM) bilan jihozlangan. Oʻtkazilgan sinovlar esa hatto yaratuvchining oʻzi ham Windows 11 operatsion tizimining bunday hajmda muammosiz ishlashini taʼminlay olmaganini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilma Snapdragon X Plus protsessori, 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega. 950 dollarlik narx segmentidagi zamonaviy kompyuter uchun bunday texnik koʻrsatkichlar bugungi kunda biroz eskirgan va yetarli emasdek taassurot qoldiradi. Eng achinarlisi, tezkor xotiraning tanqisligi qurilmaning kundalik vazifalarni bajarishdagi unumdorligiga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Kundalik foydalanishdagi muammolar va tizim qotishlariThe Verge test sinovlari shuni koʻrsatdiki, noutbuk Windows 11 muhitida oddiy vazifalarni bajarish chogʻida ham muntazam ravishda qotib qolgan. Tizim yuklangandan soʻng va koʻp boʻlmagan ilovalar ishga tushirilgan paytning oʻzidayoq vazifalar menejeri (Task Manager) xotiraning 4.2 GB qismi band qilinganini koʻrsatgan. Oddiy ish rejimida esa qurilma mavjud 7.6 GB foydalanish mumkin boʻlgan xotiraning naq 6.7 GB qismini isteʼmol qilgan.
Xotira yetishmovchiligi oqibatida tizim kun davomida bir necha bor bir necha soniyaga toʻliq toʻxtab qolgan. Masalan, Microsoft Teams dasturida ovozli qoʻngʻiroq paytida yoki Google Docs bilan ishlash jarayonida shunday holatlar kuzatilgan. Garchi noutbuk veb-sahifalarni oddiy koʻrib chiqish yoki videolarni onlayn tomosha qilish kabi bazaviy vazifalarni yaxshi bajargan boʻlsa-da, biroz murakkabroq koʻp vazifaligash (multitasksing) rejimida ojiz qolgan.
Sinov natijalari va raqobatchilar bilan taqqoslashSinov davomida foydalanuvchi taxminan 10 ta Chrome tegi ochiq boʻlgan vaqtda Microsoft Teams dasturida qoʻngʻiroqda qatnashgan. Shuningdek, fonda Slack va Signal ilovalari ishlagan va bu vaqtda veb-kameralar hatto oʻchiq boʻlmagan. Shunga qaramay, tashkilotchi qisqa video qoʻshishi bilan noutbuk bir necha soniyaga qotib qolgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu oʻta yuqori yuklama emas, oddiy kundalik ish jarayoni hisoblanadi.
Qizigʻi shundaki, xuddi shunday 8 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan MacBook Neo oʻnlab ilovalar ochiq boʻlgan holatda ham koʻp vazifalilikni hech qanday qiynalishsiz uddalay oladi. Ustiga-ustak, Apple qurilmasining narxi sezilarli darajada arzonroq. Biroq, Microsoft qurilmasi ham faqat kamchiliklardan iborat emas — uning yigʻilish sifati, klaviaturasi, sensorli paneli (tachpad) va avtonom ishlash vaqti yuqori baholangan.
…