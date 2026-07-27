Microsoft Surface Laptop testi Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira kamligini koʻrsatdi

·37·Texno
Microsoft Surface Laptop testi Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira kamligini koʻrsatdi

Jahon xotira bozoridagi inqiroz va narxlarning oʻzgarishi zamonaviy texnologiya bozoriga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. ixbt.com nashrining The Verge tahlillariga tayanib xabar berishicha, Microsoft kompaniyasining 950 dollardan boshlanuvchi yangi 13 dyuymli Surface Laptop noutbuki atigi 8 GB tezkor xotira (RAM) bilan jihozlangan. Oʻtkazilgan sinovlar esa hatto yaratuvchining oʻzi ham Windows 11 operatsion tizimining bunday hajmda muammosiz ishlashini taʼminlay olmaganini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilma Snapdragon X Plus protsessori, 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega. 950 dollarlik narx segmentidagi zamonaviy kompyuter uchun bunday texnik koʻrsatkichlar bugungi kunda biroz eskirgan va yetarli emasdek taassurot qoldiradi. Eng achinarlisi, tezkor xotiraning tanqisligi qurilmaning kundalik vazifalarni bajarishdagi unumdorligiga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Kundalik foydalanishdagi muammolar va tizim qotishlari

The Verge test sinovlari shuni koʻrsatdiki, noutbuk Windows 11 muhitida oddiy vazifalarni bajarish chogʻida ham muntazam ravishda qotib qolgan. Tizim yuklangandan soʻng va koʻp boʻlmagan ilovalar ishga tushirilgan paytning oʻzidayoq vazifalar menejeri (Task Manager) xotiraning 4.2 GB qismi band qilinganini koʻrsatgan. Oddiy ish rejimida esa qurilma mavjud 7.6 GB foydalanish mumkin boʻlgan xotiraning naq 6.7 GB qismini isteʼmol qilgan.

Xotira yetishmovchiligi oqibatida tizim kun davomida bir necha bor bir necha soniyaga toʻliq toʻxtab qolgan. Masalan, Microsoft Teams dasturida ovozli qoʻngʻiroq paytida yoki Google Docs bilan ishlash jarayonida shunday holatlar kuzatilgan. Garchi noutbuk veb-sahifalarni oddiy koʻrib chiqish yoki videolarni onlayn tomosha qilish kabi bazaviy vazifalarni yaxshi bajargan boʻlsa-da, biroz murakkabroq koʻp vazifaligash (multitasksing) rejimida ojiz qolgan.

Sinov natijalari va raqobatchilar bilan taqqoslash

Sinov davomida foydalanuvchi taxminan 10 ta Chrome tegi ochiq boʻlgan vaqtda Microsoft Teams dasturida qoʻngʻiroqda qatnashgan. Shuningdek, fonda Slack va Signal ilovalari ishlagan va bu vaqtda veb-kameralar hatto oʻchiq boʻlmagan. Shunga qaramay, tashkilotchi qisqa video qoʻshishi bilan noutbuk bir necha soniyaga qotib qolgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu oʻta yuqori yuklama emas, oddiy kundalik ish jarayoni hisoblanadi.

Qizigʻi shundaki, xuddi shunday 8 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan MacBook Neo oʻnlab ilovalar ochiq boʻlgan holatda ham koʻp vazifalilikni hech qanday qiynalishsiz uddalay oladi. Ustiga-ustak, Apple qurilmasining narxi sezilarli darajada arzonroq. Biroq, Microsoft qurilmasi ham faqat kamchiliklardan iborat emas — uning yigʻilish sifati, klaviaturasi, sensorli paneli (tachpad) va avtonom ishlash vaqti yuqori baholangan.

MicrosoftSurface LaptopWindows 11Tezkor xotiraTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob