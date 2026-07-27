Xitoyning CXMT kompaniyasi Intel va Alibabadan ham qimmatlashdi
Xitoyning yirik xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi boʻlgan CXMT (ChangXin Memory Technologies) kompaniyasi fond bozorida omadli debyut qilib, oʻzaksiz moliyaviy sakrashni amalga oshirdi. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, IPO doirasida qariyb 8,6 milliard dollar jalb etgan kompaniya aksiyalari bir necha barobarga, aniqrogʻi 466 foizga qimmatlashgan. Mazkur moliyaviy muvaffaqiyat Xitoy texnologiya sektori uchun muhim burilish nuqtasi boʻlib, mamlakat yarimoʻtkazgichlar sanoati global miqyosda yangi bosqichga koʻtarilayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda birjada savdo qilinayotgan CXMT eng qimmat Xitoy kompaniyasiga aylandi. Uning umumiy bozor kapitallashuvi taxminan 480 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich bilan u mamlakatning Alibaba, Tencent va boshqa taniqli internet gigatlarini ortda qoldirdi. Boz ustiga, mazkur raqamlar Xitoy korporatsiyasining nafaqat mahalliy, balki jahon miqyosidagi anʼanaviy texnologiya gigantlari bilan ham raqobatga kirisha olganini tasdiqlaydi.
Global IT bozoridagi yangi gigantQayd etilishicha, CXMT kompaniyasining bozor qiymati hatto AQShning afsonaviy chipsoz kompaniyasi — Intel koʻrsatkichidan ham oshib ketdi. Hozirda Intel kompaniyasining kapitallashuvi taxminan 454 milliard dollarni tashkil etadi. Bu holat Xitoy yarimoʻtkazgich sanoati soʻnggi yillarda qanchalik jadal rivojlangani va jahon texnologiya bozorida kuchli oʻyinchi sifatida shakllanganini yaqqol namoyon etadi.
Bugungi kunda CXMT Xitoydagi eng yirik xotira ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Jahon miqyosida esa u Samsung, Micron va SK Hynix kompaniyalaridan keyin toʻrtinchi oʻrinni egallab turibdi. Soʻnggi vaqtlarda kompaniya oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirib, xotira chiplari hajmini oshirishga erishdi.
Dunyo ishlab chiqaruvchilari eʼtiboridaIshlab chiqarish hajmining oʻsishi va mahsulot sifatining yaxshilanishi fonida dunyoning yetakchi shaxsiy kompyuter (PK) ishlab chiqaruvchilari CXMT mahsulotlarini ommaviy ravishda xarid qila boshladi. Bu esa kompaniyaning global taʼminot zanjirlaridagi mavqeini yanada mustahkamladi.
Mutaxassislarning fikricha, kompaniyaning birjadagi muvaffaqiyati va xalqaro miqyosdagi talab Xitoyning texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi muhim qadamlaridan biridir. Kelgusida CXMT global xotira bozori raqobatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishda davom etishi kutilmoqda.
…