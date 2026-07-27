Xitoyning CXMT kompaniyasi Intel va Alibabadan ham qimmatlashdi

·38·Texno
Xitoyning CXMT kompaniyasi Intel va Alibabadan ham qimmatlashdi

Xitoyning yirik xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi boʻlgan CXMT (ChangXin Memory Technologies) kompaniyasi fond bozorida omadli debyut qilib, oʻzaksiz moliyaviy sakrashni amalga oshirdi. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, IPO doirasida qariyb 8,6 milliard dollar jalb etgan kompaniya aksiyalari bir necha barobarga, aniqrogʻi 466 foizga qimmatlashgan. Mazkur moliyaviy muvaffaqiyat Xitoy texnologiya sektori uchun muhim burilish nuqtasi boʻlib, mamlakat yarimoʻtkazgichlar sanoati global miqyosda yangi bosqichga koʻtarilayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda birjada savdo qilinayotgan CXMT eng qimmat Xitoy kompaniyasiga aylandi. Uning umumiy bozor kapitallashuvi taxminan 480 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich bilan u mamlakatning Alibaba, Tencent va boshqa taniqli internet gigatlarini ortda qoldirdi. Boz ustiga, mazkur raqamlar Xitoy korporatsiyasining nafaqat mahalliy, balki jahon miqyosidagi anʼanaviy texnologiya gigantlari bilan ham raqobatga kirisha olganini tasdiqlaydi.

Global IT bozoridagi yangi gigant

Qayd etilishicha, CXMT kompaniyasining bozor qiymati hatto AQShning afsonaviy chipsoz kompaniyasi — Intel koʻrsatkichidan ham oshib ketdi. Hozirda Intel kompaniyasining kapitallashuvi taxminan 454 milliard dollarni tashkil etadi. Bu holat Xitoy yarimoʻtkazgich sanoati soʻnggi yillarda qanchalik jadal rivojlangani va jahon texnologiya bozorida kuchli oʻyinchi sifatida shakllanganini yaqqol namoyon etadi.

Bugungi kunda CXMT Xitoydagi eng yirik xotira ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Jahon miqyosida esa u Samsung, Micron va SK Hynix kompaniyalaridan keyin toʻrtinchi oʻrinni egallab turibdi. Soʻnggi vaqtlarda kompaniya oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirib, xotira chiplari hajmini oshirishga erishdi.

Dunyo ishlab chiqaruvchilari eʼtiborida

Ishlab chiqarish hajmining oʻsishi va mahsulot sifatining yaxshilanishi fonida dunyoning yetakchi shaxsiy kompyuter (PK) ishlab chiqaruvchilari CXMT mahsulotlarini ommaviy ravishda xarid qila boshladi. Bu esa kompaniyaning global taʼminot zanjirlaridagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Mutaxassislarning fikricha, kompaniyaning birjadagi muvaffaqiyati va xalqaro miqyosdagi talab Xitoyning texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi muhim qadamlaridan biridir. Kelgusida CXMT global xotira bozori raqobatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishda davom etishi kutilmoqda.

CXMTIntelAlibabaXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob