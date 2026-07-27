Amazon kosmik internet bozorida SpaceX raqobatini kuchaytirmoqda

·37·Texno
Amazon kosmik internet bozorida SpaceX raqobatini kuchaytirmoqda

Amazon AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) mobil telefonlar uchun moʻljallangan yangi sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻini boshqarish litsenziyasini olish uchun rasmiy ariza topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ulkan loyiha 5105 ta kosmik apparatni oʻz ichiga olib, ularni fazoga uchirish ishlarini 2028-yilda boshlash rejalashtirilgan. Mazkur qadam Amazon kompaniyasining global kosmik internet va aloqa bozorida hukmronlik qilib kelayotgan SpaceX bilan raqobatini yanada keskinlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu tashabbus Amazon bir necha oy avval Apple iPhone qurilmalari hamda narsalar interneti (IoT) qurilmalariga favqulodda aloqa xizmatlarini taqdim etuvchi Globalstar kompaniyasining sunʼiy yoʻldosh operatsiyalarini sotib olganidan keyin amalga oshirilmoqda. Taqdim etilgan hujjatlarga koʻra, kompaniya Globalstar radiochastota spektridan foydalangan holda oʻz xizmatlarini kengaytirishni va ularni Amazon kompaniyasining LEO keng polosali internet tarmogʻi bilan birlashtirishni maqsad qilgan.

Bozordagi raqobat va moliyaviy imkoniyatlar

Mazkur yoʻnalishdagi asosiy raqobatchi hisoblangan SpaceX oʻzining mobil turkumini qurish uchun EchoStar’dan chastota sotib olishga 20 milliard dollar sarflashni rejalashtirgan. Bu esa kompaniyaning IPO hujjatlarida koʻrsatilgan asosiy oʻsish strategiyalaridan biri sanaladi. Shunga qaramay, hozircha sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa bogʻlanishlari qanchalik qimmatli boʻlishi toʻliq maʼlum emas, chunki bunday xizmatlar odatda cheklangan oʻtkazish qobiliyatiga ega boʻlib, faqat matnli xabarlar yoki favqulodda vaziyatlar uchungina mos keladi.

SpaceX sunʼiy yoʻldoshlari yordamida oʻz mijozlariga aloqa xizmatlarini koʻrsatuvchi T-Mobile kompaniyasining rahbari Srini Gopalan bahorda boʻlib oʻtgan anjumanda isteʼmolchilar tomonidan sezilarli qiziqish yoʻqligini taʼkidlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, may oyidagi maʼlumotlarga tayanilganda, sunʼiy yoʻldosh tarmogʻidan foydalanish umumiy tarmoq foydalanishining atigi 0,0002 foizini tashkil etgan va bunday xizmatlar asosan milliy bogʻlar hududida qoʻllanilmoqda.

Amazon duch kelayotgan muammolar

Tarmoqni qurishda Amazon oʻziga xos qiyinchiliklarga ham duch kelmoqda. Jumladan, kompaniyaning oʻziga tegishli raketa floti mavjud emas. Avvalroq sunʼiy yoʻldoshlarni fazoga uchirish uchun Jeff Bezos'ga qarashli Blue Origin kompaniyasiga tayanish rejalashtirilgan edi. Biroq, ushbu kompaniyaning New Glenn raketasi may oyida uchirish maydonchasini yoʻq qilgan favqulodda holatdan soʻng qoldirilib, hozirda parvozlari toʻxtatib qoʻyilgan. Shu sababli Amazon tarmoqni qurish boʻyicha FCC litsenziyasi talab qilgan muddatni uzaytirishni soʻrashga majbur boʻldi.

Garchi Amazon hozircha SpaceX kompaniyasidan ortda qolayotgan boʻlsa-da, uning ulkan moliyaviy zaxiralari mavjud. Aprel oyi oxiridagi hisob-kitoblarga koʻra, kompaniya ixtiyorida 255 milliard dollarlik joriy aktivlar mavjud boʻlib, bu unga oʻz tarmogʻiga investitsiya kiritishda davom etish imkonini beradi. Ayni paytda SpaceX kompaniyasining kapitalga boʻlgan ehtiyojlari esa ancha dolzarb boʻlib qolmoqda.

AmazonSpaceXStarlinkTexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob