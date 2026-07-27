Amazon kosmik internet bozorida SpaceX raqobatini kuchaytirmoqda
Amazon AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) mobil telefonlar uchun moʻljallangan yangi sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻini boshqarish litsenziyasini olish uchun rasmiy ariza topshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ulkan loyiha 5105 ta kosmik apparatni oʻz ichiga olib, ularni fazoga uchirish ishlarini 2028-yilda boshlash rejalashtirilgan. Mazkur qadam Amazon kompaniyasining global kosmik internet va aloqa bozorida hukmronlik qilib kelayotgan SpaceX bilan raqobatini yanada keskinlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu tashabbus Amazon bir necha oy avval Apple iPhone qurilmalari hamda narsalar interneti (IoT) qurilmalariga favqulodda aloqa xizmatlarini taqdim etuvchi Globalstar kompaniyasining sunʼiy yoʻldosh operatsiyalarini sotib olganidan keyin amalga oshirilmoqda. Taqdim etilgan hujjatlarga koʻra, kompaniya Globalstar radiochastota spektridan foydalangan holda oʻz xizmatlarini kengaytirishni va ularni Amazon kompaniyasining LEO keng polosali internet tarmogʻi bilan birlashtirishni maqsad qilgan.
Bozordagi raqobat va moliyaviy imkoniyatlarMazkur yoʻnalishdagi asosiy raqobatchi hisoblangan SpaceX oʻzining mobil turkumini qurish uchun EchoStar’dan chastota sotib olishga 20 milliard dollar sarflashni rejalashtirgan. Bu esa kompaniyaning IPO hujjatlarida koʻrsatilgan asosiy oʻsish strategiyalaridan biri sanaladi. Shunga qaramay, hozircha sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa bogʻlanishlari qanchalik qimmatli boʻlishi toʻliq maʼlum emas, chunki bunday xizmatlar odatda cheklangan oʻtkazish qobiliyatiga ega boʻlib, faqat matnli xabarlar yoki favqulodda vaziyatlar uchungina mos keladi.
SpaceX sunʼiy yoʻldoshlari yordamida oʻz mijozlariga aloqa xizmatlarini koʻrsatuvchi T-Mobile kompaniyasining rahbari Srini Gopalan bahorda boʻlib oʻtgan anjumanda isteʼmolchilar tomonidan sezilarli qiziqish yoʻqligini taʼkidlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, may oyidagi maʼlumotlarga tayanilganda, sunʼiy yoʻldosh tarmogʻidan foydalanish umumiy tarmoq foydalanishining atigi 0,0002 foizini tashkil etgan va bunday xizmatlar asosan milliy bogʻlar hududida qoʻllanilmoqda.
Amazon duch kelayotgan muammolarTarmoqni qurishda Amazon oʻziga xos qiyinchiliklarga ham duch kelmoqda. Jumladan, kompaniyaning oʻziga tegishli raketa floti mavjud emas. Avvalroq sunʼiy yoʻldoshlarni fazoga uchirish uchun Jeff Bezos'ga qarashli Blue Origin kompaniyasiga tayanish rejalashtirilgan edi. Biroq, ushbu kompaniyaning New Glenn raketasi may oyida uchirish maydonchasini yoʻq qilgan favqulodda holatdan soʻng qoldirilib, hozirda parvozlari toʻxtatib qoʻyilgan. Shu sababli Amazon tarmoqni qurish boʻyicha FCC litsenziyasi talab qilgan muddatni uzaytirishni soʻrashga majbur boʻldi.
Garchi Amazon hozircha SpaceX kompaniyasidan ortda qolayotgan boʻlsa-da, uning ulkan moliyaviy zaxiralari mavjud. Aprel oyi oxiridagi hisob-kitoblarga koʻra, kompaniya ixtiyorida 255 milliard dollarlik joriy aktivlar mavjud boʻlib, bu unga oʻz tarmogʻiga investitsiya kiritishda davom etish imkonini beradi. Ayni paytda SpaceX kompaniyasining kapitalga boʻlgan ehtiyojlari esa ancha dolzarb boʻlib qolmoqda.
…