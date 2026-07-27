Apple App Store’dagi kripto firibgarligi tufayli sudga tortildi

·40·Texno
Apple App Store’dagi kripto firibgarligi tufayli sudga tortildi

AQShda uch nafar foydalanuvchi Apple kompaniyasini App Store xavfsizlik choralariga beeʼtiborlik qilganlikda ayblab sudga berdi. Kaliforniya Shimoliy okrug sudiga taqdim etilgan daʼvo arizasiga koʻra, soxta kriptovalyuta hamyoni ilovasi tufayli jabrlanganlar jami 1,8 million dollardan ortiq mablagʻini yoʻqotgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa texnologiya nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, mojaro foydalanuvchilarning ishonchini suiisteʼmol qilgan soxta dasturlar tufayli kelib chiqqan. Jabrlanganlardan Jeyms Ramires taxminan 875 000 dollar, Kristofer Ellis 840 000 dollar atrofida, Jalen Delgado эса 120 000 AQSh dollari miqdoridagi mablagʻidan ayrilgan. Ular oʻz kriptovalyutalarini iOS uchun aslida mavjud boʻlmagan Sparrow Wallet ilovasining soxta nusxasiga oʻtkazib yuborishgan.

Xavfsizlik kafolatlari va raqobat muhiti

Mazkur sud ishi Apple kompaniyasining oʻz platformasini raqobatchilarnikiga qaraganda xavfsizroq deb taʼkidlab keladigan asosiy raqobat ustunligiga putur yetkazishi mumkin. Kompaniya oʻzining App Store doʻkoniga qattiq nazorat oʻrnatgani va uchinchi tomon ilovalar doʻkonlariga yoʻl qoʻymasligi orqali foydalanuvchilarni firibgarlardan himoya qilishini doim daʼvo qilib keladi.

Sud daʼvosida keltirilishicha, kompaniya oʻzining marketing kampaniyalarida isteʼmolchilarga mutlaq xavfsizlik va ishonchlilikni vaʼda qiladi. Biroq mazkur holat Apple platformasidagi nazorat yetarli darajada emasligini koʻrsatib qoʻydi. Daʼvogarlar kompaniya firibgar ilovalar mavjudligini oldindan bilgan holda ularni tarqatishga yoʻl qoʻyganini daʼvo qilmoqda.

Ekspertlar tanqidi va kompaniya javobi

Asl Sparrow Bitcoin Wallet yaratuvchisi Kreyg Rou bundan avval ham Apple soxta ilovalarni oʻz vaqtida oʻchirmayotgani haqida ochiq tanqid bilan chiqqan edi. Jabrlanganlar hakamlar sudi talab qilib, yetkazilgan zararni qoplashni va App Store xavfsizlik risklari haqida aniq ogohlantirishlar berilishini talab qilmoqdalar.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, Apple mazkur sud daʼzosi boʻyicha izoh berishdan bosh tortgan, biroq oʻz xavfsizlik choralarini qattiq himoya qilgan. Kompaniya vakillarining bildirishicha, boshqa ilovalarga taqlid qiluvchi dasturlar uning qoidalarini buzadi va bunday holatlarga qarshi darhol chora koʻriladi.

Shuningdek, Apple oʻzining soʻnggi tahliliy maʼlumotlariga tayanib, 2025-yilda boshqa ilovalarni nusxalagan, spam tarqatgan yoki foydalanuvchilarni chalgʻitgan 371 mingdan ortiq ilova rad etilganini eslatib oʻtdi. Hozirda App Store’da Sparrow Wallet nusxalari qolmagani taʼkidlanmoqda.

AppleApp StoreKriptovalyutaSudXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob