Intel Core 2 Duo protsessorlariga 20 yil toʻldi
Bugun texnologiya olamida shaxsiy kompyuterlar bozorining rivojlanish vektorini tubdan oʻzgartirib yuborgan afsonaviy qurilmalardan birining yubileyi nishonlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bundan roppa-saqisa 20 yil muqaddas, aniqrogʻi 2006-yil 27-iyul kuni Intel kompaniyasi oʻzining mashhur Core 2 Duo va Core 2 Extreme protsessorlarini rasman eʼlon qilgan edi. Mazkur mahsulotlar qisqa fursat ichida kompaniyaga bozordagi yetakchilik mavqeini va yuqori unumdorlik borasidagi ustunlikni qaytarib bergani bilan tarixga kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻsha davrda taqdim etilgan 65 nanometrli yangi chiplar oʻzidan oldingi avlod vakillaridan keskin farq qilar edi. Intel muhandislari oʻsha paytgacha ustuvor boʻlgan chastota poygasidan voz kechib, arxitekturani tubdan oʻzgartirishga qaror qilishdi. Natijada, Conroe kod nomiga ega baza modellari baʼzi holatlarda avvalgi avlodning eng quvvatli flagmani hisoblangan Pentium Extreme Edition protsessorlarini ham ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.
Inqilobiy arxitektura va yangi yondashuvCore 2 Duo oilasining bozorda paydo boʻlishi foydalanuvchilar va mutaxassislar tomonidan iliq kutib olindi. Kompaniya yuqori chastotalar ortidan quvish oʻrniga, har bir taktsiyada bajariladigan amallar sonini oshirish va energiya samaradorligini yaxshilashga eʼtibor qaratdi. Bu esa bir vaqtning oʻzida ham yuqori tezlikka erishish, ham isish darajasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi.
Shundan soʻng Intel oʻz muvaffaqiyatini mustahkamlash maqsadida ushbu oilani kengaytirdi. Koʻp oʻtmay yanada kuchliroq Core 2 Quad liniyasi ham taqdim etildi. Ushbu protsessorlar qatori oʻz davrining eng ommabop va talabgir yechimlaridan biriga aylandi hamda koʻplab oʻyin ixlosmandlari hamda professional foydalanuvchilarning tanloviga aylandi.
Tezkor almashinuv va Core i davrining boshlanishiBiroq texnologiyalar olamida taraqqiyot bir joyda turmaydi. Core 2 oilasi bozor maydonida nisbatan qisqa vaqt hukmronlik qildi, xolos. Allaqachon 2008-yilga kelib, Intel yanada takomillashtirilgan va hozirgi kungacha oʻz dolzarb yoʻnalishini saqlab qolgan birinchi avlod Core i protsessorlarini ommaga taqdim etdi.
Shunga qaramay, 20 yil muqaddas namoyish etilgan Core 2 Duo protsessorlari kompaniya tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlib qolmoqda. Ular Intelʼning inqiroydan chiqib, bozorda yana yetakchi oʻringa koʻtarilishini taʼminlagan poydevor vazifasini bajargani bois bugungi kunda ham faxr bilan esga olinadi.
…