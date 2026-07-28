Intel Core 2 Duo protsessorlariga 20 yil toʻldi

·38·Texno
Intel Core 2 Duo protsessorlariga 20 yil toʻldi

Bugun texnologiya olamida shaxsiy kompyuterlar bozorining rivojlanish vektorini tubdan oʻzgartirib yuborgan afsonaviy qurilmalardan birining yubileyi nishonlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bundan roppa-saqisa 20 yil muqaddas, aniqrogʻi 2006-yil 27-iyul kuni Intel kompaniyasi oʻzining mashhur Core 2 Duo va Core 2 Extreme protsessorlarini rasman eʼlon qilgan edi. Mazkur mahsulotlar qisqa fursat ichida kompaniyaga bozordagi yetakchilik mavqeini va yuqori unumdorlik borasidagi ustunlikni qaytarib bergani bilan tarixga kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻsha davrda taqdim etilgan 65 nanometrli yangi chiplar oʻzidan oldingi avlod vakillaridan keskin farq qilar edi. Intel muhandislari oʻsha paytgacha ustuvor boʻlgan chastota poygasidan voz kechib, arxitekturani tubdan oʻzgartirishga qaror qilishdi. Natijada, Conroe kod nomiga ega baza modellari baʼzi holatlarda avvalgi avlodning eng quvvatli flagmani hisoblangan Pentium Extreme Edition protsessorlarini ham ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.

Inqilobiy arxitektura va yangi yondashuv

Core 2 Duo oilasining bozorda paydo boʻlishi foydalanuvchilar va mutaxassislar tomonidan iliq kutib olindi. Kompaniya yuqori chastotalar ortidan quvish oʻrniga, har bir taktsiyada bajariladigan amallar sonini oshirish va energiya samaradorligini yaxshilashga eʼtibor qaratdi. Bu esa bir vaqtning oʻzida ham yuqori tezlikka erishish, ham isish darajasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi.

Shundan soʻng Intel oʻz muvaffaqiyatini mustahkamlash maqsadida ushbu oilani kengaytirdi. Koʻp oʻtmay yanada kuchliroq Core 2 Quad liniyasi ham taqdim etildi. Ushbu protsessorlar qatori oʻz davrining eng ommabop va talabgir yechimlaridan biriga aylandi hamda koʻplab oʻyin ixlosmandlari hamda professional foydalanuvchilarning tanloviga aylandi.

Tezkor almashinuv va Core i davrining boshlanishi

Biroq texnologiyalar olamida taraqqiyot bir joyda turmaydi. Core 2 oilasi bozor maydonida nisbatan qisqa vaqt hukmronlik qildi, xolos. Allaqachon 2008-yilga kelib, Intel yanada takomillashtirilgan va hozirgi kungacha oʻz dolzarb yoʻnalishini saqlab qolgan birinchi avlod Core i protsessorlarini ommaga taqdim etdi.

Shunga qaramay, 20 yil muqaddas namoyish etilgan Core 2 Duo protsessorlari kompaniya tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlib qolmoqda. Ular Intelʼning inqiroydan chiqib, bozorda yana yetakchi oʻringa koʻtarilishini taʼminlagan poydevor vazifasini bajargani bois bugungi kunda ham faxr bilan esga olinadi.

IntelCore 2 DuoProtsessorlarTexnologiyaTarix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob