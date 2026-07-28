“Uy bekasi” atamasiga o‘zgartirish: Dubay shahzodasi ayollar maqomiga yangi nom taklif qildi
Dubay shahzodasi Shayx Hamdan bin Muhammad bin Rashid Ol Maktum ayollarning oiladagi mehnatiga boshqacha yondashishni taklif qildi. U "uy bekasi" atamasi o‘rniga "avlodlar bunyodkori" degan ifodani qo‘llash tashabbusini bildirdi.
Uning fikricha, "uy bekasi" so‘zi ayolning faqat uyda bo‘lishini anglatadi va uning bajarayotgan ishlari ko‘lamini to‘liq ochib bermaydi. Aslida esa ona farzandlarni tarbiyalaydi, ularga qadriyat va bilim beradi, kelajakdagi shaxsning shakllanishida asosiy o‘rinlardan birini egallaydi.
Shayx Hamdan yangi atama ayolning ro‘zg‘ordagi mehnati va farzand tarbiyasiga qo‘shayotgan hissasini munosibroq baholashga yordam berishini ta’kidladi.
Tashabbus tarafdorlariga ko‘ra, bunday o‘zgarish ayollarning kundalik uy ishlari va onalik mas’uliyatini rasmiy hamda ijtimoiy darajada kengroq tan olishga xizmat qilishi mumkin.
…