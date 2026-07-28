Shon Daysh Andoni Iraolaning taktikasi haqida fikr bildirdi

·37·Sport
Shon Daysh Andoni Iraolaning taktikasi haqida fikr bildirdi

Everton klubining sobiq bosh murabbiyi Shon Daysh Liverpulning yangi ustozi Andoni Iraolaning taktik uslubi haqida o'zining qiziqarli va haqqoniy xulosalarini bayon qildi. Uning fikricha, ispaniyalik mutaxassis Angliya Premyer-ligasidagi talablarga moslashish uchun o'zining an'anaviy g'oyalaridan voz kechishga majbur bo'lgan va Bornmut klubida o'ta yuqori dinamikaga ega, natija keltiruvchi o'yin uslubini shakllantirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Good, the Bad and The Football podkastiga bergan intervyusida Shon Daysh hamkasbining murabbiylik salohiyatini yuqori baholadi. Andoni Iraola Bornmut boshqaruvida o'tkazgan uch mavsum davomidagi serqirra faoliyatidan so'ng katta e'tibor qozondi. Biroq uning Premyer-ligadagi faoliyati juda og'ir boshlangan edi.

ixbt.com va sport nashrlari ma'lumotiga ko'ra, Iraola chempionatdagi dastlabki to'qqizta o'yinida birorta ham g'alaba qozona olmagan. Bu muvaffaqiyatsiz seriya ichida 2023 yilning oktyabr oyida Shon Daysh boshchiligidagi Evertondan qabul qilib olingan yirik 0:3 hisobidagi mag'lubiyat ham bor edi.

Taktik o'zgarishlar va moslashuvchanlik

Mersisayd safaridagi og'ir mag'lubiyatdan so'ng Andoni Iraola dastlabki rejalari Angliya futbolida ish bermasligini tezda anglab yetdi. Natijada u ligada jon saqlab qolish uchun o'yin uslubini keskin o'zgartirishga qaror qildi va Bornmut keyingi turda Bernlini 2:1 hisobida mag'lub etib, ilk g'alabasini qo'lga kiritdi.

Shon Daysh ispaniyalik murabbiyning aynan shu moslashuvchanligini alohida e'tirof etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Iraola nisbatan soddaroq, lekin yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega futbolchilar orqali mukammal bajariladigan to'g'ridan-to'g'ri futbol uslubiga o'tgan.

Daysh raqib jamoaning o'yiniga ta'rif berarkan: «Iraola aslida quyi ligadagi futbolni yuqori darajada o'ynatadi. Ular to'pni tinimsiz oldinga yetkazib, raqichni bosim ostida qoldiradi va taslim etishga majbur qiladi. Bu o'sha uslubning eng sifatli va energiyaga boy ko'rinishidir», deya ta'kidladi.

Murabbiyning qat'iy qarori

Iraolaning dastlabki o'yinlari va keyingi muvaffaqiyatli davri orasidagi keskin farq Shon Dayshda chuqur taassurot qoldirgan. U ispaniyalik mutaxassisning o'z prinsiplaridan voz kecha olgani va vaziyatga real baho berganidan hayratda qolganini yashirmadi.

«Biz uni Evertonda o'ynatmoqchi bo'lgan Ispaniya uslubidagi o'yinida butunlay yanchib tashlagan edik. Ammo u bu ish bermasligini tushundi va vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Keyingi safar biz bilan o'ynaganda, ular mutlaqo boshqacha jamoa bo'lib chiqqandi», deya qo'shimcha qildi sobiq murabbiy.

Andoni IraolaShon DayshLiverpulBornmutPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi