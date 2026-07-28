Shon Daysh Andoni Iraolaning taktikasi haqida fikr bildirdi
Everton klubining sobiq bosh murabbiyi Shon Daysh Liverpulning yangi ustozi Andoni Iraolaning taktik uslubi haqida o'zining qiziqarli va haqqoniy xulosalarini bayon qildi. Uning fikricha, ispaniyalik mutaxassis Angliya Premyer-ligasidagi talablarga moslashish uchun o'zining an'anaviy g'oyalaridan voz kechishga majbur bo'lgan va Bornmut klubida o'ta yuqori dinamikaga ega, natija keltiruvchi o'yin uslubini shakllantirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Good, the Bad and The Football podkastiga bergan intervyusida Shon Daysh hamkasbining murabbiylik salohiyatini yuqori baholadi. Andoni Iraola Bornmut boshqaruvida o'tkazgan uch mavsum davomidagi serqirra faoliyatidan so'ng katta e'tibor qozondi. Biroq uning Premyer-ligadagi faoliyati juda og'ir boshlangan edi.
ixbt.com va sport nashrlari ma'lumotiga ko'ra, Iraola chempionatdagi dastlabki to'qqizta o'yinida birorta ham g'alaba qozona olmagan. Bu muvaffaqiyatsiz seriya ichida 2023 yilning oktyabr oyida Shon Daysh boshchiligidagi Evertondan qabul qilib olingan yirik 0:3 hisobidagi mag'lubiyat ham bor edi.
Taktik o'zgarishlar va moslashuvchanlikMersisayd safaridagi og'ir mag'lubiyatdan so'ng Andoni Iraola dastlabki rejalari Angliya futbolida ish bermasligini tezda anglab yetdi. Natijada u ligada jon saqlab qolish uchun o'yin uslubini keskin o'zgartirishga qaror qildi va Bornmut keyingi turda Bernlini 2:1 hisobida mag'lub etib, ilk g'alabasini qo'lga kiritdi.
Shon Daysh ispaniyalik murabbiyning aynan shu moslashuvchanligini alohida e'tirof etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Iraola nisbatan soddaroq, lekin yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega futbolchilar orqali mukammal bajariladigan to'g'ridan-to'g'ri futbol uslubiga o'tgan.
Daysh raqib jamoaning o'yiniga ta'rif berarkan: «Iraola aslida quyi ligadagi futbolni yuqori darajada o'ynatadi. Ular to'pni tinimsiz oldinga yetkazib, raqichni bosim ostida qoldiradi va taslim etishga majbur qiladi. Bu o'sha uslubning eng sifatli va energiyaga boy ko'rinishidir», deya ta'kidladi.
Murabbiyning qat'iy qaroriIraolaning dastlabki o'yinlari va keyingi muvaffaqiyatli davri orasidagi keskin farq Shon Dayshda chuqur taassurot qoldirgan. U ispaniyalik mutaxassisning o'z prinsiplaridan voz kecha olgani va vaziyatga real baho berganidan hayratda qolganini yashirmadi.
«Biz uni Evertonda o'ynatmoqchi bo'lgan Ispaniya uslubidagi o'yinida butunlay yanchib tashlagan edik. Ammo u bu ish bermasligini tushundi va vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Keyingi safar biz bilan o'ynaganda, ular mutlaqo boshqacha jamoa bo'lib chiqqandi», deya qo'shimcha qildi sobiq murabbiy.
…