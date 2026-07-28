Putin Rossiya Qurolli Kuchlari sonini oshirish to‘g‘risidagi farmonni imzoladi
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Rossiya Qurolli Kuchlarining umumiy shaxsiy tarkibi va harbiy xizmatchilar sonini belgilab beruvchi yangi farmonni imzoladi. Rasmiy hujjat Hukumatning Huquqiy axborot portalida e’lon qilindi.
Zamin.uz ushbu farmondagi asosiy raqamlar, armiyadagi yangilanishlar va Mudofaa vazirligiga berilgan yangi vakolatlar tafsilotini taqdim etadi.
1. Umumiy shtat soni: 2,4 milliondan ortiq shaxsiy tarkib
Yangi farmonga ko‘ra, Rossiya Qurolli Kuchlarining vakolatli shaxsiy tarkibi umumiy hisobda 2 426 130 kishi etib belgilandi. Ushbu raqamning asosiy qismini bevosita harbiy xizmatchilar tashkil etadi.
Farmondagi asosiy ko‘rsatkichlar:
«Rossiya Qurolli Kuchlarining harbiy xizmatchilari soni 1 535 000 kishi etib belgilandi. Bu avvalgi ko‘rsatkichga nisbatan 25 000 kishilik o‘sishni anglatadi.»
Hujjatda ta’kidlanishicha, harbiy xizmatchilar sonining 25 mingga ko‘payishi Rossiya Qurolli Kuchlari tarkibida yangi harbiy qurilish bo‘linmalarining tashkil etilishi va shakllantirilishi bilan bevosita bog‘liqdir.
Rossiya Qurolli Kuchlarining yangi tarkibiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich / Yo‘nalish
Shtat soni / Tafsilotlar
Umumiy shaxsiy tarkib
2 426 130 kishi
Harbiy xizmatchilar soni
1 535 000 kishi
Shtatning kengayishi
+25 000 kishi (harbiy qurilish bo‘linmalari hisobiga)
Mudofaa vazirligi markaziy apparati
13 400 kishi (4 930 nafar federal davlat xizmatchisi kiradi)
2. Mudofaa vazirligi markaziy apparati va raqamli vakolatlar
Farmonda, shuningdek, Rossiya Mudofaa vazirligi markaziy apparati uchun maksimal shaxsiy tarkib chegarasi 13 400 kishi qilib belgilandi (binolarni qo‘riqlash va ta’mirlash xodimlari bundan mustasno). Bu tarkibning 4 930 nafarini federal davlat fuqarolik xizmatchilari tashkil etadi.
Yagona elektron reyestrga kirish huquqi:
Ilgariroq Vladimir Putin Rossiya Mudofaa vazirligi hamda Rossiya Milliy gvardiyasiga (Rosgvardiya) muhim vakolat beruvchi qonunni ham imzolagan edi. Unga ko‘ra, ushbu idoralar mamlakatdagi barcha fuqarolarning fuqarolik holati dalolatnomalarini ro‘yxatga olish bo‘yicha yagona davlat registridan (ZAGS bazasi) ma’lumotlarni elektron shaklda to‘g‘ridan to‘g‘ri olish huquqiga ega bo‘ldi.
Ushbu muhim geosiyosiy va harbiy xabarni do‘stlaringizga yuboring!
Rossiya Qurolli Kuchlaridagi bu kabi tarkibiy o‘zgarishlar va armiya sonining kengaytirilishi mintaqaviy va global xavfsizlik uchun muhim ahamiyatga ega.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, armiya tarkibida harbiy qurilish bo‘linmalarining tashkil etilishi va shaxsiy tarkibning oshirilishi qanday maqsadlarga xizmat qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…