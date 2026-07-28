Putin Rossiya Qurolli Kuchlari sonini oshirish to‘g‘risidagi farmonni imzoladi

·48·Dunyo
Putin Rossiya Qurolli Kuchlari sonini oshirish to‘g‘risidagi farmonni imzoladi

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Rossiya Qurolli Kuchlarining umumiy shaxsiy tarkibi va harbiy xizmatchilar sonini belgilab beruvchi yangi farmonni imzoladi. Rasmiy hujjat Hukumatning Huquqiy axborot portalida e’lon qilindi.

Zamin.uz ushbu farmondagi asosiy raqamlar, armiyadagi yangilanishlar va Mudofaa vazirligiga berilgan yangi vakolatlar tafsilotini taqdim etadi.

1. Umumiy shtat soni: 2,4 milliondan ortiq shaxsiy tarkib

Yangi farmonga ko‘ra, Rossiya Qurolli Kuchlarining vakolatli shaxsiy tarkibi umumiy hisobda 2 426 130 kishi etib belgilandi. Ushbu raqamning asosiy qismini bevosita harbiy xizmatchilar tashkil etadi.

Farmondagi asosiy ko‘rsatkichlar:

«Rossiya Qurolli Kuchlarining harbiy xizmatchilari soni 1 535 000 kishi etib belgilandi. Bu avvalgi ko‘rsatkichga nisbatan 25 000 kishilik o‘sishni anglatadi.»

Hujjatda ta’kidlanishicha, harbiy xizmatchilar sonining 25 mingga ko‘payishi Rossiya Qurolli Kuchlari tarkibida yangi harbiy qurilish bo‘linmalarining tashkil etilishi va shakllantirilishi bilan bevosita bog‘liqdir.

Rossiya Qurolli Kuchlarining yangi tarkibiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich / Yo‘nalish

Shtat soni / Tafsilotlar

Umumiy shaxsiy tarkib

2 426 130 kishi

Harbiy xizmatchilar soni

1 535 000 kishi

Shtatning kengayishi

+25 000 kishi (harbiy qurilish bo‘linmalari hisobiga)

Mudofaa vazirligi markaziy apparati

13 400 kishi (4 930 nafar federal davlat xizmatchisi kiradi)

2. Mudofaa vazirligi markaziy apparati va raqamli vakolatlar

Farmonda, shuningdek, Rossiya Mudofaa vazirligi markaziy apparati uchun maksimal shaxsiy tarkib chegarasi 13 400 kishi qilib belgilandi (binolarni qo‘riqlash va ta’mirlash xodimlari bundan mustasno). Bu tarkibning 4 930 nafarini federal davlat fuqarolik xizmatchilari tashkil etadi.

Yagona elektron reyestrga kirish huquqi:

Ilgariroq Vladimir Putin Rossiya Mudofaa vazirligi hamda Rossiya Milliy gvardiyasiga (Rosgvardiya) muhim vakolat beruvchi qonunni ham imzolagan edi. Unga ko‘ra, ushbu idoralar mamlakatdagi barcha fuqarolarning fuqarolik holati dalolatnomalarini ro‘yxatga olish bo‘yicha yagona davlat registridan (ZAGS bazasi) ma’lumotlarni elektron shaklda to‘g‘ridan to‘g‘ri olish huquqiga ega bo‘ldi.

Ushbu muhim geosiyosiy va harbiy xabarni do‘stlaringizga yuboring!

Rossiya Qurolli Kuchlaridagi bu kabi tarkibiy o‘zgarishlar va armiya sonining kengaytirilishi mintaqaviy va global xavfsizlik uchun muhim ahamiyatga ega.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, armiya tarkibida harbiy qurilish bo‘linmalarining tashkil etilishi va shaxsiy tarkibning oshirilishi qanday maqsadlarga xizmat qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Vladimir PutinRossiyaMudofaa vazirligiZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsilotiMoskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsilotiBugun, 10:00“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandiBugun, 04:17Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiBugun, 00:03Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiYirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiKecha, 23:40Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda