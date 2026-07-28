Ikkinchi qavatdan hovuzga sakragan erkak halok bo‘ldi (video)
OAV xabarlariga ko‘ra, Yaqin Sharq mamlakatlaridan birida sodir bo‘lgan baxtsiz hodisa fojia bilan yakunlandi. Erkak ikkinchi qavat balandligidan suzish havzasiga sakragan, biroq sakrash oqibatida og‘ir tan jarohatlari olgan.
Guvohlarning aytishicha, hodisadan so‘ng voqea joyiga zudlik bilan shifokorlar yetib kelgan va jabrlanuvchi shoshilinch ravishda shifoxonaga olib borilgan. Shifokorlar unda umurtqa pog‘onasi, bosh qismi hamda ichki a’zolarida jiddiy jarohatlar aniqlanganini ma’lum qilgan.
Shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, erkakning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan. U olgan og‘ir jarohatlar oqibatida shifoxonada vafot etgan.
Mutaxassislar esa balandlikdan suv havzalariga sakrash hayot uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligini eslatib, bunday tavakkal harakatlardan tiyilishga chaqirmoqda.
…