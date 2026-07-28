Moskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsiloti

·54·Dunyo
Moskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsiloti

Moskva viloyati hududida tun va ertalab davomida uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) hujumi qaytarildi. Havo mudofaa kuchlarining harakatiga qaramay, Chexov shahridagi ko‘p qavatli aholi xonadoniga va bir nechta aholi punktlariga jiddiy zarar yetdi.

Zamin.uz Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov bergan rasmiy bayonotlarga tayanib, voqea joyidan eng so‘nggi va muhim tafsilotlarni taqdim etadi.

1. Chexovda dron ko‘p qavatli uyga urildi

Gubernator Andrey Vorobyovning ma’lum qilishicha, eng jiddiy ko‘ngilsizlik Chexov shahrida sodir bo‘lgan. Hujum oqibatida dron aholi gavjum bo‘lgan Zemskaya ko‘chasidagi ko‘p qavatli turar joy binosiga kelib urilgan.

Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning bayonotidan:

«Bu kecha va bugun ertalab havo mudofaasi kuchlari Moskva viloyatida dron hujumini qaytardi. Chexovda dron Zemskaya ko‘chasidagi ko‘p qavatli uyga urildi. Barcha favqulodda va tezkor xizmatlar voqea joyida ishlamoqda. Jabrlanganlar haqidagi ma’lumotlarga aniqlik kiritilmoqda.»

2. Ochiq maydondagi Yong‘in va bog‘dorchilik jamoalaridagi vayrongarchiliklar

Chexovdagi hodisadan tashqari, dron parchalari va halokatlari yana bir nechta hududda favqulodda holatlarni keltirib chiqardi:

  • Shinalar yonishi: Ochiq maydonga qulagan yana bir dron sababli avtomobil shinalari toplamida kuchli yong‘in chiqqan. O‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilar yong‘inni bartaraf etish bo‘yicha tezkor choralarni ko‘rishmoqda.

  • Vaulovo qishlog‘i (Dubrava BJ): Dron qulashi natijasida xususiy turar joy uyida Yong‘in chiqdi. Yong‘in o‘chirilgan, hodisa vaqtida uyda hech kim bo‘lmagani sababli qurbonlar yo‘q.

  • Dubna qishlog‘i (Romashkino BJ): Dron parchalari yozgi dala hovli (dacha) binosiga zarar yetkazgan. Hodisa oqibatida hech kim jarohat olmagan.

Dronlar hujumi oqibatlari bo‘yicha xulosaviy ma’lumot

Hudud / Joy

Zarar yetkazilgan obyekt

Talafotsi va oqibatlari

Chexov shahri (Zemskaya ko‘chasi)

Ko‘p qavatli turar joy uyi

Dron urilgan; jabrlanganlar aniqlanmoqda

Ochiq maydon

Shinalar to‘plami

Yong‘in chiqqan, o‘chirish ishlari ketmoqda

Vaulovo qishlog‘i («Dubrava»)

Xususiy uy

Yong‘in to‘liq o‘chirilgan; jabrlanganlar yo‘q

Dubna qishlog‘i («Romashkino»)

Yozgi dala hovli (dacha)

Parchalar zarar yetkazgan; jabrlanganlar yo‘q

3. Qutqaruv va tezkor xizmatlar faol rejimda ishlamoqda

Hozirda barcha zarar ko‘rgan hududlarda Moskva viloyatining favqulodda vaziyatlar xizmati va huquqni muhofaza qiluvchi organlari muvofiqlashtirilgan holda faoliyat olib bormoqda. Vujudga kelgan talafotlarni bartaraf etish va aholi xavfsizligini ta’minlash ishlari davom etmoqda.

Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga yuboring!

Moskva viloyatidagi voqealar rivoji va xavfsizlikka oid eng so‘nggi yangiliklardan ogoh bo‘lish nihoyatda muhimdir.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Rossiyada yashayotgan yaqinlaringiz guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, so‘nggi vaqtlarda tez-tez kuzatilayotgan bu kabi dron hujumlari atrofidagi vaziyat qanday tus oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

MoskvaChekhovAndrey VorobyovZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Rossiya Qurolli Kuchlari sonini oshirish to‘g‘risidagi farmonni imzoladiPutin Rossiya Qurolli Kuchlari sonini oshirish to‘g‘risidagi farmonni imzoladiBugun, 10:08“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandiBugun, 04:17Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiBugun, 00:03Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiYirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiKecha, 23:40Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda