Moskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsiloti
Moskva viloyati hududida tun va ertalab davomida uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) hujumi qaytarildi. Havo mudofaa kuchlarining harakatiga qaramay, Chexov shahridagi ko‘p qavatli aholi xonadoniga va bir nechta aholi punktlariga jiddiy zarar yetdi.
Zamin.uz Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov bergan rasmiy bayonotlarga tayanib, voqea joyidan eng so‘nggi va muhim tafsilotlarni taqdim etadi.
1. Chexovda dron ko‘p qavatli uyga urildi
Gubernator Andrey Vorobyovning ma’lum qilishicha, eng jiddiy ko‘ngilsizlik Chexov shahrida sodir bo‘lgan. Hujum oqibatida dron aholi gavjum bo‘lgan Zemskaya ko‘chasidagi ko‘p qavatli turar joy binosiga kelib urilgan.
Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning bayonotidan:
«Bu kecha va bugun ertalab havo mudofaasi kuchlari Moskva viloyatida dron hujumini qaytardi. Chexovda dron Zemskaya ko‘chasidagi ko‘p qavatli uyga urildi. Barcha favqulodda va tezkor xizmatlar voqea joyida ishlamoqda. Jabrlanganlar haqidagi ma’lumotlarga aniqlik kiritilmoqda.»
2. Ochiq maydondagi Yong‘in va bog‘dorchilik jamoalaridagi vayrongarchiliklar
Chexovdagi hodisadan tashqari, dron parchalari va halokatlari yana bir nechta hududda favqulodda holatlarni keltirib chiqardi:
Shinalar yonishi: Ochiq maydonga qulagan yana bir dron sababli avtomobil shinalari toplamida kuchli yong‘in chiqqan. O‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilar yong‘inni bartaraf etish bo‘yicha tezkor choralarni ko‘rishmoqda.
Vaulovo qishlog‘i (Dubrava BJ): Dron qulashi natijasida xususiy turar joy uyida Yong‘in chiqdi. Yong‘in o‘chirilgan, hodisa vaqtida uyda hech kim bo‘lmagani sababli qurbonlar yo‘q.
Dubna qishlog‘i (Romashkino BJ): Dron parchalari yozgi dala hovli (dacha) binosiga zarar yetkazgan. Hodisa oqibatida hech kim jarohat olmagan.
Dronlar hujumi oqibatlari bo‘yicha xulosaviy ma’lumot
Hudud / Joy
Zarar yetkazilgan obyekt
Talafotsi va oqibatlari
Chexov shahri (Zemskaya ko‘chasi)
Ko‘p qavatli turar joy uyi
Dron urilgan; jabrlanganlar aniqlanmoqda
Ochiq maydon
Shinalar to‘plami
Yong‘in chiqqan, o‘chirish ishlari ketmoqda
Vaulovo qishlog‘i («Dubrava»)
Xususiy uy
Yong‘in to‘liq o‘chirilgan; jabrlanganlar yo‘q
Dubna qishlog‘i («Romashkino»)
Yozgi dala hovli (dacha)
Parchalar zarar yetkazgan; jabrlanganlar yo‘q
3. Qutqaruv va tezkor xizmatlar faol rejimda ishlamoqda
Hozirda barcha zarar ko‘rgan hududlarda Moskva viloyatining favqulodda vaziyatlar xizmati va huquqni muhofaza qiluvchi organlari muvofiqlashtirilgan holda faoliyat olib bormoqda. Vujudga kelgan talafotlarni bartaraf etish va aholi xavfsizligini ta’minlash ishlari davom etmoqda.
Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga yuboring!
Moskva viloyatidagi voqealar rivoji va xavfsizlikka oid eng so‘nggi yangiliklardan ogoh bo‘lish nihoyatda muhimdir.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Rossiyada yashayotgan yaqinlaringiz guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, so‘nggi vaqtlarda tez-tez kuzatilayotgan bu kabi dron hujumlari atrofidagi vaziyat qanday tus oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…