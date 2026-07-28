Mark Kukurelya Chelsi bilan xayrlashdi

·66·Sport
Mark Kukurelya Chelsi bilan xayrlashdi

Ispaniyalik tajribali himoyachi Mark Kukurelya «Chelsi» klubi muxlislariga yo'llagan maxsus xayrlashuv videosida London shahri hamisha uning uyi bo'lib qolishini ta'kidladi. Ushbu transfer vaqtida futbolchi o'z faoliyatida yangi sahifa ochib, «Real Madrid» safiga qo'shilishga shaylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 28 yoshli chap qanot himoyachisi iyun oyida Stamford Bridjni tark etib, 52 million funt sterling evaziga qirollik klubiga o'tgan edi. Biroq transfer rasman e'lon qilinganidan bir oydan ko'proq vaqt o'tgachgina futbolchi o'zining hissiyotlarga boy vidreomurojaatini omuzga e'lon qildi.

London davri va bosib o'tilgan yo'l

Mark Kukurelya 2022 yilda «Brayton» safidan «Chelsi»ga ko'chib o'tganidan buyon Angliya Premyer-ligasida 115 ta uchrashuvda maydonga tushdi. London klubidagi to'rt mavsum davomida u dastlabki qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-da, mashaqqatli mehnat evaziga jamoaning muhim o'yinchisiga aylandi.

Himoyachi o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida G'arbiy Londondagi davrini eslab, 2024–25 yilgi mavsumdagi UEFA Konferensiyalar ligasi hamda 2025 yilgi FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati g'alabalari uning faoliyatidagi eng yorqin lahzalar bo'lganini e'tirof etdi.

Yangi chaqiruv va kelajak

Transfer kelishuvi iyun oyining o'rtalarida, futbolchi Shimoliy Amerikada o'tgan jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasi safida zafar quchgan paytda amalga oshirilgan edi. Mundialdagi g'alabadan so'ng unga qo'shimcha ta'til berilgan bo'lib, u endilikda ispaniyalik mutaxassis Joze Mourinyo boshchiligidagi «Real Madrid» tarkibiga qo'shilishga tayyorgarlik ko'rmoqda.

Xayrlashuv nutqida futbolchi klubdagi yuqori talablar va bosim uning yetuk professional bo'lib shakllanishiga ulkan hissa qo'shganini alohida ta'kidladi. U stadionda o'ziga bag'ishlangan qo'shiqlar yangrashini, sehrli oqshomlarni va muxlislar ko'rsatgan mehrni hech qachon unutmasligini bildirdi.

Shu tariqa, Kukurelyaning «Chelsi»dagi faoliyati o'z nihoyasiga yetdi. Endilikda u faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirib, «Los Blankos» safida yangi marralarni zabt etishni maqsad qilgan.

Mark KukurelyaChelsiReal MadridTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi