Mark Kukurelya Chelsi bilan xayrlashdi
Ispaniyalik tajribali himoyachi Mark Kukurelya «Chelsi» klubi muxlislariga yo'llagan maxsus xayrlashuv videosida London shahri hamisha uning uyi bo'lib qolishini ta'kidladi. Ushbu transfer vaqtida futbolchi o'z faoliyatida yangi sahifa ochib, «Real Madrid» safiga qo'shilishga shaylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 28 yoshli chap qanot himoyachisi iyun oyida Stamford Bridjni tark etib, 52 million funt sterling evaziga qirollik klubiga o'tgan edi. Biroq transfer rasman e'lon qilinganidan bir oydan ko'proq vaqt o'tgachgina futbolchi o'zining hissiyotlarga boy vidreomurojaatini omuzga e'lon qildi.
London davri va bosib o'tilgan yo'lMark Kukurelya 2022 yilda «Brayton» safidan «Chelsi»ga ko'chib o'tganidan buyon Angliya Premyer-ligasida 115 ta uchrashuvda maydonga tushdi. London klubidagi to'rt mavsum davomida u dastlabki qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-da, mashaqqatli mehnat evaziga jamoaning muhim o'yinchisiga aylandi.
Himoyachi o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida G'arbiy Londondagi davrini eslab, 2024–25 yilgi mavsumdagi UEFA Konferensiyalar ligasi hamda 2025 yilgi FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati g'alabalari uning faoliyatidagi eng yorqin lahzalar bo'lganini e'tirof etdi.
Yangi chaqiruv va kelajakTransfer kelishuvi iyun oyining o'rtalarida, futbolchi Shimoliy Amerikada o'tgan jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasi safida zafar quchgan paytda amalga oshirilgan edi. Mundialdagi g'alabadan so'ng unga qo'shimcha ta'til berilgan bo'lib, u endilikda ispaniyalik mutaxassis Joze Mourinyo boshchiligidagi «Real Madrid» tarkibiga qo'shilishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Xayrlashuv nutqida futbolchi klubdagi yuqori talablar va bosim uning yetuk professional bo'lib shakllanishiga ulkan hissa qo'shganini alohida ta'kidladi. U stadionda o'ziga bag'ishlangan qo'shiqlar yangrashini, sehrli oqshomlarni va muxlislar ko'rsatgan mehrni hech qachon unutmasligini bildirdi.
Shu tariqa, Kukurelyaning «Chelsi»dagi faoliyati o'z nihoyasiga yetdi. Endilikda u faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirib, «Los Blankos» safida yangi marralarni zabt etishni maqsad qilgan.
…