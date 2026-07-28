Polsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladi
Polsha Ukrainadan o‘z harbiy dron texnologiyalari va to‘plangan boy tajribasini bo‘lishishni talab qilmoqda. Agar Kiyev bu shartga rozi bo‘lmasa, Varshava Ukrainaga berilishi rejalashtirilgan MiG-29 qiruvchi samolyotlarini Bolgariyaga sotib yuborish bilan tahdid qildi.
Zamin.uz Polsha Mudofaa vazirligining shov-shuvli bayonoti, tomonlar o‘rtasidagi keskinlik va ushbu siyosiy bosimning asli sabablarini taqdim etadi.
1. Dron texnologiyalari evaziga qiruvchi samolyotlar: Varshavaning talabi
Polsha mudofaa vaziri Vladislav Kosinyak-Kamish Wiadomości nashriga bergan intervyusida Varshava Ukrainaga taqdim etishi mumkin bo‘lgan MiG-29 qiruvchilari evaziga Kiyevdan zamonaviy dron texnologiyalarini kutayotganini ochiq aytdi.
Polsha vazirining ta’kidlashicha, Ukraina muvaffaqiyatli dron sanoatini yaratdi va hatto ularni Yaqin Sharq mamlakatlariga eksport qilmoqda. Bu esa Kiyevning dron ishlab chiqarish imkoniyatlari faqat front ehtiyojlari bilan cheklanib qolmaganini va bu sohada katta salohiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.
Vladislav Kosinyak-Kamishning bayonotidan:
«Ulardan nimani kutayotganimizni aytish vaqti keldi. Biz ularning o‘zlari muvaffaqiyat qozongan sohadagi bilim va ko‘nikmalariga muhtojmiz. Ular bizga o‘zimiz foydalanishimiz mumkin bo‘lgan dronlarni taqdim etishlari kerak. Bu nafaqat amaliy, balki ramziy jihatga ham ega. Va men ushbu ramziy jihat amalga oshirilmaganidan biroz xafaman.»
2. «Ukraina uchun vaqt tugamoqda»: Bolgariya varianti va vaqt cheklovlari
Polsha mudofaa idorasi rahbarining so‘zlariga ko‘ra, Ukraina qaror qabul qilishi uchun sanoqli haftalar qolgan. Agar Kiyev dron texnologiyalarini bo‘lishmasa, Polsha havo kuchlari tarkibidan chiqarilayotgan soz holatdagi MiG-29 samolyotlari boshqa xaridorga o‘tib ketishi mumkin.
Polsha mudofaa vaziri so‘zida davom etadi:
«Endi hamma narsa Ukraina tomoniga bog‘liq. Bizning taklifimiz amal qiladi va bizda Ukraina qiziqadigan MiG samolyotlari bor... Bolgarlar ularni sotib olishni xohlashayotgani juda yaxshi. Agar kimdir ular uchun pul to‘lashga tayyor bo‘lsa, demak, ular chindan ham yaxshi holatda. Birinchi ustuvor vazifa — Ukraina bilan kelishuvga erishish. Agar bu amalga oshmasa, shunday bo‘la qolsin. Ukraina uchun bu masala bo‘yicha vaqt tugamoqda. Kelgusi haftalarda yakuniy qaror qabul qilinishi kerak.»
Polsha va Ukraina o‘rtasidagi «MiG-29 va dronlar» masalasi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Muhokamadagi texnika
MiG-29 sovet qiruvchi samolyotlari
Polshaning bosh talabi
Ukrainaning ilg‘or dron texnologiyalari va tajribasi
Ukrainaning dron imkoniyati
Ichki ehtiyojdan ortib, Yaqin Sharqqa ham eksport qilinmoqda
Ehtimoliy muqobil xaridor
Bolgariya (Polsha tomonining ta’kidlashicha)
Qaror qabul qilish muddati
Yaqin bir necha hafta ichida
Samolyotlar holati
Polsha Havo kuchlaridan asta-sekin chiqarilayotgan soz samolyotlar
3. Haqiqiy rejami yoki taktik bosim?
Diplomatik va harbiy tahlilchilarga ko‘ra, Bolgariya hozircha Polshadan MiG-29 samolyotlarini sotib olish niyati haqida hech qanday rasmiy ma’lumot yoki bayonot bergani yo‘q.
Shu sababli, ekspertlar Varshava tomonidan Bolgariya nomining tilga olinishi shunchaki Kiyevni noqulay shartlar asosida kelishuvga undash uchun qo‘llanilgan siyosiy va taktik bosim (ultimatum) bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Ushbu muhim harbiy va geosiyosiy xabarni do‘stlaringizga yuboring!
Ukraina va Polsha o‘rtasidagi ushbu dron hamda harbiy aviatsiya borasidagi kelishmovchilik mintaqadagi harbiy hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va harbiy-siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Ukraina o‘z dron texnologiyalarini Polshaga berib, MiG-29 samolyotlarini olishi kerakmi yoki dron sirlarini saqlab qolgani ma’qulmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…