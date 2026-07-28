Polsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladi

·86·Dunyo
Polsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladi

Polsha Ukrainadan o‘z harbiy dron texnologiyalari va to‘plangan boy tajribasini bo‘lishishni talab qilmoqda. Agar Kiyev bu shartga rozi bo‘lmasa, Varshava Ukrainaga berilishi rejalashtirilgan MiG-29 qiruvchi samolyotlarini Bolgariyaga sotib yuborish bilan tahdid qildi.

Zamin.uz Polsha Mudofaa vazirligining shov-shuvli bayonoti, tomonlar o‘rtasidagi keskinlik va ushbu siyosiy bosimning asli sabablarini taqdim etadi.

1. Dron texnologiyalari evaziga qiruvchi samolyotlar: Varshavaning talabi

Polsha mudofaa vaziri Vladislav Kosinyak-Kamish Wiadomości nashriga bergan intervyusida Varshava Ukrainaga taqdim etishi mumkin bo‘lgan MiG-29 qiruvchilari evaziga Kiyevdan zamonaviy dron texnologiyalarini kutayotganini ochiq aytdi.

Polsha vazirining ta’kidlashicha, Ukraina muvaffaqiyatli dron sanoatini yaratdi va hatto ularni Yaqin Sharq mamlakatlariga eksport qilmoqda. Bu esa Kiyevning dron ishlab chiqarish imkoniyatlari faqat front ehtiyojlari bilan cheklanib qolmaganini va bu sohada katta salohiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Vladislav Kosinyak-Kamishning bayonotidan:

«Ulardan nimani kutayotganimizni aytish vaqti keldi. Biz ularning o‘zlari muvaffaqiyat qozongan sohadagi bilim va ko‘nikmalariga muhtojmiz. Ular bizga o‘zimiz foydalanishimiz mumkin bo‘lgan dronlarni taqdim etishlari kerak. Bu nafaqat amaliy, balki ramziy jihatga ham ega. Va men ushbu ramziy jihat amalga oshirilmaganidan biroz xafaman.»

2. «Ukraina uchun vaqt tugamoqda»: Bolgariya varianti va vaqt cheklovlari

Polsha mudofaa idorasi rahbarining so‘zlariga ko‘ra, Ukraina qaror qabul qilishi uchun sanoqli haftalar qolgan. Agar Kiyev dron texnologiyalarini bo‘lishmasa, Polsha havo kuchlari tarkibidan chiqarilayotgan soz holatdagi MiG-29 samolyotlari boshqa xaridorga o‘tib ketishi mumkin.

Polsha mudofaa vaziri so‘zida davom etadi:

«Endi hamma narsa Ukraina tomoniga bog‘liq. Bizning taklifimiz amal qiladi va bizda Ukraina qiziqadigan MiG samolyotlari bor... Bolgarlar ularni sotib olishni xohlashayotgani juda yaxshi. Agar kimdir ular uchun pul to‘lashga tayyor bo‘lsa, demak, ular chindan ham yaxshi holatda. Birinchi ustuvor vazifa — Ukraina bilan kelishuvga erishish. Agar bu amalga oshmasa, shunday bo‘la qolsin. Ukraina uchun bu masala bo‘yicha vaqt tugamoqda. Kelgusi haftalarda yakuniy qaror qabul qilinishi kerak.»

Polsha va Ukraina o‘rtasidagi «MiG-29 va dronlar» masalasi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Muhokamadagi texnika

MiG-29 sovet qiruvchi samolyotlari

Polshaning bosh talabi

Ukrainaning ilg‘or dron texnologiyalari va tajribasi

Ukrainaning dron imkoniyati

Ichki ehtiyojdan ortib, Yaqin Sharqqa ham eksport qilinmoqda

Ehtimoliy muqobil xaridor

Bolgariya (Polsha tomonining ta’kidlashicha)

Qaror qabul qilish muddati

Yaqin bir necha hafta ichida

Samolyotlar holati

Polsha Havo kuchlaridan asta-sekin chiqarilayotgan soz samolyotlar

3. Haqiqiy rejami yoki taktik bosim?

Diplomatik va harbiy tahlilchilarga ko‘ra, Bolgariya hozircha Polshadan MiG-29 samolyotlarini sotib olish niyati haqida hech qanday rasmiy ma’lumot yoki bayonot bergani yo‘q.

Shu sababli, ekspertlar Varshava tomonidan Bolgariya nomining tilga olinishi shunchaki Kiyevni noqulay shartlar asosida kelishuvga undash uchun qo‘llanilgan siyosiy va taktik bosim (ultimatum) bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

Ushbu muhim harbiy va geosiyosiy xabarni do‘stlaringizga yuboring!

Ukraina va Polsha o‘rtasidagi ushbu dron hamda harbiy aviatsiya borasidagi kelishmovchilik mintaqadagi harbiy hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va harbiy-siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Ukraina o‘z dron texnologiyalarini Polshaga berib, MiG-29 samolyotlarini olishi kerakmi yoki dron sirlarini saqlab qolgani ma’qulmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

PolandUkraineBulgariaWładysław Kosiniak-KamyszMiG-29
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiBugun, 15:49Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiMbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda