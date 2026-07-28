Uch opa-singilning bir erkakka turmushga chiqishi tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi

·246·Dunyo
Uch opa-singilning bir erkakka turmushga chiqishi tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi

18 yoshli Santosh, 19 yoshli Savitri va 20 yoshli Sarojning bir erkakka, Vikasga turmushga chiqish qarori internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bu haqda "Kantri.az" "Ekspress" nashriga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, opa-singillar birga ishlaydi va ijtimoiy tarmoqlar uchun turli videolar tayyorlaydi. Vikas esa ularning operatori bo‘lib ishlagan. Qizlarning aytishicha, ular bolaligidan birga yashab kelgani uchun turmushdan keyin alohida bo‘lib ketishni istamagan.

Saroj ularning barchasi voyaga yetgani va qarorni o‘z xohishi bilan qabul qilganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, opa-singillar ayriliqni juda og‘ir qabul qilgan va shu sabab birga qolishning shunday yo‘lini tanlagan.

Vikas ham uchala qiz bilan yaqin munosabatda bo‘lganini, ularning bir-biriga qattiq bog‘langanini bilgani uchun bu qarorga rozi bo‘lganini aytdi.

Biroq Ollohobod sudi advokati Anurag Pandey bu nikoh Hindiston qonunlariga ko‘ra tan olinmasligini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, hindu huquqi bo‘yicha bir erkak bir vaqtning o‘zida bir nechta ayol bilan qonuniy nikohdan o‘ta olmaydi.

Allahabad High CourtKantri.azEkspress
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiBugun, 15:49Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiMbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda