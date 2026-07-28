Elon Musk sunʼiy intellektni oʻqitishda nodir kitoblarni yoʻq qilishni taqiqladi

·41·Texno
Elon Musk sunʼiy intellektni oʻqitishda nodir kitoblarni yoʻq qilishni taqiqladi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirayotgan ayrim kompaniyalar model oʻqitish uchun 2022-yilgacha chop etilgan nodir kitoblarni ommaviy ravishda sotib olib, raqamlashtirish jarayonida ularni butunlay yoʻq qilib yuborayotgani aniqlandi. Mazkur holat jamoatchilikda keskin eʼtirozlarga sabab boʻlgan bir paytda, milliarder Elon Musk bu amaliyotga oʻz munosabatini bildirib, keskin qaror qabul qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Elon Musk SpaceXAI jamoasiga sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish maqsadida nodir kitoblarni jismonan yoʻq qilish amaliyotidan voz kechish boʻyicha maxsus koʻrsatma bergan. Uning taʼkidlashicha, bunday yondashuv madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik boʻlib, kelgusida asl nusqalarni saqlab qolish ustuvor vazifa boʻlishi kerak.

Nodir nashrlarni ommaviy yoʻq qilish muammosi

Soʻnggi paytlarda zamonaviy texnologiya kompaniyalari orasida matn sifati yuqori boʻlgan va sunʼiy intellekt taʼsirida yozilmagan eski nashrlarga talab keskin oshgan edi. Shu maqsadda ular maxsus vositalar orqali eski kitoblarni ulgurji narxlarda xarid qilib, yuqori tezlikda ishlaydigan skanerlash mashinalaridan foydalanganlar.

Ushbu qurilmalar kitoblarning muqovasini kesib tashlab, sahifalarni birma-bir oʻqib chiqishga moʻljallangan boʻlib, jarayon yakunida qimmatbaho asl nusqalar qayta tiklab boʻlmaydigan darajada maydalab tashlangan. Maxsus xizmatlar, jumladan ISBNdb orqali xaridorlar oʻz shaxsini sir saqlagan holda bir milliontagacha kitob buyurtma qilish imkoniyatiga ega boʻlgan.

Elon Musk taklif etgan muqobil yechim

Elon Musk ilgari surgan yangi yondashuvga koʻra, sunʼiy intellektni oʻqitish uchun zarur boʻlgan raqamli nusxalarni kitoblarga zarar yetkazmagan holda, anʼanaviy skanerlash usullari yordamida olish mumkin. Bu nafaqat texnologik jarayonni taʼminlaydi, balki tarixiy va madaniy ahamiyatga ega boʻlgan original kitoblarning saqlanib qolishini kafolatlaydi.

Ushbu tashabbus doirasida barcha original nusxalar maxsus kutubxonalarda ehtiyotkorlik bilan saqlanadi. Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv zamonaviy texnologik taraqqiyot va madaniy merosni asrab-avaylash oʻrtasidagi muvozanatni saqlashda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

Elon MuskSunʼiy intellektSpaceXAIKitoblarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob