O‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildi

·86·Jamiyat
O‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildi

O‘zbekistonda Xitoydan olib kelingan sun’iy tuxumlar sotilayotgani haqidagi videolar va xabarlar internetda bir necha bor tarqalgan. Ularda tuxumlar "plastik" yoki "rezina"dan tayyorlangani aytilsa-da, bu ma’lumotlarni tasdiqlovchi rasmiy dalil mavjud emas.

2019 yilda shunga o‘xshash xabarlar Toshkentdagi "O‘rikzor" bozori bilan bog‘langan edi. Mas’ul idoralar bozorda tekshiruv o‘tkazib, savdodagi tuxumlardan namunalar olgan. Tekshiruv natijasida sun’iy mahsulot topilmagan, tuxumlar esa ovqatlanish uchun yaroqli deb baholangan.

O‘sha paytda O‘zbekistonga Xitoydan iste’mol uchun mo‘ljallangan tuxum olib kirilmagani ham rasman aytilgan. Shu bois tarqalgan xabarlardagi "Xitoy tuxumlari" haqidagi iddao o‘z tasdig‘ini topmagan.

Xalqaro tekshiruvlarda ham Xitoyda odamlar iste’moli uchun plastik tuxumlar ommaviy ishlab chiqarilayotgani isbotlanmagan. Internetdagi ko‘plab roliklar aslida o‘yinchoqlar, sun’iy bezaklar yoki sanoat mahsulotlarini tayyorlash jarayonini ko‘rsatadi.

Shu kungacha O‘zbekiston bozorlarida Xitoydan keltirilgan sun’iy tuxumlar sotilayotgani haqida ishonchli ma’lumot yo‘q. Bu mavzudagi videolarni rasmiy manbasiz haqiqat deb qabul qilmaslik kerak.

XitoyO‘zbekistonO‘rikzorToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiToshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiBugun, 16:00Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarSurxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarBugun, 11:5310 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)10 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)Bugun, 11:47Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Bugun, 11:11Ota 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqda (video)Ota 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqda (video)Kecha, 23:50Ijtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiIjtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiKecha, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi