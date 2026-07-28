O‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildi
O‘zbekistonda Xitoydan olib kelingan sun’iy tuxumlar sotilayotgani haqidagi videolar va xabarlar internetda bir necha bor tarqalgan. Ularda tuxumlar "plastik" yoki "rezina"dan tayyorlangani aytilsa-da, bu ma’lumotlarni tasdiqlovchi rasmiy dalil mavjud emas.
2019 yilda shunga o‘xshash xabarlar Toshkentdagi "O‘rikzor" bozori bilan bog‘langan edi. Mas’ul idoralar bozorda tekshiruv o‘tkazib, savdodagi tuxumlardan namunalar olgan. Tekshiruv natijasida sun’iy mahsulot topilmagan, tuxumlar esa ovqatlanish uchun yaroqli deb baholangan.
O‘sha paytda O‘zbekistonga Xitoydan iste’mol uchun mo‘ljallangan tuxum olib kirilmagani ham rasman aytilgan. Shu bois tarqalgan xabarlardagi "Xitoy tuxumlari" haqidagi iddao o‘z tasdig‘ini topmagan.
Xalqaro tekshiruvlarda ham Xitoyda odamlar iste’moli uchun plastik tuxumlar ommaviy ishlab chiqarilayotgani isbotlanmagan. Internetdagi ko‘plab roliklar aslida o‘yinchoqlar, sun’iy bezaklar yoki sanoat mahsulotlarini tayyorlash jarayonini ko‘rsatadi.
Shu kungacha O‘zbekiston bozorlarida Xitoydan keltirilgan sun’iy tuxumlar sotilayotgani haqida ishonchli ma’lumot yo‘q. Bu mavzudagi videolarni rasmiy manbasiz haqiqat deb qabul qilmaslik kerak.
…