Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdi

·42·Texno
Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdi

Rosatom davlat korporatsiyasiga qarashli «Markaziy Polimer Kompozitlari» MChJ uzoq muddatli foydalanishga moʻljallangan hamda «Aqlli shahar» konsepsiyasiga toʻliq mos keluvchi zamonaviy kompozit avtobus bekatini ishlab chiqdi. Ushbu innovatsion konstruksiya oʻzining mustahkamligi va texnik imkoniyatlari bilan shahar infratuzilmasini yaxshilashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rosatom matbuot xizmati tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi bekat korroziyaga va haroratning keskin oʻzgarishlariga yuqori darajada chidamliligi bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur mahsulotning xizmat muddati kamida 25 yilni tashkil etadi, bu esa shaharlar uchun uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni taʼminlaydi.

Zamonaviy texnologiyalar va qulayliklar

Infratuzilma obyektining konstruksiyasi nafaqat mustahkamlik, balki yoʻlovchilar uchun yuqori darajdagi qulayliklarni ham nazarda tutadi. Xususan, bekatni elektron axborot taxtasi, videokuzatuv tizimi va simsiz Wi-Fi tarmogʻi bilan jihozlash imkoniyati mavjud.

Shuningdek, shaharliklar mobil qurilmalarini quvvatlantirishi uchun USB hamda Type-C portlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi. Favqulodda vaziyatlar uchun maxsus aloqa tugmasi, sovuq kunlarda isishni taʼminlovchi infraqizil isitgichlar va ekologik toza energiya manbai boʻlgan quyosh panellari ham loyihaga kiritilgan.

Oʻrnatish qulayligi va moslashuvchanlik

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi kompozit yechim past ogʻirligi va oʻrnatish jarayonining soddaligi bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu esa shaharning istalgan nuqtasida konstruksiyani tezkor ravishda qisqa muddatda oʻrnatish imkonini beradi.

Qayd etilishicha, mazkur bekatlar maʼlum bir hudud va regionning iqlimiy hamda funksional ehtiyojlariga moslashtirilishi mumkin. Bunday yondashuv shaharsozlikda zamonaviy arxitektura va energiya samaradorligini oshirish borasidagi global tendensiyalarga mos keladi.

RosatomKompozit materiallarAqlli shaharShahar infratuzilmasiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob