Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdi
Rosatom davlat korporatsiyasiga qarashli «Markaziy Polimer Kompozitlari» MChJ uzoq muddatli foydalanishga moʻljallangan hamda «Aqlli shahar» konsepsiyasiga toʻliq mos keluvchi zamonaviy kompozit avtobus bekatini ishlab chiqdi. Ushbu innovatsion konstruksiya oʻzining mustahkamligi va texnik imkoniyatlari bilan shahar infratuzilmasini yaxshilashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rosatom matbuot xizmati tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi bekat korroziyaga va haroratning keskin oʻzgarishlariga yuqori darajada chidamliligi bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur mahsulotning xizmat muddati kamida 25 yilni tashkil etadi, bu esa shaharlar uchun uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni taʼminlaydi.
Zamonaviy texnologiyalar va qulayliklarInfratuzilma obyektining konstruksiyasi nafaqat mustahkamlik, balki yoʻlovchilar uchun yuqori darajdagi qulayliklarni ham nazarda tutadi. Xususan, bekatni elektron axborot taxtasi, videokuzatuv tizimi va simsiz Wi-Fi tarmogʻi bilan jihozlash imkoniyati mavjud.
Shuningdek, shaharliklar mobil qurilmalarini quvvatlantirishi uchun USB hamda Type-C portlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi. Favqulodda vaziyatlar uchun maxsus aloqa tugmasi, sovuq kunlarda isishni taʼminlovchi infraqizil isitgichlar va ekologik toza energiya manbai boʻlgan quyosh panellari ham loyihaga kiritilgan.
Oʻrnatish qulayligi va moslashuvchanlikIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi kompozit yechim past ogʻirligi va oʻrnatish jarayonining soddaligi bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu esa shaharning istalgan nuqtasida konstruksiyani tezkor ravishda qisqa muddatda oʻrnatish imkonini beradi.
Qayd etilishicha, mazkur bekatlar maʼlum bir hudud va regionning iqlimiy hamda funksional ehtiyojlariga moslashtirilishi mumkin. Bunday yondashuv shaharsozlikda zamonaviy arxitektura va energiya samaradorligini oshirish borasidagi global tendensiyalarga mos keladi.
…