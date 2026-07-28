Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdi
Angliya Premer-ligasining bir nechta klublari Italiyaning Inter jamoasi yarim himoyachisi Petar Sučić xizmatiga qiziqish bildirmoqda. Goal.com va Corriere dello Sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, xorvatiyalik futbolchi uchun Angliyadan daʼvogarlar safi kengayib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Lids va Nyukasl klublari futbolchining transfer shartlari hamda uning hozirgi holati haqida maʼlumot soʻrab murojaat qilgan. Hozirda 2030-yilga qadar amal qiluvchi shartnomaga ega boʻlgan xorvatiyalik futbolchining kelajagi yozgi transfer oynasining asosiy mavzularidan biriga aylanishi mumkin.
Inter pozitsiyasi va transfer qiymatiMilanliklar rahbariyati, xususan, klub bosh direktori Juzeppe Marotta yarim himoyachini sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlagan. Inter uchun mazkur futbolchi tarkibning muhim boʻlagi sanaladi va shartnoma muddati ham uzoq muddatga moʻljallangan.
Biroq zamonaviy futbol bozorida moliyaviy takliflar jamoalar siyosatiga taʼsir qilishi odatiy holga aylangan. Agar Angliya klublari tomonidan 40 million yevro atrofida aniq va salmoqli taklif tushsa, Inter rahbariyati oʻz qarorini qayta koʻrib chiqishi ehtimoldan holi emas.
Futbolchining faoliyati va statistikasiPetar Sučić oʻtgan yili Zagrebdan Dinamo safidan Inter tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻshanda transfer summasi 14 million yevroni tashkil etib, unga yana 2 million yevro miqdorida bonuslar qoʻshib berilishi koʻzda tutilgandi.
Italiya klubida futbolchi yiliga 1,5 million yevro sof maosh (yalpi hisobda 2,77 million yevro) oladi. Oʻtgan mavsum davomida u barcha musobaqalarda jami 54 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 4 ta gol hamda 5 ta golli uzatma yozdirib qoʻydi.
…