Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdi

·27·Sport
Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdi

Angliya Premer-ligasining bir nechta klublari Italiyaning Inter jamoasi yarim himoyachisi Petar Sučić xizmatiga qiziqish bildirmoqda. Goal.com va Corriere dello Sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, xorvatiyalik futbolchi uchun Angliyadan daʼvogarlar safi kengayib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Lids va Nyukasl klublari futbolchining transfer shartlari hamda uning hozirgi holati haqida maʼlumot soʻrab murojaat qilgan. Hozirda 2030-yilga qadar amal qiluvchi shartnomaga ega boʻlgan xorvatiyalik futbolchining kelajagi yozgi transfer oynasining asosiy mavzularidan biriga aylanishi mumkin.

Inter pozitsiyasi va transfer qiymati

Milanliklar rahbariyati, xususan, klub bosh direktori Juzeppe Marotta yarim himoyachini sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlagan. Inter uchun mazkur futbolchi tarkibning muhim boʻlagi sanaladi va shartnoma muddati ham uzoq muddatga moʻljallangan.

Biroq zamonaviy futbol bozorida moliyaviy takliflar jamoalar siyosatiga taʼsir qilishi odatiy holga aylangan. Agar Angliya klublari tomonidan 40 million yevro atrofida aniq va salmoqli taklif tushsa, Inter rahbariyati oʻz qarorini qayta koʻrib chiqishi ehtimoldan holi emas.

Futbolchining faoliyati va statistikasi

Petar Sučić oʻtgan yili Zagrebdan Dinamo safidan Inter tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻshanda transfer summasi 14 million yevroni tashkil etib, unga yana 2 million yevro miqdorida bonuslar qoʻshib berilishi koʻzda tutilgandi.

Italiya klubida futbolchi yiliga 1,5 million yevro sof maosh (yalpi hisobda 2,77 million yevro) oladi. Oʻtgan mavsum davomida u barcha musobaqalarda jami 54 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 4 ta gol hamda 5 ta golli uzatma yozdirib qoʻydi.

InterPetar SučićAngliya Premer-ligasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiJoshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiBugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi