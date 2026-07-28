Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydi
Yevropada xavfsizlik talablarining kuchayishi avtomobilsozlik sanoatida yangi bosqichni boshlab berdi. 2015-yildan buyon avtomatik favqulodda tormozlash kabi ilgʻor haydovchiga yordam berish tizimlari (ADAS) yuqori besh yulduzli Euro NCAP reytingini olish uchun majburiy talabga aylangan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilgi rusumdagi avtomobillarda harakatlanish yoʻlagini saqlash va hatto toʻlaqonli quvib oʻtishga yordam berish funksiyalari sezilarli darajada rivojlangani yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Transport vositalarini boshqarishga faol aralashuvchi texnologiyalar qatoriga yoʻlovchilar holatini monitoring qilish (OSM) tizimlari ham qoʻshildi. Ushbu elektron yordamchi bolalar borligini aniqlash, xavfsizlik kamarini taqishni eslatish hamda haydovchining mizgʻib qolayotgani, charchagani yoki diqqati chalgʻiyotganini faol ravishda kuzatib borish imkoniyatiga ega. Garchi baʼzi haydovchilar bunday ogohlantiruvchi signal va chiroqlarni ortiqcha nazorat deb hisoblasa-da, Thatcham Research maʼlumotlari xavfsizlikni taʼminlashda bu muhim ahamiyatga ega ekanini koʻrsatadi.
Haydovchi xavfsizligini taʼminlashdagi statistik koʻrsatkichlarThatcham tadqiqotlariga koʻra, Buyuk Britaniyadagi barcha yoʻl-transport hodisalarining 14,8 foizida chalgʻish yoki hushyorlikning yoʻqolishi asosiy sabab sifatida qayd etilgan. Halokatli yakunlangan YTHlarda esa bu koʻrsatkich 28 foizgacha oʻsadi. Aynan shuning uchun ham yoʻlovchilar holatini monitoring qilish tizimi haydovchilar va yoʻlovchilarning eʼtibori hamda hushyorligini nazorat qilishda asosiy texnologiyaga aylanmoqda.
Ushbu texnologiya bugungi kunda ommalashib borayotgan «qoʻl rulda emas, koʻz yoʻlda» tamoyiliga asoslangan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (DCAS) uchun ham poydevor vazifasini bajaradi. Biroq mazkur tizimning imkoniyatlari faqatgina ogohlantirish bilan cheklanib qolmaydi. Oʻtgan yili ZF kompaniyasi kamera hamda sensorlar maʼlumotlarini oʻzaro uygʻunlashtiruvchi Lifetec tizimini namoyish etgan edi.
Zamonaviy oynalar va xavfsizlik yostiqchalarining moslashuviMazkur yangi ishlanma yoʻlovchilarni tabaqalash imkonini berib, xavfsizlik yostiqchalari hamda kamar tizimlarining ishlashini har bir shaxsning oʻtirish holatiga, uning gavda tuzilishiga qarab moslashtiradi. Yirik butlovchi qismlar yetkazib beruvchi Magna kompaniyasi ham Yevropa avtoishlab chiqaruvchilardan biri bilan haydovchi va yoʻlovchilarni monitoring qilish dasturi boʻyicha kelishuvga erishdi.
Ushbu ilgʻor texnologiya bevosita orqa koʻrinish oynasiga oʻrnatilgan boʻlib, shisha ostidagi kamera arxitekturasi avtomobilning markaziy kompyuter tizimlari bilan integratsiya qilingan. Kamera haydovchining boshi, koʻzi va tana harakatlarini kuzatib, charchoq hamda diqqat chalgʻishini aniqlaydi. Tizim shuningdek, muayyan yoʻlovchilarni tanib olish va shaxsiy sozlamalarni faollashtirish uchun ham foydalanilishi mumkin.
…