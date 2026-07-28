Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydi

·34·Avto
Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydi

Yevropada xavfsizlik talablarining kuchayishi avtomobilsozlik sanoatida yangi bosqichni boshlab berdi. 2015-yildan buyon avtomatik favqulodda tormozlash kabi ilgʻor haydovchiga yordam berish tizimlari (ADAS) yuqori besh yulduzli Euro NCAP reytingini olish uchun majburiy talabga aylangan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilgi rusumdagi avtomobillarda harakatlanish yoʻlagini saqlash va hatto toʻlaqonli quvib oʻtishga yordam berish funksiyalari sezilarli darajada rivojlangani yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Transport vositalarini boshqarishga faol aralashuvchi texnologiyalar qatoriga yoʻlovchilar holatini monitoring qilish (OSM) tizimlari ham qoʻshildi. Ushbu elektron yordamchi bolalar borligini aniqlash, xavfsizlik kamarini taqishni eslatish hamda haydovchining mizgʻib qolayotgani, charchagani yoki diqqati chalgʻiyotganini faol ravishda kuzatib borish imkoniyatiga ega. Garchi baʼzi haydovchilar bunday ogohlantiruvchi signal va chiroqlarni ortiqcha nazorat deb hisoblasa-da, Thatcham Research maʼlumotlari xavfsizlikni taʼminlashda bu muhim ahamiyatga ega ekanini koʻrsatadi.

Haydovchi xavfsizligini taʼminlashdagi statistik koʻrsatkichlar

Thatcham tadqiqotlariga koʻra, Buyuk Britaniyadagi barcha yoʻl-transport hodisalarining 14,8 foizida chalgʻish yoki hushyorlikning yoʻqolishi asosiy sabab sifatida qayd etilgan. Halokatli yakunlangan YTHlarda esa bu koʻrsatkich 28 foizgacha oʻsadi. Aynan shuning uchun ham yoʻlovchilar holatini monitoring qilish tizimi haydovchilar va yoʻlovchilarning eʼtibori hamda hushyorligini nazorat qilishda asosiy texnologiyaga aylanmoqda.

Ushbu texnologiya bugungi kunda ommalashib borayotgan «qoʻl rulda emas, koʻz yoʻlda» tamoyiliga asoslangan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (DCAS) uchun ham poydevor vazifasini bajaradi. Biroq mazkur tizimning imkoniyatlari faqatgina ogohlantirish bilan cheklanib qolmaydi. Oʻtgan yili ZF kompaniyasi kamera hamda sensorlar maʼlumotlarini oʻzaro uygʻunlashtiruvchi Lifetec tizimini namoyish etgan edi.

Zamonaviy oynalar va xavfsizlik yostiqchalarining moslashuvi

Mazkur yangi ishlanma yoʻlovchilarni tabaqalash imkonini berib, xavfsizlik yostiqchalari hamda kamar tizimlarining ishlashini har bir shaxsning oʻtirish holatiga, uning gavda tuzilishiga qarab moslashtiradi. Yirik butlovchi qismlar yetkazib beruvchi Magna kompaniyasi ham Yevropa avtoishlab chiqaruvchilardan biri bilan haydovchi va yoʻlovchilarni monitoring qilish dasturi boʻyicha kelishuvga erishdi.

Ushbu ilgʻor texnologiya bevosita orqa koʻrinish oynasiga oʻrnatilgan boʻlib, shisha ostidagi kamera arxitekturasi avtomobilning markaziy kompyuter tizimlari bilan integratsiya qilingan. Kamera haydovchining boshi, koʻzi va tana harakatlarini kuzatib, charchoq hamda diqqat chalgʻishini aniqlaydi. Tizim shuningdek, muayyan yoʻlovchilarni tanib olish va shaxsiy sozlamalarni faollashtirish uchun ham foydalanilishi mumkin.

AvtomobilXavfsizlikTexnologiyaYangiliklarTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 15:20Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaPorsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaBugun, 12:13Xitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadiXitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadiBugun, 11:23Geely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiGeely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiKecha, 22:20Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiKecha, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan