Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!

·43·Sport
Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!

Dunyo futboli va Fransiya sport tarixining afsonaviy vakili Zinedin Zidan Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib rasman tayinlandi. Bu haqda Fransiya futbol Federatsiyasi (FFF) o‘zining rasmiy saytida e’lon qildi.

Zamin.uz afsonaviy mutaxassisning yangi lavozimi, shartnoma tafsilotlari hamda Fransiya terma jamoasida boshlanayotgan yangi davr tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Deshamning o‘rnini egallagan afsona: 4 yillik strategik shartnoma

Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyligi lavozimida o‘zining ko‘p yillik vatandoshi va sobiq jamoadoshi Dide Deshamni almashtirdi.

Avvalroq xabar qilinganidek, Zidanning milliy jamoa bilan tuzgan mehnat shartnomasi 2030 yilgi Jahon chempionatigacha, ya’ni 4 yil muddatga mo‘ljallangan.

Fransiya futbol Federatsiyasining rasmiy bayonotidan:

«Zinedin Zidan Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi. U bilan 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar mo‘ljallangan 4 yillik shartnoma imzolandi.»

2. «Real Madrid»dagi rekordlar va fenomenal murabbiylik tajribasi

Zinedin Zidan nafaqat buyuk futbolchi, balki zamonamizning eng muvaffaqiyatli murabbiylaridan biri sifatida ham dong taratgan.

U Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi sifatida faoliyat olib borib, futbol tarixida ketma-ket uch marta Chempionlar Ligasi kubogini qo‘lga kiritgan yagona va birinchi murabbiyga aylangan edi. Uning taktik dahosi va yulduzli tarkibni boshqarish qobiliyati endi Fransiya milliy jamoasi xizmatida bo‘ladi.

Zinedin Zidan va Fransiya terma jamoasi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Yangi bosh murabbiy

Zinedin Zidan

Almashtirilgan murabbiy

Dide Desham

Shartnoma muddati

4 yil (2030 yilgi JCH yakunigacha)

Asosiy yutug‘i (murabbiy sifatida)

«Real Madrid» bilan ketma-ket 3 ta CHL kubogi

Terma jamoaning so‘nggi natijasi

JCHda 4-o‘rin (Yarimfinalda Ispaniyaga, 3-o‘rin uchun bahsda Angliyaga boy berilgan)

3. Fransiya terma jamoasining JCHdagi natijasi va yangi maqsadlar

Eslatib o‘tamiz, Fransiya milliy jamoasi so‘nggi Jahon chempionatida yarimfinalga qadar yetib borib, bo‘lajak chempion — Ispaniya terma jamoasiga imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Uchinchi o‘rin uchun kechgan murosasiz bahsda esa fransiyaliklar Angliya terma jamoasiga mag‘lub bo‘lib, musobaqani 4-o‘rinda yakunlagan edi.

Zinedin Zidan oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa — jamoani qayta shakllantirish, yangi iqtidorlarni tarkibga integratsiya qilish va Fransiyani yana jahon futbolining eng yuqori cho‘qqisiga qaytarishdan iborat.

Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasiga kelishi xalqaro futbolda yangi va qiziqarli davrni boshlab bermoqda.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bilan 2030 yilgi Jahon chempionatida zafar quna oladimi? O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zinedine ZidaneFransiyaReal MadridDidier DeschampsFransiya futbol federatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiJoshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiBugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi