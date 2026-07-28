Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!
Dunyo futboli va Fransiya sport tarixining afsonaviy vakili Zinedin Zidan Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib rasman tayinlandi. Bu haqda Fransiya futbol Federatsiyasi (FFF) o‘zining rasmiy saytida e’lon qildi.
Zamin.uz afsonaviy mutaxassisning yangi lavozimi, shartnoma tafsilotlari hamda Fransiya terma jamoasida boshlanayotgan yangi davr tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Deshamning o‘rnini egallagan afsona: 4 yillik strategik shartnoma
Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyligi lavozimida o‘zining ko‘p yillik vatandoshi va sobiq jamoadoshi Dide Deshamni almashtirdi.
Avvalroq xabar qilinganidek, Zidanning milliy jamoa bilan tuzgan mehnat shartnomasi 2030 yilgi Jahon chempionatigacha, ya’ni 4 yil muddatga mo‘ljallangan.
Fransiya futbol Federatsiyasining rasmiy bayonotidan:
«Zinedin Zidan Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi. U bilan 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar mo‘ljallangan 4 yillik shartnoma imzolandi.»
2. «Real Madrid»dagi rekordlar va fenomenal murabbiylik tajribasi
Zinedin Zidan nafaqat buyuk futbolchi, balki zamonamizning eng muvaffaqiyatli murabbiylaridan biri sifatida ham dong taratgan.
U Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi sifatida faoliyat olib borib, futbol tarixida ketma-ket uch marta Chempionlar Ligasi kubogini qo‘lga kiritgan yagona va birinchi murabbiyga aylangan edi. Uning taktik dahosi va yulduzli tarkibni boshqarish qobiliyati endi Fransiya milliy jamoasi xizmatida bo‘ladi.
Zinedin Zidan va Fransiya terma jamoasi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Yangi bosh murabbiy
Zinedin Zidan
Almashtirilgan murabbiy
Dide Desham
Shartnoma muddati
4 yil (2030 yilgi JCH yakunigacha)
Asosiy yutug‘i (murabbiy sifatida)
«Real Madrid» bilan ketma-ket 3 ta CHL kubogi
Terma jamoaning so‘nggi natijasi
JCHda 4-o‘rin (Yarimfinalda Ispaniyaga, 3-o‘rin uchun bahsda Angliyaga boy berilgan)
3. Fransiya terma jamoasining JCHdagi natijasi va yangi maqsadlar
Eslatib o‘tamiz, Fransiya milliy jamoasi so‘nggi Jahon chempionatida yarimfinalga qadar yetib borib, bo‘lajak chempion — Ispaniya terma jamoasiga imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Uchinchi o‘rin uchun kechgan murosasiz bahsda esa fransiyaliklar Angliya terma jamoasiga mag‘lub bo‘lib, musobaqani 4-o‘rinda yakunlagan edi.
Zinedin Zidan oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa — jamoani qayta shakllantirish, yangi iqtidorlarni tarkibga integratsiya qilish va Fransiyani yana jahon futbolining eng yuqori cho‘qqisiga qaytarishdan iborat.
Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasiga kelishi xalqaro futbolda yangi va qiziqarli davrni boshlab bermoqda.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bilan 2030 yilgi Jahon chempionatida zafar quna oladimi? O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…