Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)

·94·Madaniyat
Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)

Aktyor, huquqshunos va bloger Otabek Mahkamov bir necha kun avval Instagram sahifasida muxlislarini quvontirgan videoni e’lon qildi. Unda u dunyoga mashhur "Garri Potter" filmlari orqali tanilgan britaniyalik aktyor Deniel Redkliff bilan uchrashgani aks etgan.

Mahkamov videoni aynan Deniel Redkliffning tug‘ilgan kuni munosabati bilan e’lon qilib, aktyorni samimiy tabriklaydi hamda O‘zbekistondan olib borgan milliy esdalik sovg‘asini topshiradi. Suhbat davomida Redkliff ham avvalgi uchrashuvda Otabek Mahkamov hadya qilgan kitob uchun o‘z minnatdorligini izhor etadi. Uchrashuv yakunida ular esdalik uchun birgalikda suratga tushishadi.

Otabek Mahkamov videoga yozgan izohida ushbu lavhani avval hech qayerda e’lon qilmaganini ta’kidlagan.

"Bugun sevimli aktyorim, "Garri Potter" filmi orqali butun dunyoga tanilgan Deniel Redkliffning tug‘ilgan kuni.

Shu munosabat bilan hali hech qayerda joylamagan videoni sizlar bilan bo‘lishyapman. Bu uchrashuvda unga O‘zbekistondan milliy esdalik sovg‘asini topshirdim. U esa avvalgi uchrashuvimizda sovg‘a qilgan kitobim uchun samimiy minnatdorchilik bildirdi.

Har safar dunyo mashhurlari bilan uchrashganimda ularga O‘zbekistonni eslatadigan sovg‘a taqdim etishga harakat qilaman.

Menimcha, yurtimizni va uning madaniyatini dunyoga tanitishning eng yaxshi yo‘llaridan biri ham shu.

Tug‘ilgan kuningiz bilan, Deniel!" — deb yozadi Mahkamov.

Mazkur video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Muxlislar Otabek Mahkamovning O‘zbekiston madaniyatini xalqaro miqyosda targ‘ib qilishga intilayotganini olqishlab, Deniel Redkliff bilan bo‘lgan samimiy uchrashuvni iliq fikrlar bilan qarshi olishmoqda.

Eslatib o‘tamiz, Deniel Redkliff 1989 yil 23 iyul kuni tavallud topgan. U bu yil 37 yoshni qarshiladi.

Otabek MahkamovDaniel RadcliffeO'zbekistonHarry PotterInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)Bugun, 09:19"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalar"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalarBugun, 04:29Kristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiKristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiBugun, 04:24Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Bugun, 04:04Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?Kecha, 22:54Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)Kecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida