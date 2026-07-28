Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdi

·26·Sport
Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdi

Londonning Chelsi klubi safidan Portugaliyaning Sporting CP jamoasiga ijaraga oʻtgan yosh iqtidor egasi Jesse Derri yangi jamoasidagi ilk golini juda chiroyli tarzda rasmiylashtirdi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli vinger mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Monakoga qarshi bahsda maydonga tushib, jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer joriy yilning 11-iyulida amalga oshirilgan boʻlib, kelishuvga koʻra futbolchi 2026–27-yilgi mavsum oxirigacha lissabonliklar sharafini himoya qiladi. Monakoga qarshi bahsda zaxiradan maydonga tushgan yosh futbolchi oʻyin tempini keskin oshirib yuborishga muvaffaq boʻldi.

Gol va oʻziga xos nishonlash marosimi

Maydonga tushganiga atigi oʻn daqiqa boʻlgan Jesse Derri raqib darvozasiga ajoyib burama zarba yoʻlladi va darvozabon Filipp Kohnni ojiz qoldirdi. Ushbu vaziyatda toʻp toʻgʻridan-toʻgʻri toʻrga borib tushdi va u Sporting safidagi oʻzining debyut golini nishonladi.

Gol urilgach, futbolchi Chelsi safidagi jamoadoshi Kol Palmerning mashhur «sovuqqon» (cold) nishonlash uslubini takrorladi. Ushbu holat darhol muxlislar va futbol jamoatchiligining eʼtiboriga tushdi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlar va kelgusi rejalar

Oʻyindan soʻng Jesse Derri oʻzining shaxsiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. U oʻz postida «Bu xuddi tushdek. Alvalade stadionidagi samimiy qabul uchun barchaga rahmat», deb yozib qoldirdi.

Ushbu xabar Londondagi jamoadoshlarining ham eʼtiboridan chetda qolmadi. Xususan, Kol Palmer, Morgan Rojers, Trevoh Chalobah va Shim Mheuka kabi futbolchilar izohlar boʻlimida oʻz munosabatlarini bildirishdi.

Sporting jamoasi mavsumoldi yigʻinlarini davom ettirib, oy oxirida Nottingem Forestga qarshi maydonga tushadi. Shundan soʻng, Rui Borxes shogirdlari 8-avgust kuni Estrela de Amadoraga qarshi safar oʻyini bilan rasman Liga Portugal bahslarini boshlashadi. Derrining yorqin oʻyini murabbiylar shtabiga uni asosiy tarkibdan joy olishi uchun ijobiy turtki bermoqda.

Jesse DerriSporting CPChelsiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiJoshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiBugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi