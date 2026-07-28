Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdi
Londonning Chelsi klubi safidan Portugaliyaning Sporting CP jamoasiga ijaraga oʻtgan yosh iqtidor egasi Jesse Derri yangi jamoasidagi ilk golini juda chiroyli tarzda rasmiylashtirdi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli vinger mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Monakoga qarshi bahsda maydonga tushib, jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer joriy yilning 11-iyulida amalga oshirilgan boʻlib, kelishuvga koʻra futbolchi 2026–27-yilgi mavsum oxirigacha lissabonliklar sharafini himoya qiladi. Monakoga qarshi bahsda zaxiradan maydonga tushgan yosh futbolchi oʻyin tempini keskin oshirib yuborishga muvaffaq boʻldi.
Gol va oʻziga xos nishonlash marosimiMaydonga tushganiga atigi oʻn daqiqa boʻlgan Jesse Derri raqib darvozasiga ajoyib burama zarba yoʻlladi va darvozabon Filipp Kohnni ojiz qoldirdi. Ushbu vaziyatda toʻp toʻgʻridan-toʻgʻri toʻrga borib tushdi va u Sporting safidagi oʻzining debyut golini nishonladi.
Gol urilgach, futbolchi Chelsi safidagi jamoadoshi Kol Palmerning mashhur «sovuqqon» (cold) nishonlash uslubini takrorladi. Ushbu holat darhol muxlislar va futbol jamoatchiligining eʼtiboriga tushdi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlar va kelgusi rejalarOʻyindan soʻng Jesse Derri oʻzining shaxsiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. U oʻz postida «Bu xuddi tushdek. Alvalade stadionidagi samimiy qabul uchun barchaga rahmat», deb yozib qoldirdi.
Ushbu xabar Londondagi jamoadoshlarining ham eʼtiboridan chetda qolmadi. Xususan, Kol Palmer, Morgan Rojers, Trevoh Chalobah va Shim Mheuka kabi futbolchilar izohlar boʻlimida oʻz munosabatlarini bildirishdi.
Sporting jamoasi mavsumoldi yigʻinlarini davom ettirib, oy oxirida Nottingem Forestga qarshi maydonga tushadi. Shundan soʻng, Rui Borxes shogirdlari 8-avgust kuni Estrela de Amadoraga qarshi safar oʻyini bilan rasman Liga Portugal bahslarini boshlashadi. Derrining yorqin oʻyini murabbiylar shtabiga uni asosiy tarkibdan joy olishi uchun ijobiy turtki bermoqda.
…