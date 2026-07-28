Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdi
Xiaomi brendi rasmiy taqdimotga sanoqli kunlar qolganda oʻzining yangi oilaviy Skynomad krossoverlar oilasi haqidagi ilk tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oddiy AI-92 benzinida ishlaydigan ilgʻor Kunlun elektr uzatmalar tizimi hamda flagman modelning uzoq davom etgan sinov natijalari bilan boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Xiaomi Kunlun platformasining toʻlaqonli taqdimoti joriy yilning 30-iyuliga belgilangan. Mazkur platforma zamonaviy arxitektura, xususiy masofani oshiruvchi Kunlun tizimi hamda xavfsizlikning ilgʻor majmuasini oʻz ichiga oladi. Avtomobilning texnik imkoniyatlari va yoqilgʻi tejamkorligi bozor talablariga toʻla javob berishi kutilmoqda.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatQurilmaning asosiy generatori sifatida Dongan Auto bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan 1,5 litrli turbomotor qoʻllanilgan. Uning quvvati 112 kilovattni (152 ot kuchini) tashkil etib, AI-92, AI-95 hamda AI-98 markali yoqilgʻilarda bemalol ishlay oladi. Tarmoqdan quvvat tugagandan keyingi minimal yoqilgʻi sarfi WLTC tsikli boʻyicha 100 kilometrga atigi 5,7 litrni tashkil qilishi eʼlon qilindi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchi oʻz mahsulotiga boʻlgan ishonchni namoyish etgan holda, elektr qismi va kuch qurilmasiga 8 yil yoki 160 000 kilometr masofaga kafolat taqdim etadi. Bu xaridorlar uchun qoʻshimcha qulaylik va xotirjamlik demakdir.
Sinovlar va modellar qatoriXiaomi rahbari Ley Szyun boshchiligida oʻtkazilgan sinovlar davomida Skynomad N90 Max prototipi yarim yil ichida Xitoyning turli hududlarida 60 000 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtdi. Uzunligi 5285 millimetrni tashkil etuvchi bu ulkan yoʻltanlamas besh oʻrindiqli va yetti oʻrindiqli (2+2+3) salon sxemalarida taklif etiladi.
Model ikkita elektr motor bilan jihozlanib, ularning umumiy quvvati 310 kilovattni (422 ot kuchini) tashkil etadi. Avtomobilga oʻrnatilgan akkumulyator sigʻimi esa 76 kilovatt-soatga teng. WLTC tsikli boʻyicha faqat elektr tortishish kuchida bosib oʻtiladigan masofa 363–370 kilometrni tashkil qiladi. Qatorning yanada ixcham versiyasi boʻlgan Skynomad N70 Max esa 52 yoki 76 kilovatt-soatlik batareyalar hamda versiyasiga qarab 380 kilometrgacha boʻlgan zaxira bilan taʼminlanadi.
…