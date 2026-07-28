Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdi

·17·Avto
Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdi

Xiaomi brendi rasmiy taqdimotga sanoqli kunlar qolganda oʻzining yangi oilaviy Skynomad krossoverlar oilasi haqidagi ilk tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oddiy AI-92 benzinida ishlaydigan ilgʻor Kunlun elektr uzatmalar tizimi hamda flagman modelning uzoq davom etgan sinov natijalari bilan boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Xiaomi Kunlun platformasining toʻlaqonli taqdimoti joriy yilning 30-iyuliga belgilangan. Mazkur platforma zamonaviy arxitektura, xususiy masofani oshiruvchi Kunlun tizimi hamda xavfsizlikning ilgʻor majmuasini oʻz ichiga oladi. Avtomobilning texnik imkoniyatlari va yoqilgʻi tejamkorligi bozor talablariga toʻla javob berishi kutilmoqda.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

Qurilmaning asosiy generatori sifatida Dongan Auto bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan 1,5 litrli turbomotor qoʻllanilgan. Uning quvvati 112 kilovattni (152 ot kuchini) tashkil etib, AI-92, AI-95 hamda AI-98 markali yoqilgʻilarda bemalol ishlay oladi. Tarmoqdan quvvat tugagandan keyingi minimal yoqilgʻi sarfi WLTC tsikli boʻyicha 100 kilometrga atigi 5,7 litrni tashkil qilishi eʼlon qilindi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchi oʻz mahsulotiga boʻlgan ishonchni namoyish etgan holda, elektr qismi va kuch qurilmasiga 8 yil yoki 160 000 kilometr masofaga kafolat taqdim etadi. Bu xaridorlar uchun qoʻshimcha qulaylik va xotirjamlik demakdir.

Sinovlar va modellar qatori

Xiaomi rahbari Ley Szyun boshchiligida oʻtkazilgan sinovlar davomida Skynomad N90 Max prototipi yarim yil ichida Xitoyning turli hududlarida 60 000 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtdi. Uzunligi 5285 millimetrni tashkil etuvchi bu ulkan yoʻltanlamas besh oʻrindiqli va yetti oʻrindiqli (2+2+3) salon sxemalarida taklif etiladi.

Model ikkita elektr motor bilan jihozlanib, ularning umumiy quvvati 310 kilovattni (422 ot kuchini) tashkil etadi. Avtomobilga oʻrnatilgan akkumulyator sigʻimi esa 76 kilovatt-soatga teng. WLTC tsikli boʻyicha faqat elektr tortishish kuchida bosib oʻtiladigan masofa 363–370 kilometrni tashkil qiladi. Qatorning yanada ixcham versiyasi boʻlgan Skynomad N70 Max esa 52 yoki 76 kilovatt-soatlik batareyalar hamda versiyasiga qarab 380 kilometrgacha boʻlgan zaxira bilan taʼminlanadi.

XiaomiSkynomadKunlunElektromobilYoʻltanlamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiBugun, 15:25Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaPorsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaBugun, 12:13Xitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadiXitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadiBugun, 11:23Geely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiGeely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiKecha, 22:20Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiKecha, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan