Netflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmi
Zamonaviy futbol tarixidagi eng shov-shuvli va muvaffaqiyatli murabbiylardan biri — Joze Mourinoning hayoti va sermashaqqat faoliyatiga bag‘ishlangan «Joze Mourino. O‘ziga xos» (The Special One) hujjatli filmi 11 avgust kuni Netflix platformasida e’lon qilinadi. Bu haqda media-servisning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qilindi.
Zamin.uz millionlab futbol ishqibozlari tomonidan intiqlik bilan kutilayotgan ushbu eksklyuziv loyiha va unda ishtirok etgan afsonaviy yulduzlar haqidagi tafsilotlarni taqdim etadi.
1. Mashhur afsonalar intervyusi va sahna ortidagi noma’lum sirlar
Loyiha yaratuvchilarining ta’kidlashicha, filmda Mourino faoliyatining shu kungacha jamoatchilikka noma’lum bo‘lgan eng qiziqarli epizodlari, kiyinish xonasidagi sirlar va shov-shuvli janjallarning asl sabablari oshkor etiladi.
Eng e’tiborlisi, kartinada portugaliyalik murabbiy bilan birga ishlagan va unga qarshi maydonga tushgan dunyo futbolining eng buyuk namoyandalari eksklyuziv intervyulari bilan bo‘lishadi.
Filmda ishtirok etgan afsonaviy futbolchilar va murabbiylar:
Ser Aleks Fergyuson, Jon Terri, Iker Kasilyas, Zlatan Ibragimovich, Dide Drogba, Marselo, Samuel Eto'O, Xaver Zanetti, Frenk Lempard va Petr Chex.
Filmda Jozening «Portu», «Chelsi», «Inter» va «Real Madrid»dagi eng yorqin zafarlari, ommaviy axborot vositalari bilan olib borgan «psixologik urushlari» hamda qanday qilib mashhur «O‘ziga xos» (The Special One) laqabini olgani atroflicha hikoya qilinadi.
«Joze Mourino. O‘ziga xos» filmi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Film nomi
«Joze Mourino. O‘ziga xos» (The Special One)
Namoyish platformasi
Netflix
Premera sanasi
11 avgust
Asosiy mavzu
Mourinoning faoliyati, sirlari, janjallari va yutuqlari
Taklif etilgan yulduzlar
Fergyuson, Terri, Kasilyas, Ibragimovich, Drogba va boshqalar
Joze Mourinoning hozirgi klubi
«Real Madrid» (Shartnoma 2029 yil iyungacha)
2. Mourinoning Madridga shov-shuvli qaytishi
Ma’lumot uchun, Joze Mourino yaqinda yana jahon futboli diqqat markaziga qaytdi. 2026 yil 11 iyun kuni Madridning «Real» klubi portugaliyalik mutaxassisni yana bosh murabbiy etib tayinlanganini rasman e’lon qilgan edi.
Ushbu strategik shartnoma 2029 yilning iyun oyiga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, «Qirollik klubi» Mourino boshchiligida yangi zafarli davrni boshlashni maqsad qilgan.
Joze Mourino haqidagi ushbu hujjatli film nafaqat uning muxlislari, balki butun futbol jamoatchiligi uchun yilning eng kutilgan premeralaridan biriga aylanmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Joze Mourino «Real Madrid»ga qaytib, yana Chempionlar Ligasida zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…