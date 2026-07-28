Netflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmi

·37·Madaniyat
Netflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmi

Zamonaviy futbol tarixidagi eng shov-shuvli va muvaffaqiyatli murabbiylardan biri — Joze Mourinoning hayoti va sermashaqqat faoliyatiga bag‘ishlangan «Joze Mourino. O‘ziga xos» (The Special One) hujjatli filmi 11 avgust kuni Netflix platformasida e’lon qilinadi. Bu haqda media-servisning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qilindi.

Zamin.uz millionlab futbol ishqibozlari tomonidan intiqlik bilan kutilayotgan ushbu eksklyuziv loyiha va unda ishtirok etgan afsonaviy yulduzlar haqidagi tafsilotlarni taqdim etadi.

1. Mashhur afsonalar intervyusi va sahna ortidagi noma’lum sirlar

Loyiha yaratuvchilarining ta’kidlashicha, filmda Mourino faoliyatining shu kungacha jamoatchilikka noma’lum bo‘lgan eng qiziqarli epizodlari, kiyinish xonasidagi sirlar va shov-shuvli janjallarning asl sabablari oshkor etiladi.

Eng e’tiborlisi, kartinada portugaliyalik murabbiy bilan birga ishlagan va unga qarshi maydonga tushgan dunyo futbolining eng buyuk namoyandalari eksklyuziv intervyulari bilan bo‘lishadi.

Filmda ishtirok etgan afsonaviy futbolchilar va murabbiylar:

Ser Aleks Fergyuson, Jon Terri, Iker Kasilyas, Zlatan Ibragimovich, Dide Drogba, Marselo, Samuel Eto'O, Xaver Zanetti, Frenk Lempard va Petr Chex.

Filmda Jozening «Portu», «Chelsi», «Inter» va «Real Madrid»dagi eng yorqin zafarlari, ommaviy axborot vositalari bilan olib borgan «psixologik urushlari» hamda qanday qilib mashhur «O‘ziga xos» (The Special One) laqabini olgani atroflicha hikoya qilinadi.

«Joze Mourino. O‘ziga xos» filmi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Film nomi

«Joze Mourino. O‘ziga xos» (The Special One)

Namoyish platformasi

Netflix

Premera sanasi

11 avgust

Asosiy mavzu

Mourinoning faoliyati, sirlari, janjallari va yutuqlari

Taklif etilgan yulduzlar

Fergyuson, Terri, Kasilyas, Ibragimovich, Drogba va boshqalar

Joze Mourinoning hozirgi klubi

«Real Madrid» (Shartnoma 2029 yil iyungacha)

2. Mourinoning Madridga shov-shuvli qaytishi

Ma’lumot uchun, Joze Mourino yaqinda yana jahon futboli diqqat markaziga qaytdi. 2026 yil 11 iyun kuni Madridning «Real» klubi portugaliyalik mutaxassisni yana bosh murabbiy etib tayinlanganini rasman e’lon qilgan edi.

Ushbu strategik shartnoma 2029 yilning iyun oyiga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, «Qirollik klubi» Mourino boshchiligida yangi zafarli davrni boshlashni maqsad qilgan.

Joze Mourino haqidagi ushbu hujjatli film nafaqat uning muxlislari, balki butun futbol jamoatchiligi uchun yilning eng kutilgan premeralaridan biriga aylanmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Joze Mourino «Real Madrid»ga qaytib, yana Chempionlar Ligasida zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

José MourinhoNetflixReal MadridChelseaInter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir milliardlik natija: 2026 yilning eng daromadli filmi nomi ochiqlandiBir milliardlik natija: 2026 yilning eng daromadli filmi nomi ochiqlandiBugun, 16:45Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)Bugun, 15:04Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)Bugun, 09:19"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalar"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalarBugun, 04:29Kristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiKristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiBugun, 04:24Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Bugun, 04:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida