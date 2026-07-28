Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi

·46·Sport
Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi

Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) afsonaviy mutaxassis Roberto Manchini mamlakat milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib rasman tayinlanganini e’lon qildi. Yevro-2020 chempioni bo‘lgan tajribali murabbiy yana «Skuadra Adzurra»ni boshqarishga qaytmoqda.

Zamin.uz Italiya futbolidagi ushbu kutilmagan va shov-shuvli tayinlov, Manchinining qaytishi hamda terma jamoadagi yangi davr tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Skuadra Adzurra»ga ikkinchi qaytish va Yevro-2020 zafari

Qayd etish joizki, italiyalik taniqli mutaxassis mamlakat milliy terma jamoasini o‘z faoliyatida ikkinchi bor boshqaradi. Manchini avval ham Italiya terma jamoasida muvaffaqiyatli ishlab, jamoani Yevro-2020 chempionligiga olib chiqqan edi.

Uning boshchiligidagi Italiya terma jamoasi yorqin va tajovuzkor futbol namoyish etib, mag‘lubiyatsiz o‘yinlar seriyasi bo‘yicha bir qator jahon rekordlarini o‘rnatgan.

Italiya futbol federatsiyasining rasmiy xabaridan:

«Roberto Manchini Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib rasman tayinlandi. Tajribali mutaxassis yana "Skuadra Adzurra"ni yangi zafarlar sari boshlaydi.»

Roberto Manchinining Italiya terma jamoasiga qaytishi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Bosh murabbiy

Roberto Manchini

Tayinlov maqomi

Ikkinchi marotaba tayinlanish (Rasman e’lon qilindi)

Birinchi boshqaruv davri

2018–2023 yillar

Asosiy yutug‘i

Yevro-2020 chempionligi

Ketish sababi (2023)

Federatsiya rahbariyati bilan kelishmovchilik

Terma jamoa laqabi

«Skuadra Adzurra» (Azzurri)

2. 2023 yildagi kelishmovchiliklar va yangi sahifa

Eslatib o‘tamiz, Roberto Manchini 2018–2023 yillarda Italiya milliy terma jamoasini boshqargan. Biroq 2023 yilda Italiya futbol federatsiyasi rahbariyati bilan yuzaga kelgan ichki kelishmovchiliklar va qarashlarning mos kelmasligi sababli u o‘z lavozimini kutilmaganda tark etgan edi.

Oradan vaqt o‘tib, tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklarga barham berildi va Manchini yana qadrdon jamoasiga qaytib, italiyalik muxlislarga yangi g‘alabalarni taqdim etishga tayyorligini bildirdi.

Roberto Manchinining qaytishi Italiya futboli uchun yangi umid va rivojlanish bosqichini boshlab bermoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Roberto Manchini Italiya terma jamoasi bilan Yevro-2020'dagi kabi yana katta zafarlarga erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiBugun, 20:52Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi