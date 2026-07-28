Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi
Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) afsonaviy mutaxassis Roberto Manchini mamlakat milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib rasman tayinlanganini e’lon qildi. Yevro-2020 chempioni bo‘lgan tajribali murabbiy yana «Skuadra Adzurra»ni boshqarishga qaytmoqda.
Zamin.uz Italiya futbolidagi ushbu kutilmagan va shov-shuvli tayinlov, Manchinining qaytishi hamda terma jamoadagi yangi davr tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Skuadra Adzurra»ga ikkinchi qaytish va Yevro-2020 zafari
Qayd etish joizki, italiyalik taniqli mutaxassis mamlakat milliy terma jamoasini o‘z faoliyatida ikkinchi bor boshqaradi. Manchini avval ham Italiya terma jamoasida muvaffaqiyatli ishlab, jamoani Yevro-2020 chempionligiga olib chiqqan edi.
Uning boshchiligidagi Italiya terma jamoasi yorqin va tajovuzkor futbol namoyish etib, mag‘lubiyatsiz o‘yinlar seriyasi bo‘yicha bir qator jahon rekordlarini o‘rnatgan.
Italiya futbol federatsiyasining rasmiy xabaridan:
«Roberto Manchini Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib rasman tayinlandi. Tajribali mutaxassis yana "Skuadra Adzurra"ni yangi zafarlar sari boshlaydi.»
Roberto Manchinining Italiya terma jamoasiga qaytishi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Bosh murabbiy
Roberto Manchini
Tayinlov maqomi
Ikkinchi marotaba tayinlanish (Rasman e’lon qilindi)
Birinchi boshqaruv davri
2018–2023 yillar
Asosiy yutug‘i
Yevro-2020 chempionligi
Ketish sababi (2023)
Federatsiya rahbariyati bilan kelishmovchilik
Terma jamoa laqabi
«Skuadra Adzurra» (Azzurri)
2. 2023 yildagi kelishmovchiliklar va yangi sahifa
Eslatib o‘tamiz, Roberto Manchini 2018–2023 yillarda Italiya milliy terma jamoasini boshqargan. Biroq 2023 yilda Italiya futbol federatsiyasi rahbariyati bilan yuzaga kelgan ichki kelishmovchiliklar va qarashlarning mos kelmasligi sababli u o‘z lavozimini kutilmaganda tark etgan edi.
Oradan vaqt o‘tib, tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklarga barham berildi va Manchini yana qadrdon jamoasiga qaytib, italiyalik muxlislarga yangi g‘alabalarni taqdim etishga tayyorligini bildirdi.
Roberto Manchinining qaytishi Italiya futboli uchun yangi umid va rivojlanish bosqichini boshlab bermoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Roberto Manchini Italiya terma jamoasi bilan Yevro-2020'dagi kabi yana katta zafarlarga erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…