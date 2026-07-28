Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildi

·52·Sport
Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildi

Italiyalik sotsiologiya professori Alessandro Orsini Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga Andrea Pirlo nomzodi bekor qilinganidan so‘ng mamlakatdagi siyosiy kayfiyat va qarorlarni keskin istehzo bilan tanqid qildi. U terma jamoani boshqarish uchun Ukraina mudofaa va razvedka rahbarlari nomzodini «taklif etdi».

Zamin.uz Italiya futbolidagi ushbu kutilmagan mojaro, kadrlar iste’fosi va professor Orsinining shov-shuvli pichingi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Maydonda qotillik sodir etishlari mumkin»: Professorning kinoyali murojaati

Afsonaviy futbolchi va murabbiy Andrea Pirloning Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlanishi bekor qilingach, LUISS universiteti professori Alessandro Orsini X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida kesatiqli post chop etdi.

Pirloning nomzodi Rossiyaning «Fonbet» bukmekerlik kompaniyasi bilan tijorat munosabatlari atrofidagi mojaro sabab qaytarib olingan edi.

Alessandro Orsinining ijtimoiy tarmoqdagi postidan:

«Pirlo lavozimidan chetlatilgandan so‘ng, Italiya terma jamoasi murabbiyi lavozimiga ikkita nom qoldi: yaqinda ishdan bo‘shatilgan Ukraina armiyasining sobiq rahbari Sirskiy yoki Ukraina maxfiy xizmatlari rahbari Budanov.

Yagona muammo shundaki, ular maydonda qotillik sodir etishlari mumkin. Bosh vazir Jorjiya Meloni esa italiyaliklarni sharmanda qilish uchun keyingi qadamlarini o‘ylamoqda.»

Italiya terma jamoasidagi mojaro va professor pichingi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Mojaro markazida

Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligi posti

Bekor qilingan nomzod

Andrea Pirlo (Rossiya bukmekerlik kompaniyasi bilan shartnoma sabab)

Iste’foga chiqqanlar

Texnik direktor Paolo Maldini terma jamoani tark etdi

Sport vaziri pozitsiyasi

Andrea Abodi Pirlo «vijdonini tartibga keltirishi» kerakligini aytdi

Tanqid muallifi

LUISS sotsiologiya professori Alessandro Orsini

2. Andrea Pirlo va Paolo Maldinining ketishi: Italiya futbolida siyosiy bosim

Eslatib o‘tamiz, aslida Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini boshqarishi kerak edi. Ammo uning Rossiyaning «Fonbet» bukmekerlik kompaniyasi bilan hamkorlik qilgani oshkor bo‘lgach, jamoatchilik va siyosatchilarning e’tirozlari ortidan uning tayinlovi bekor qilindi.

Ushbu janjal ortidan Italiya futbolining yana bir afsonasi — terma jamoa texnik direktori Paolo Maldini ham o‘z lavozimini tark etdi. Keyinchalik Italiya sport vaziri Andrea Abodi OAVga bergan bayonotida Pirlo «avval o‘z vijdonini tartibga keltirishi kerakligi»ni ta’kidlab o‘tgan edi.

Italiya futboli atrofidagi bu kabi munozaralar va sportning siyosiylashuvi muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Ushbu qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va sport yangiliklarini kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, sport va tijorat shartnomalariga siyosiy sabablar bilan aralashish to‘g‘rimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Alessandro OrsiniAndrea PirloKyrylo BudanovOleksandr SyrskyiGiorgia Meloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiBugun, 20:52Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi