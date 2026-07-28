Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildi
Italiyalik sotsiologiya professori Alessandro Orsini Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga Andrea Pirlo nomzodi bekor qilinganidan so‘ng mamlakatdagi siyosiy kayfiyat va qarorlarni keskin istehzo bilan tanqid qildi. U terma jamoani boshqarish uchun Ukraina mudofaa va razvedka rahbarlari nomzodini «taklif etdi».
Zamin.uz Italiya futbolidagi ushbu kutilmagan mojaro, kadrlar iste’fosi va professor Orsinining shov-shuvli pichingi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Maydonda qotillik sodir etishlari mumkin»: Professorning kinoyali murojaati
Afsonaviy futbolchi va murabbiy Andrea Pirloning Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlanishi bekor qilingach, LUISS universiteti professori Alessandro Orsini X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida kesatiqli post chop etdi.
Pirloning nomzodi Rossiyaning «Fonbet» bukmekerlik kompaniyasi bilan tijorat munosabatlari atrofidagi mojaro sabab qaytarib olingan edi.
Alessandro Orsinining ijtimoiy tarmoqdagi postidan:
«Pirlo lavozimidan chetlatilgandan so‘ng, Italiya terma jamoasi murabbiyi lavozimiga ikkita nom qoldi: yaqinda ishdan bo‘shatilgan Ukraina armiyasining sobiq rahbari Sirskiy yoki Ukraina maxfiy xizmatlari rahbari Budanov.
Yagona muammo shundaki, ular maydonda qotillik sodir etishlari mumkin. Bosh vazir Jorjiya Meloni esa italiyaliklarni sharmanda qilish uchun keyingi qadamlarini o‘ylamoqda.»
Italiya terma jamoasidagi mojaro va professor pichingi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Mojaro markazida
Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligi posti
Bekor qilingan nomzod
Andrea Pirlo (Rossiya bukmekerlik kompaniyasi bilan shartnoma sabab)
Iste’foga chiqqanlar
Texnik direktor Paolo Maldini terma jamoani tark etdi
Sport vaziri pozitsiyasi
Andrea Abodi Pirlo «vijdonini tartibga keltirishi» kerakligini aytdi
Tanqid muallifi
LUISS sotsiologiya professori Alessandro Orsini
2. Andrea Pirlo va Paolo Maldinining ketishi: Italiya futbolida siyosiy bosim
Eslatib o‘tamiz, aslida Andrea Pirlo Italiya terma jamoasini boshqarishi kerak edi. Ammo uning Rossiyaning «Fonbet» bukmekerlik kompaniyasi bilan hamkorlik qilgani oshkor bo‘lgach, jamoatchilik va siyosatchilarning e’tirozlari ortidan uning tayinlovi bekor qilindi.
Ushbu janjal ortidan Italiya futbolining yana bir afsonasi — terma jamoa texnik direktori Paolo Maldini ham o‘z lavozimini tark etdi. Keyinchalik Italiya sport vaziri Andrea Abodi OAVga bergan bayonotida Pirlo «avval o‘z vijdonini tartibga keltirishi kerakligi»ni ta’kidlab o‘tgan edi.
Italiya futboli atrofidagi bu kabi munozaralar va sportning siyosiylashuvi muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Ushbu qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va sport yangiliklarini kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, sport va tijorat shartnomalariga siyosiy sabablar bilan aralashish to‘g‘rimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…