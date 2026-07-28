Fish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildi

·27·Texno
Fish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildi

Palo-Altoda joylashgan Fish Audio startapi sunʼiy intellekt yordamida ovoz modellarini yaratish yoʻnalishidagi dastlabki bosqichda 50 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu moliyalashtirish raundi Coreline Ventures va Capital Today kompaniyalari boshchiligida amalga oshirilgan boʻlib, unga boshqa qator venchur fondlari ham oʻz hissasini qoʻshdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt orqali yaratiladigan ovoz modellari bozori jadal rivojlanmoqda. Ijodiy soha vakillari ovozlarning imkon qadar ifodali boʻlishini talab qilsa, mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va savdo jarayonlarini avtomatlashtirishni istagan korxonalar ularni oson boshqarish imkoniyatini qidiradi. Fish Audio oʻzining 15 mingdan ortiq tabiiy til boshqaruv mexanizmlariga ega kutubxonasi yordamida ana shu barcha talablarni qondirishni maqsad qilgan.

Startapning qisqa fursatdagi muvaffaqiyati

Oʻtgan yili oʻz faoliyatini boshlaganidan buyon mazkur startapning ochiq kodli va xosting versiyalaridan foydalanuvchilar soni 8 milliondan oshdi. Hozirda kompaniya yillik 21 million dollarlik barqaror daromadga ega. Mazkur koʻrsatkichlarni yanada yaxshilash va infratuzilmani kengaytirish uchun jalb etilgan 50 million dollarlik investitsiyadan foydalanilishi rejalashtirilgan.

Fish Audio loyihasiga sobiq NVIDIA tadqiqotchisi Shijia Liao tomonidan kichik tashabbus sifatida tamal toshi qoʻyilgan edi. Bozordagi sintetik ovozlarning yetarlicha ifodali emasligidan norozir boʻlgan mutaxassis bitta grafik protsessor (GPU) yordamida yangi ovoz generatsiya qilish modelini ishlab chiqqan va uni ochiq kodli formatda taqdim etgan. GitHub platformasidagi Fish Speech repozitori hozirda 31 mingdan ortiq yulduzchaga ega boʻlib, uni mustaqil dasturchilar, videooʻyinlar dizaynerlari va kontent yaratuvchilar faol qoʻllamoqda.

Modellar qatori va korporativ yechimlar

Oxirgi bir yil ichida kompaniya beshta yangi modelni, jumladan, toʻrtta nutq generatsiya qilish va bitta nutqni matnga aylantirish modelini bozorga chiqardi. Ulardan uchtasining kodi ochiq holda eʼlon qilingan boʻlsa-da, eng soʻnggi S2.1 Pro modeli faqat pullik API orqali taqdim etiladi. Kompaniya ijodkorlar va jamoalar uchun maʼlum daqiqalar limiti hamda ovozni klonlash funksiyalarini oʻz ichiga olgan oylik pullik tarif rejalarini taklif etadi.

Shuningdek, tashkilotlar uchun moʻljallangan korporativ API platformasi ham mavjud boʻlib, HeyGen, Sanas va Plaud kabi taniqli kompaniyalar uning xizmatlaridan foydalanib kelmoqda. HeyGen sunʼiy intellekt avatarlariga realistik ovoz berish uchun mazkur texnologiyani qoʻllasa, oʻyin studiyalari oʻz qahramonlari uchun ifodali ovozlarga ehtiyoj sezadi.

Mualliflik huquqi va avtomatlashtirilgan yechimlar

Startap oʻz ovozlar kutubxonasini kengaytirish maqsadida foydalanuvchilardan oʻz ovoz namunalarini taqdim etishni soʻragan va agar ular ishlatilsa, kompensatsiya toʻlagan. Biroq bir necha oy oldin ayrim ijodkorlar oʻzlarining ovozlari roziliksiz yuklab yuborilganidan shikoyat qilgan edi. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida Fish Audio rahbarlari kontentni olib tashlash jarayonini toʻliq avtomatlashtirdi.

Endilikda mualliflar qisqa ovoz namunasi yoki shartnoma taqdim etish orqali oʻzlariga tegishli ovoz platformadan 3 daqiqadan kamroq vaqt ichida oʻchirib tashlanishiga erishishi mumkin. Shunga qaramay, kimgadir boshqa sanʼatkorning ovozini xabardor qilmasdan yuklash imkoniyati saqlanib qolayotgani va asl egasi shikoyat qilmaguncha u platformada ishlatilaverishi dolzarb masala boʻlib qolmoqda.

Fish AudioSunʼiy intellektInvestitsiyaOvoz modellariTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50Apple kompaniyasi Klarna bilan hamkorlikda yangi lizing dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi Klarna bilan hamkorlikda yangi lizing dasturini ishga tushirdiBugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob