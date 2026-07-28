Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandi

·22·Avto
Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandi

Sankt-Peterburg shahridagi Shushari mavzesida joylashgan «AGR» xoldingiga qarashli avtomobil zavodida toʻla siklli ishlab chiqarish jarayoni yogʻochdan emas, balki keng koʻlamli modernizatsiyadan soʻng yoʻlga qoʻyildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, korxonada toʻla privodli Jeland J6 krossoverining yangi versiyasini yigʻish boshlangan boʻlib, mazkur qadam mahalliy avtomobilsozlik bozorida muhim voqea sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqarish jarayoni zamonaviy talablarga toʻla javob berishi uchun zavod liniyalari eng soʻnggi rusumdagi robotlashtirilgan majmualar va raqamli nazorat tizimlari bilan jihozlandi. Ushbu texnologik yangiliklar texnologik jarayonlarning barqarorligini hamda yigʻilayotgan avtomobillarning yuqori sifat standartlariga mos kelishini kafolatlaydi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Yangi Jeland J6 AWD modeli kapoti ostiga 1,6 litr hajmli turbollangan quvvat agregati oʻrnatilgan boʻlib, u 150 ot kuchiga ega. Shuningdek, dvigatelning maksimal aylanish momenti 275 N·m ni tashkil etadi. Mazkur agregat yetti pogʻonali va ikkita «hoʻl» ilashuv muftasiga ega robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi.

Avtomobilning toʻla privod tizimi oltita turli harakat rejimini qoʻllab-quvvatlaydi. Yoʻl qoplamasi bilan ilashish yomonlashgan ogʻir sharoitlarda tizim avtomatik ravishda orqa oʻqqa quvvat uzatishni faollashtiradi, bu esa xavfsizlik va boshqaruvni sezilarli darajada yaxshilaydi.

Qishki sharoitlarga moslashuv va jihozlanish

Avtomobil ogʻir iqlim va foydalanish sharoitlariga toʻlaqonli moslashtirilgan. Xususan, krossover korpusi kuchaytirilgan korroziyaga qarshi himoya qatlami bilan qoplangan. Qishki paket esa oʻrindiqlar, rul chambaragi, lolaquyosh oynasi va oyna yuvish tebratkichi forsunkalarini isitish tizimlarini oʻz ichiga oladi.

Ishlab chiqarishning boshlangʻich bosqichida xaridorlarga krossover «Prestij» komplektatsiyasida taklif etiladi. Ushbu versiya quyidagi zamonaviy qulayliklar bilan taʼminlangan:

  • Raqamli boshqaruv paneli
  • Panorama tomi
  • Old oʻrindiqlar ventilyatsiyasi
  • Atrofni koʻrish tizimi
  • Elektron haydovchi yordamchilari toʻplami
Maʼlum qilinishicha, avtomobilni sotuvga chiqarish muddati va uning aniq qiymati haqida ishlab chiqaruvchi keyinroq qoʻshimcha ravishda maʼlumot beradi. Mazkur loyiha Defetoo kompaniyasi bilan yaqin hamkorlikda muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

JelandAvtomobilsozlikKrossoverRossiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniAvtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniBugun, 17:30BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBugun, 17:23Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiZeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiBugun, 16:58Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiBugun, 15:25Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 15:20Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaPorsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi