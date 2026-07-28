Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandi
Sankt-Peterburg shahridagi Shushari mavzesida joylashgan «AGR» xoldingiga qarashli avtomobil zavodida toʻla siklli ishlab chiqarish jarayoni yogʻochdan emas, balki keng koʻlamli modernizatsiyadan soʻng yoʻlga qoʻyildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, korxonada toʻla privodli Jeland J6 krossoverining yangi versiyasini yigʻish boshlangan boʻlib, mazkur qadam mahalliy avtomobilsozlik bozorida muhim voqea sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqarish jarayoni zamonaviy talablarga toʻla javob berishi uchun zavod liniyalari eng soʻnggi rusumdagi robotlashtirilgan majmualar va raqamli nazorat tizimlari bilan jihozlandi. Ushbu texnologik yangiliklar texnologik jarayonlarning barqarorligini hamda yigʻilayotgan avtomobillarning yuqori sifat standartlariga mos kelishini kafolatlaydi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarYangi Jeland J6 AWD modeli kapoti ostiga 1,6 litr hajmli turbollangan quvvat agregati oʻrnatilgan boʻlib, u 150 ot kuchiga ega. Shuningdek, dvigatelning maksimal aylanish momenti 275 N·m ni tashkil etadi. Mazkur agregat yetti pogʻonali va ikkita «hoʻl» ilashuv muftasiga ega robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi.
Avtomobilning toʻla privod tizimi oltita turli harakat rejimini qoʻllab-quvvatlaydi. Yoʻl qoplamasi bilan ilashish yomonlashgan ogʻir sharoitlarda tizim avtomatik ravishda orqa oʻqqa quvvat uzatishni faollashtiradi, bu esa xavfsizlik va boshqaruvni sezilarli darajada yaxshilaydi.
Qishki sharoitlarga moslashuv va jihozlanishAvtomobil ogʻir iqlim va foydalanish sharoitlariga toʻlaqonli moslashtirilgan. Xususan, krossover korpusi kuchaytirilgan korroziyaga qarshi himoya qatlami bilan qoplangan. Qishki paket esa oʻrindiqlar, rul chambaragi, lolaquyosh oynasi va oyna yuvish tebratkichi forsunkalarini isitish tizimlarini oʻz ichiga oladi.
Ishlab chiqarishning boshlangʻich bosqichida xaridorlarga krossover «Prestij» komplektatsiyasida taklif etiladi. Ushbu versiya quyidagi zamonaviy qulayliklar bilan taʼminlangan:
- Raqamli boshqaruv paneli
- Panorama tomi
- Old oʻrindiqlar ventilyatsiyasi
- Atrofni koʻrish tizimi
- Elektron haydovchi yordamchilari toʻplami
…