Bredli Barkola Liverpul bilan shartnoma shartlarida kelishib oldi

·32·Sport
Bredli Barkola Liverpul bilan shartnoma shartlarida kelishib oldi

Parijning PSJ klubi vingeri Bredli Barkola faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishga yaqin turibdi. Goal.com va L'Equipe nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, 23 yoshli fransuz futbolchisi Mersisayd grandi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Biroq, transfer rasmiylashishi uchun jamoalar hali oʻzaro kelishuvga kelishi talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, hujumchi Parij klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirmasligini qatʼiy maʼlum qilgan. Uning PSJ bilan tuzgan bitimi 2028-yilning yoziga qadar moʻljallangan edi. Fransiyalik futbolchi Parij kapitalidagi soʻnggi oylarda muhim uchrashuvlarda asosan zaxirada qolib ketganidan norozi boʻlib, yangi chaqiruvlarga tayyor ekanini bildirgan.

Andoni Iraola bilan muzokaralar va Anfielddagi istiqbol

Futbolchi Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola hamda klub rahbariyati bilan ijobiy muzokaralar oʻtkazgan. Tomonlar kelajakdagi hamkorlik rejalarini muhokama qilishgan boʻlib, Barkola aynan Anfieldda oʻzini asosiy tarkib oʻyinchisi sifatida koʻrsatishni istamoqda. U oʻz faoliyatidagi navbatdagi muhim qadam sifatida Angliya chempionatida toʻp surishni maqsad qilgan.

Shunga qaramay, transfer muzokaralari juda murakkab bosqichda turibdi. Hozircha ikki Yevropa giganti futbolchining qiymati boʻyicha bir toʻxtamga kela olgani yoʻq. PSJ oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishga qarshi emas, biroq Fransiya klubi ushbu transfer uchun kamida 120 million yevrodan ortiq mablagʻ talab qilmoqda.

Moliya masalasi va kelajakdagi muzokaralar

Hozirgi vaqtda Liverpul va Parij klubi rasmiylari oʻrtasida dastlabki muloqotlar davom etmoqda. Klublar oʻrtasidagi moliyaviy farq katta boʻlishiga qaramay, futbolchining ingliz klubiga oʻtish borasidagi qatʼiy istami Mersisayd jamoasiga muzokaralarda maʼlum bir ustunlik taqdim etmoqda.

Agar klublar oʻzaro murosaga kela olmasa, Liverpul rahbariyati muzokaralar stolidan voz kechishga majbur boʻlishi ham mumkin. Yaqin kunlarda tomonlar oʻrtasidagi muloqotlar davom etishi va transfer taqdiriga oydinlik kiritilishi kutilmoqda.

Bredli BarkolaLiverpulPSJAngliya Premer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiBugun, 20:52Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi