Bredli Barkola Liverpul bilan shartnoma shartlarida kelishib oldi
Parijning PSJ klubi vingeri Bredli Barkola faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishga yaqin turibdi. Goal.com va L'Equipe nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, 23 yoshli fransuz futbolchisi Mersisayd grandi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Biroq, transfer rasmiylashishi uchun jamoalar hali oʻzaro kelishuvga kelishi talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, hujumchi Parij klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirmasligini qatʼiy maʼlum qilgan. Uning PSJ bilan tuzgan bitimi 2028-yilning yoziga qadar moʻljallangan edi. Fransiyalik futbolchi Parij kapitalidagi soʻnggi oylarda muhim uchrashuvlarda asosan zaxirada qolib ketganidan norozi boʻlib, yangi chaqiruvlarga tayyor ekanini bildirgan.
Andoni Iraola bilan muzokaralar va Anfielddagi istiqbolFutbolchi Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola hamda klub rahbariyati bilan ijobiy muzokaralar oʻtkazgan. Tomonlar kelajakdagi hamkorlik rejalarini muhokama qilishgan boʻlib, Barkola aynan Anfieldda oʻzini asosiy tarkib oʻyinchisi sifatida koʻrsatishni istamoqda. U oʻz faoliyatidagi navbatdagi muhim qadam sifatida Angliya chempionatida toʻp surishni maqsad qilgan.
Shunga qaramay, transfer muzokaralari juda murakkab bosqichda turibdi. Hozircha ikki Yevropa giganti futbolchining qiymati boʻyicha bir toʻxtamga kela olgani yoʻq. PSJ oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishga qarshi emas, biroq Fransiya klubi ushbu transfer uchun kamida 120 million yevrodan ortiq mablagʻ talab qilmoqda.
Moliya masalasi va kelajakdagi muzokaralarHozirgi vaqtda Liverpul va Parij klubi rasmiylari oʻrtasida dastlabki muloqotlar davom etmoqda. Klublar oʻrtasidagi moliyaviy farq katta boʻlishiga qaramay, futbolchining ingliz klubiga oʻtish borasidagi qatʼiy istami Mersisayd jamoasiga muzokaralarda maʼlum bir ustunlik taqdim etmoqda.
Agar klublar oʻzaro murosaga kela olmasa, Liverpul rahbariyati muzokaralar stolidan voz kechishga majbur boʻlishi ham mumkin. Yaqin kunlarda tomonlar oʻrtasidagi muloqotlar davom etishi va transfer taqdiriga oydinlik kiritilishi kutilmoqda.
…