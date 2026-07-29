Jarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladi
Skouhegan shahrilik 43 yoshli Mitchell 2023 yil 1 martda chap tuxumdonida aniqlangan xavfsiz o‘smani olib tashlash maqsadida operatsiyaga yotqizilgan. O‘sma kattalashgani sabab uni laparoskopik usulda olib tashlash rejalashtirilgan edi.
Ammo doktor Daniel Ganon operatsiya paytida o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom qovug‘ini to‘liq kesib olgan. Bu holat keyingi patologik tekshiruvda ma’lum bo‘lgan. Ekspertiza olib tashlangan to‘qima qovuq devoriga tegishli ekanini ko‘rsatgan.
Shunga qaramay, xato bemor shifoxonaga ikkinchi marta kelguniga qadar aniqlanmagan. Mitchell kuchli og‘riq, qorin sohasidagi shish va peshob chiqara olmaslikdan aziyat chekkan. Qayta tekshiruvdan so‘ng shifokorlar qovuqni tiklash imkoni deyarli qolmaganini bildirgan.
Shundan keyin bemor sakkiz oydan ziyod vaqt ikki tomonlama nefrostoma naychalariga bog‘liq holda yashagan. Naychalar peshobni qovuqqa emas, bevosita buyraklardan tashqariga chiqarish uchun o‘rnatilgan. Bu davrda unda siydik yo‘llari va buyrak infeksiyalari qayta-qayta kuzatilgan.
2023 yil oktyabrida Bostonda o‘tkazilgan murakkab operatsiyada jarrohlar Mitchellning ichak to‘qimasidan yangi qovuq shakllantirgan. Biroq bu ham uning hayotini to‘liq avvalgi holatiga qaytarmagan. U hozirgacha har kuni bir necha marta kateterdan foydalanadi va doimiy tibbiy nazoratda turadi.
…