Jarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladi

·0·Dunyo
Jarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladi

Skouhegan shahrilik 43 yoshli Mitchell 2023 yil 1 martda chap tuxumdonida aniqlangan xavfsiz o‘smani olib tashlash maqsadida operatsiyaga yotqizilgan. O‘sma kattalashgani sabab uni laparoskopik usulda olib tashlash rejalashtirilgan edi.

Ammo doktor Daniel Ganon operatsiya paytida o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom qovug‘ini to‘liq kesib olgan. Bu holat keyingi patologik tekshiruvda ma’lum bo‘lgan. Ekspertiza olib tashlangan to‘qima qovuq devoriga tegishli ekanini ko‘rsatgan.

Shunga qaramay, xato bemor shifoxonaga ikkinchi marta kelguniga qadar aniqlanmagan. Mitchell kuchli og‘riq, qorin sohasidagi shish va peshob chiqara olmaslikdan aziyat chekkan. Qayta tekshiruvdan so‘ng shifokorlar qovuqni tiklash imkoni deyarli qolmaganini bildirgan.

Shundan keyin bemor sakkiz oydan ziyod vaqt ikki tomonlama nefrostoma naychalariga bog‘liq holda yashagan. Naychalar peshobni qovuqqa emas, bevosita buyraklardan tashqariga chiqarish uchun o‘rnatilgan. Bu davrda unda siydik yo‘llari va buyrak infeksiyalari qayta-qayta kuzatilgan.

2023 yil oktyabrida Bostonda o‘tkazilgan murakkab operatsiyada jarrohlar Mitchellning ichak to‘qimasidan yangi qovuq shakllantirgan. Biroq bu ham uning hayotini to‘liq avvalgi holatiga qaytarmagan. U hozirgacha har kuni bir necha marta kateterdan foydalanadi va doimiy tibbiy nazoratda turadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiKeniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiBugun, 12:35Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiPavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiBugun, 12:12Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiUkraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiBugun, 11:39Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiYaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiBugun, 11:01Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaTramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaBugun, 10:58Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiYaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda