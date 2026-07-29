Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradi

·68·Sport
Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradi

Londonning Arsenal klubining braziliyalik yulduz Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi umidlari barbod boʻlishi kutilmoqda. Sky Sports News xabar berishicha, qanot hujumchisi faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettiradi va jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyoning kelgusi rejalarida muhim oʻrin tutadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi oylarda Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal rahbariyati futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga etib borayotganidan foydalangan holda vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgan edi. Biroq Madrid klubi oʻzining asosiy yulduzini sotish niyatida emas va uni jamoada saqlab qolish uchun yangi bitim boʻyicha muzokaralarni faollashtirgan.

Yangi shartnoma va rahbariyat qarori

Qayd etilishicha, Florentino Peres boshchiligidagi klub rahbariyati va futbolchining vakillari oʻrtasida navbatdagi uchrashuvlar shu hafta boʻlib oʻtadi. Real Madrid oʻz futbolchisining shartnomasi oxiriga etib, uni erkin agent sifatida qoʻyib yuborishni istamaydi. Hozirda futbolchining transfer qiymati 137 million funt sterling atrofida baholanmoqda.

Arsenal jamoasi Yan Diomandening transferi atrofidagi vaziyatdan foydalanib qolishni rejalashtirgan edi. Biroq ingliz klubining urinishlari jiddiy toʻsiqqa uchradi. Murabbiy Mikel Arteta oʻz tarkibini Yevropa va ichki maydonlarda ustunlikka erishadigan jahon darajasidagi oʻyinchi bilan kuchaytirmoqchi boʻlganiga qaramay, bu transfer amalga oshishi qiyin koʻrinmoqda.

Mourinyo va Peresning qatʼiy pozitsiyasi

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, murabbiylik oʻzgarishlari davrida bunday darajadagi futbolchini yoʻqotish jamoaning barqarorligiga jiddiy putur etkazgan boʻlar edi. Shu sababli Joze Mourinyo va klub prezidenti Florentino Peres braziliyalik futbolchini klubda olib qolish uchun barcha choralarni koʻrmoqda.

Garchi futbolchi atrofida turli shartnoma talablari va maosh borasidagi mish-mashlar tarqalgan boʻlsa-da, uning Madridni tark etish istagida ekanini tasdiqlovchi jiddiy dalillar yoʻq. Vinisius Junior nafaqat ajoyib qanot hujumchisi, balki klubning global darajadagi yulduzi sifatida ham oʻz mavqeini mustahkamlashga tayyorlanmoqda.

Vinisius JuniorReal MadridArsenalJoze MourinoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiA Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiBugun, 13:58Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiManuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiBugun, 13:52Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBarselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBugun, 13:37Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBarselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBugun, 13:10Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi