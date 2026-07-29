Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradi
Londonning Arsenal klubining braziliyalik yulduz Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi umidlari barbod boʻlishi kutilmoqda. Sky Sports News xabar berishicha, qanot hujumchisi faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettiradi va jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyoning kelgusi rejalarida muhim oʻrin tutadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi oylarda Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal rahbariyati futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga etib borayotganidan foydalangan holda vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgan edi. Biroq Madrid klubi oʻzining asosiy yulduzini sotish niyatida emas va uni jamoada saqlab qolish uchun yangi bitim boʻyicha muzokaralarni faollashtirgan.
Yangi shartnoma va rahbariyat qaroriQayd etilishicha, Florentino Peres boshchiligidagi klub rahbariyati va futbolchining vakillari oʻrtasida navbatdagi uchrashuvlar shu hafta boʻlib oʻtadi. Real Madrid oʻz futbolchisining shartnomasi oxiriga etib, uni erkin agent sifatida qoʻyib yuborishni istamaydi. Hozirda futbolchining transfer qiymati 137 million funt sterling atrofida baholanmoqda.
Arsenal jamoasi Yan Diomandening transferi atrofidagi vaziyatdan foydalanib qolishni rejalashtirgan edi. Biroq ingliz klubining urinishlari jiddiy toʻsiqqa uchradi. Murabbiy Mikel Arteta oʻz tarkibini Yevropa va ichki maydonlarda ustunlikka erishadigan jahon darajasidagi oʻyinchi bilan kuchaytirmoqchi boʻlganiga qaramay, bu transfer amalga oshishi qiyin koʻrinmoqda.
Mourinyo va Peresning qatʼiy pozitsiyasiGoal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, murabbiylik oʻzgarishlari davrida bunday darajadagi futbolchini yoʻqotish jamoaning barqarorligiga jiddiy putur etkazgan boʻlar edi. Shu sababli Joze Mourinyo va klub prezidenti Florentino Peres braziliyalik futbolchini klubda olib qolish uchun barcha choralarni koʻrmoqda.
Garchi futbolchi atrofida turli shartnoma talablari va maosh borasidagi mish-mashlar tarqalgan boʻlsa-da, uning Madridni tark etish istagida ekanini tasdiqlovchi jiddiy dalillar yoʻq. Vinisius Junior nafaqat ajoyib qanot hujumchisi, balki klubning global darajadagi yulduzi sifatida ham oʻz mavqeini mustahkamlashga tayyorlanmoqda.
…