Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdi
Ispaniyaning Barselona klubi prezidenti Joan Laporta yurak ritmining buzilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilib, muvaffaqiyatli tibbiy muolajani boshdan kechirdi. Bu haqda Goal.com xabar berishicha, 64 yoshli funksioner yuragidagi aritmiya aniqlangani sababli jamoaning Angliyadagi mavsumoldi yig'iniga safarini bekor qilishga majbur bo'lgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniya poytaxtidagi shifoxonada seshanba kuni o'tkazilgan tibbiy aralashuv muvaffaqiyatli yakunlangach, Laporta ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat yo'llab, ahvoli yaxshiligini ma'lum qildi. U yurakning tabiiy ritmi shifokorlar tomonidan to'liq tiklanganini tasdiqlagan.
Tibbiy guruhga minnatdorchilikBarselona rahbari o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida davolash jarayonini boshqargan tibbiyot xodimlariga chuqur minnatdorchilik bildirdi. "Hammasi yaxshi o'tdi," deya yozgan Laporta o'z murojaatida. uning so'zlariga ko'ra, aritmiya bartaraf etilib, yurak yana maromda ishlay boshlagan.
Klub prezidenti Hospital de Barselona shifokorlari, xususan doktor Jordi Morillas boshchiligidagi tibbiyot jamoasining ishini yuqori baholagan. Shuningdek, u Barselona klubining tibbiy xizmati rahbari doktor Xavier Corbella va barcha masalalarni muvofiqlashtirgan Manana Giorgadzedan minnatdor ekanini alohida ta'kidlab o'tdi.
Rejadagi safarning qoldirilishiMazkur jarrohlik amaliyoti Joan Laportaning Britaniya orollariga rejalashtirgan safariga o'z ta'sirini o'tkazdi. Funksional jihatdan qiyin bo'lgan yozgi jadval va xalqaro safarlardan so'ng, prezident Angliyadagi St. George’s Park bazasida bo'lib turgan asosiy jamoa tayyorgarligini bevosita kuzatishi kerak edi.
Hansi Flick boshchiligidagi murabbiylar shtabi va futbolchilar ayni paytda Buyuk Britaniyada mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Jamoa juma kuni Birmingem Siti jamoasiga qarshi navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishi belgilangan.
Reabilitatsiya davri va oldingi faollikShifokorlarning qat'iy ko'rsatmasiga ko'ra, Joan Laporta to'liq tiklanish jarayonini boshdan kechirish uchun Ispaniyada qoladigan bo'ldi. Bu uning kundalik mashaqqatli rahbarlik vazifalariga qaytishidan oldin sog'lig'ini to'g'rilab olishini ta'minlaydi.
Ta'kidlash joizki, Barselona prezidenti so'nggi paytlarda juda faol xalqaro safarlarni amalga oshirgan edi. Jumladan, u oy boshida AQShda bo'lib, Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi tarixiy g'alabasiga guvoh bo'lgan va Nyu-Jersidagi final bahslarini bevosita stadiondan kuzatgandi.
…