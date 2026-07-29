Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdi

·38·Sport
Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdi

Ispaniyaning Barselona klubi prezidenti Joan Laporta yurak ritmining buzilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilib, muvaffaqiyatli tibbiy muolajani boshdan kechirdi. Bu haqda Goal.com xabar berishicha, 64 yoshli funksioner yuragidagi aritmiya aniqlangani sababli jamoaning Angliyadagi mavsumoldi yig'iniga safarini bekor qilishga majbur bo'lgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniya poytaxtidagi shifoxonada seshanba kuni o'tkazilgan tibbiy aralashuv muvaffaqiyatli yakunlangach, Laporta ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat yo'llab, ahvoli yaxshiligini ma'lum qildi. U yurakning tabiiy ritmi shifokorlar tomonidan to'liq tiklanganini tasdiqlagan.

Tibbiy guruhga minnatdorchilik

Barselona rahbari o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida davolash jarayonini boshqargan tibbiyot xodimlariga chuqur minnatdorchilik bildirdi. "Hammasi yaxshi o'tdi," deya yozgan Laporta o'z murojaatida. uning so'zlariga ko'ra, aritmiya bartaraf etilib, yurak yana maromda ishlay boshlagan.

Klub prezidenti Hospital de Barselona shifokorlari, xususan doktor Jordi Morillas boshchiligidagi tibbiyot jamoasining ishini yuqori baholagan. Shuningdek, u Barselona klubining tibbiy xizmati rahbari doktor Xavier Corbella va barcha masalalarni muvofiqlashtirgan Manana Giorgadzedan minnatdor ekanini alohida ta'kidlab o'tdi.

Rejadagi safarning qoldirilishi

Mazkur jarrohlik amaliyoti Joan Laportaning Britaniya orollariga rejalashtirgan safariga o'z ta'sirini o'tkazdi. Funksional jihatdan qiyin bo'lgan yozgi jadval va xalqaro safarlardan so'ng, prezident Angliyadagi St. George’s Park bazasida bo'lib turgan asosiy jamoa tayyorgarligini bevosita kuzatishi kerak edi.

Hansi Flick boshchiligidagi murabbiylar shtabi va futbolchilar ayni paytda Buyuk Britaniyada mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Jamoa juma kuni Birmingem Siti jamoasiga qarshi navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishi belgilangan.

Reabilitatsiya davri va oldingi faollik

Shifokorlarning qat'iy ko'rsatmasiga ko'ra, Joan Laporta to'liq tiklanish jarayonini boshdan kechirish uchun Ispaniyada qoladigan bo'ldi. Bu uning kundalik mashaqqatli rahbarlik vazifalariga qaytishidan oldin sog'lig'ini to'g'rilab olishini ta'minlaydi.

Ta'kidlash joizki, Barselona prezidenti so'nggi paytlarda juda faol xalqaro safarlarni amalga oshirgan edi. Jumladan, u oy boshida AQShda bo'lib, Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi tarixiy g'alabasiga guvoh bo'lgan va Nyu-Jersidagi final bahslarini bevosita stadiondan kuzatgandi.

Joan LaportaBarselonaLa LiganFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiA Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiBugun, 13:58Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiManuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiBugun, 13:52Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiVinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiBugun, 13:12Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBarselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBugun, 13:10Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi