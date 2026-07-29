Li Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdi
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va keng muhokamalarga sabab boʻlgan videoda Li Auto avtomobilining yer osti avtoturargohida avtomatik toʻxtash jarayonini uzoq vaqt yakunlay olmagani qator savolarni tugʻdirdi. Mazkur holat nafaqat haydovchilar, balki zamonaviy avtopilot tizimlarining imkoniyatlari bilan qiziquvchilar eʼtiborini ham tortdi. Tarmoqlarda tarqalgan tasvirlar ortidan koʻplab bahs-munozaralar yuzaga keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashina koʻp marotaba ortga yurib, trayektoriyani oʻzgartirgan boʻlsa-da, belgilangan joyga kira olmagan va uning ortida tirbandlik yuzaga kelgan. Shundan soʻng haydovchi mashinani qoʻlda toʻxtatishga majbur boʻlgan. Ushbu holat avtomatlashtirilgan tizimlarning ish jarayonidagi cheklovlarni yana bir bor muhokama qilishga turtki berdi.
Toʻsiq va texnik sabablarLi Auto kompaniyasining mahsulot yoʻnalishi rahbari Li Sinyan yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy izoh berib, ijtimoiy tarmoqlardagi videoga aniqlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, masofadan turib avtoparkka qoʻyish funksiyasidan foydalanish vaqtida tanlangan joy ortida turgan elektr velosiped toʻsqinlik qilgan. Aynan shu toʻsiq mashinaning manevrni oxiriga yetkazishiga imkon bermagan.
Kompaniya vakilining taʼkidlashicha, xavfsizlikni taʼminlashga ixtisoslashgan aqlli tizim toʻsiqni aylanib oʻtish uchun bir necha bor xavfsiz trayektoriyani tanlashga uringan. Biroq murakkab sharoit va cheklangan makon tufayli jarayon choʻzilib ketgan. Avtomobil egasi ham bu versiyani tasdiqlab, velosipedni faqatgina mashinaga yaqinlashgandan keyingina koʻrganini tan olgan.
Kelgusidagi yangilanishlar va xulosalarJabrlanuvchi haydovchi mashinani yaqinda sotib olgani va hali tizimning barcha imkoniyatlari hamda funksiyalarini toʻliq oʻrganib ulgurmaganini qoʻshimcha qildi. Bu kabi holatlar foydalanuvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashda maʼlum tajribaga ega boʻlishi muhimligini koʻrsatadi.
Yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, Li Auto mutaxassislari haydovchiga yordam berish tizimi dasturchilari bilan birgalikda murakkab sharoitlardagi avtoturargoh algoritmlarini takomillashtirish ustida ish boshladi. Kompaniya xodimlarining maʼlum qilishicha, sentabr oyida chiqarilishi rejalashtirilgan 9.1-versiyadagi dasturiy taʼminot yangilanishi avtomatik toʻxtash samaradorligini oshiradi.
Shuningdek, yangi dasturiy taʼminot manevrni yakunlashga toʻsqinlik qilayotgan toʻsiqlar haqidagi bildirishnoma tizimlarini ham sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda. Bu esa kelgusida shunga oʻxshash tushunmovchiliklar va noqulayliklarning oldini olishga xizmat qiladi.
…