Li Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdi

·44·Texno
Li Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va keng muhokamalarga sabab boʻlgan videoda Li Auto avtomobilining yer osti avtoturargohida avtomatik toʻxtash jarayonini uzoq vaqt yakunlay olmagani qator savolarni tugʻdirdi. Mazkur holat nafaqat haydovchilar, balki zamonaviy avtopilot tizimlarining imkoniyatlari bilan qiziquvchilar eʼtiborini ham tortdi. Tarmoqlarda tarqalgan tasvirlar ortidan koʻplab bahs-munozaralar yuzaga keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashina koʻp marotaba ortga yurib, trayektoriyani oʻzgartirgan boʻlsa-da, belgilangan joyga kira olmagan va uning ortida tirbandlik yuzaga kelgan. Shundan soʻng haydovchi mashinani qoʻlda toʻxtatishga majbur boʻlgan. Ushbu holat avtomatlashtirilgan tizimlarning ish jarayonidagi cheklovlarni yana bir bor muhokama qilishga turtki berdi.

Toʻsiq va texnik sabablar

Li Auto kompaniyasining mahsulot yoʻnalishi rahbari Li Sinyan yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy izoh berib, ijtimoiy tarmoqlardagi videoga aniqlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, masofadan turib avtoparkka qoʻyish funksiyasidan foydalanish vaqtida tanlangan joy ortida turgan elektr velosiped toʻsqinlik qilgan. Aynan shu toʻsiq mashinaning manevrni oxiriga yetkazishiga imkon bermagan.

Kompaniya vakilining taʼkidlashicha, xavfsizlikni taʼminlashga ixtisoslashgan aqlli tizim toʻsiqni aylanib oʻtish uchun bir necha bor xavfsiz trayektoriyani tanlashga uringan. Biroq murakkab sharoit va cheklangan makon tufayli jarayon choʻzilib ketgan. Avtomobil egasi ham bu versiyani tasdiqlab, velosipedni faqatgina mashinaga yaqinlashgandan keyingina koʻrganini tan olgan.

Kelgusidagi yangilanishlar va xulosalar

Jabrlanuvchi haydovchi mashinani yaqinda sotib olgani va hali tizimning barcha imkoniyatlari hamda funksiyalarini toʻliq oʻrganib ulgurmaganini qoʻshimcha qildi. Bu kabi holatlar foydalanuvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashda maʼlum tajribaga ega boʻlishi muhimligini koʻrsatadi.

Yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, Li Auto mutaxassislari haydovchiga yordam berish tizimi dasturchilari bilan birgalikda murakkab sharoitlardagi avtoturargoh algoritmlarini takomillashtirish ustida ish boshladi. Kompaniya xodimlarining maʼlum qilishicha, sentabr oyida chiqarilishi rejalashtirilgan 9.1-versiyadagi dasturiy taʼminot yangilanishi avtomatik toʻxtash samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, yangi dasturiy taʼminot manevrni yakunlashga toʻsqinlik qilayotgan toʻsiqlar haqidagi bildirishnoma tizimlarini ham sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda. Bu esa kelgusida shunga oʻxshash tushunmovchiliklar va noqulayliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

Li AutoAvtoparkAvtopilotTexnologiyaYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiTesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiBugun, 14:52CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51Xitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiXitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 12:59SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiSpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiBugun, 12:24Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiBugun, 11:23Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiStarlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiBugun, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob