Nyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildi
AQSHning Nyu-York shahrida kuzatilayotgan legionerlar kasalligi bilan bog‘liq epidemiya yana bir inson hayotiga zomin bo‘ldi. Shu tariqa, shaharning Manhettendagi Yuqori Sharqiy (Upper East Side) hududida qayd etilgan ushbu kasallik qurbonlari soni olti nafarga yetdi. Bu haqda mahalliy sog‘liqni saqlash idoralari ma’lum qildi.
Shahar Kengashi spikeri Juli Menin o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida oltinchi bemorning vafoti haqida xabar berib, marhumning oilasi va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Uning ta’kidlashicha, har bir yo‘qotish mahalliy aholi uchun katta qayg‘u hisoblanadi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 17 iyuldan buyon kasallikning yangi holatlari qayd etilmagan. Mutaxassislar so‘nggi ma’lumotlar epidemiya sezilarli darajada sekinlashganini ko‘rsatayotganini bildirmoqda.
Nyu-York shahar Sog‘liqni saqlash departamenti ma’lumotiga ko‘ra, 2 iyuldan beri jami 90 nafar kishi legionerlar kasalligiga chalingan. Tekshiruvlar davomida shahardagi 77 ta sovutish minorasida Legionella bakteriyasi aniqlangan.
Bakteriya topilgan obyektlar orasida The Met muzeyi, Guggenheim Museum, Marriott mehmonxonasi hamda All Souls Church kabi mashhur binolar ham bor. Tergov doirasida barcha ijobiy natija qayd etilgan binolarga sovutish tizimlarini zudlik bilan tozalash va dezinfeksiya qilish bo‘yicha ko‘rsatma berilgan.
Rasmiylarga ko‘ra, barcha zarur sanitariya ishlari 16 iyulga qadar to‘liq yakunlangan. Ayni paytda ham legionerlar kasalligi tashxisi qo‘yilgan olti nafar bemor shifoxonada davolanmoqda. Sog‘liqni saqlash idoralari vaziyatni qat’iy nazoratda ushlab turganini va aholini faqat rasmiy manbalar orqali tarqatilayotgan ma’lumotlarga ishonishga chaqirmoqda.
…