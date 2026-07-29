Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?
Ko‘pchilik orasida "o‘g‘il bolaga homilador bo‘lish qiz bolanikiga qaraganda og‘irroq o‘tadi" degan qarash mavjud. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan ayrim ilmiy tadqiqotlar bu fikrda ma’lum darajada haqiqat borligini ko‘rsatmoqda. Biroq mutaxassislar buni barcha homilador ayollarga birdek taalluqli holat sifatida qabul qilish noto‘g‘ri ekanini ta’kidlaydi.
Avstraliyaning University of Adelaide olimlari 570 mingdan ortiq homiladorlik holatini tahlil qilib, o‘g‘il homilani ko‘tarayotgan ayollarda ayrim homiladorlik asoratlari qiz homilaga nisbatan ko‘proq uchrashini aniqlagan. Tadqiqot natijalari o‘g‘il homila bilan homiladorlikda muddatidan oldin tug‘ruq, gestatsion diabet va tug‘ruq bilan bog‘liq ayrim muammolar xavfi nisbatan yuqoriroq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan.
Mutaxassislarning aytishicha, bunga homilaning jinsi bilan bog‘liq biologik farqlar sabab bo‘lishi mumkin. O‘g‘il homilalar bachadonda odatda tezroq o‘sadi va tug‘ilish vaqtida ularning vazni o‘rtacha qizlarga qaraganda biroz kattaroq bo‘ladi. Aynan shu omil tug‘ruq jarayonining ayrim hollarda murakkabroq kechishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Shuningdek, The Lancet va British Medical Journal (BMJ) nashrlarida e’lon qilingan ilmiy maqolalarda ham o‘g‘il homila bilan homiladorlikda ayrim asoratlar, jumladan, homiladorlik qandli diabeti, muddatidan oldin tug‘ruq va kesarcha kesish ehtiyoji ba’zi holatlarda ko‘proq uchrashi qayd etilgan.
Olimlar yana bir qiziqarli jihatga e’tibor qaratadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, o‘g‘il homila platsenta orqali ona organizmi bilan boshqacharoq biologik aloqa qiladi. Bu immun tizimi va moddalar almashinuviga ham ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sabab ayrim ayollarda homiladorlik davridagi noqulayliklar kuchliroq sezilishi ehtimoli mavjud.
Biroq shifokorlar bitta muhim haqiqatni eslatadi: homiladorlikning qanday kechishi faqat bolaning jinsiga bog‘liq emas. Onaning yoshi, sog‘lig‘i, surunkali kasalliklari, turmush tarzi, ovqatlanishi va tibbiy nazorat homiladorlikning kechishida ancha muhim rol o‘ynaydi.
Mutaxassislar shuning uchun "o‘g‘il homiladorlik har doim qiyin bo‘ladi" yoki "qiz homiladorlik doimo yengil o‘tadi" degan fikr noto‘g‘ri ekanini ta’kidlaydi. Ilmiy tadqiqotlar faqat ayrim asoratlarning uchrash ehtimoli o‘g‘il homilada statistik jihatdan biroz yuqoriroq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi, xolos.
Shu bois har bir homiladorlik o‘ziga xos bo‘lib, muntazam shifokor nazorati, sog‘lom ovqatlanish va tavsiyalarga amal qilish ona hamda farzand salomatligi uchun eng muhim omil hisoblanadi.
…