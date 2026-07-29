Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?

·45·Salomatlik
Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?

Ko‘pchilik orasida "o‘g‘il bolaga homilador bo‘lish qiz bolanikiga qaraganda og‘irroq o‘tadi" degan qarash mavjud. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan ayrim ilmiy tadqiqotlar bu fikrda ma’lum darajada haqiqat borligini ko‘rsatmoqda. Biroq mutaxassislar buni barcha homilador ayollarga birdek taalluqli holat sifatida qabul qilish noto‘g‘ri ekanini ta’kidlaydi.

Avstraliyaning University of Adelaide olimlari 570 mingdan ortiq homiladorlik holatini tahlil qilib, o‘g‘il homilani ko‘tarayotgan ayollarda ayrim homiladorlik asoratlari qiz homilaga nisbatan ko‘proq uchrashini aniqlagan. Tadqiqot natijalari o‘g‘il homila bilan homiladorlikda muddatidan oldin tug‘ruq, gestatsion diabet va tug‘ruq bilan bog‘liq ayrim muammolar xavfi nisbatan yuqoriroq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan.

Mutaxassislarning aytishicha, bunga homilaning jinsi bilan bog‘liq biologik farqlar sabab bo‘lishi mumkin. O‘g‘il homilalar bachadonda odatda tezroq o‘sadi va tug‘ilish vaqtida ularning vazni o‘rtacha qizlarga qaraganda biroz kattaroq bo‘ladi. Aynan shu omil tug‘ruq jarayonining ayrim hollarda murakkabroq kechishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, The Lancet va British Medical Journal (BMJ) nashrlarida e’lon qilingan ilmiy maqolalarda ham o‘g‘il homila bilan homiladorlikda ayrim asoratlar, jumladan, homiladorlik qandli diabeti, muddatidan oldin tug‘ruq va kesarcha kesish ehtiyoji ba’zi holatlarda ko‘proq uchrashi qayd etilgan.

Kasalxonada tug‘ruq jarayonidagi ayol, uning yonida turmush o‘rtog‘i va hamshira.

Olimlar yana bir qiziqarli jihatga e’tibor qaratadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, o‘g‘il homila platsenta orqali ona organizmi bilan boshqacharoq biologik aloqa qiladi. Bu immun tizimi va moddalar almashinuviga ham ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sabab ayrim ayollarda homiladorlik davridagi noqulayliklar kuchliroq sezilishi ehtimoli mavjud.

Biroq shifokorlar bitta muhim haqiqatni eslatadi: homiladorlikning qanday kechishi faqat bolaning jinsiga bog‘liq emas. Onaning yoshi, sog‘lig‘i, surunkali kasalliklari, turmush tarzi, ovqatlanishi va tibbiy nazorat homiladorlikning kechishida ancha muhim rol o‘ynaydi.

Shifokor homilador ayolni ultratovush tekshiruvidan o‘tkazmoqda.

Mutaxassislar shuning uchun "o‘g‘il homiladorlik har doim qiyin bo‘ladi" yoki "qiz homiladorlik doimo yengil o‘tadi" degan fikr noto‘g‘ri ekanini ta’kidlaydi. Ilmiy tadqiqotlar faqat ayrim asoratlarning uchrash ehtimoli o‘g‘il homilada statistik jihatdan biroz yuqoriroq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi, xolos.

Shu bois har bir homiladorlik o‘ziga xos bo‘lib, muntazam shifokor nazorati, sog‘lom ovqatlanish va tavsiyalarga amal qilish ona hamda farzand salomatligi uchun eng muhim omil hisoblanadi.

University of AdelaideAustraliaThe LancetBritish Medical Journal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaKechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaBugun, 14:25Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdiOlimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdiKecha, 00:12Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?27.07, 17:23Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27.07, 16:43Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulotBuyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot27.07, 14:54Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiOlimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdi25.07, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil